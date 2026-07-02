La revelación la hizo en la previa del encuentro ante Croacia, por los 16avos de final del Mundial 2026

Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, lanzó una bomba informativa a pocas horas del duelo de Portugal ante Croacia por el Ronda de 32 del Mundial 2026: el astro del fútbol mundial se retiraría de la selección lusa al término del torneo y no disputaría la Eurocopa 2028.

“La información que tengo, de una fuente segura, creo que es el último baile. Así que vamos a aprovechar”, declaró Aveiro en diálogo con Sport TV antes de partir hacia el BMO Field de Toronto, donde Portugal buscaba su pase a los octavos de final. La revelación llegó sin que el propio Ronaldo se hubiera pronunciado al respecto.

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Las palabras de la hermana mayor del capitán portugués tomaron por sorpresa al ambiente futbolístico, aunque el propio Ronaldo había adelantado en semanas previas que este torneo sería “definitivamente” su último Mundial. Lo que Kátia Aveiro sumó fue la confirmación de que el adiós también alcanzaría a la camiseta de la selección, y no solo a las Copas del Mundo.

La revelación de la hermana de Cristiano Ronaldo que estalló a horas del duelo entre Portugal-Croacia: “Es el último baile”

De confirmarse el retiro, Ronaldo dejaría el conjunto nacional como el jugador con más presencias en la historia de Portugal —232 partidos hasta la fecha— y como el máximo goleador de todos los tiempos con 145 goles. En ese palmarés figuran dos ediciones de la Nations League y la Eurocopa de 2016, aunque el Mundial, el único título que se le resiste, sigue siendo su gran objetivo pendiente.

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“Lo más importante es disfrutar de estos veintitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa”, expresó Aveiro ante las cámaras de Sport TV, con el estadio de Toronto como destino inmediato. La hermana del delantero también habló de la fortaleza mental del jugador ante las críticas: “¿Ustedes creen que esas críticas van a interferir en nuestra evolución, en nuestra felicidad? Jamás”, afirmó.

Cristiano Ronaldo camino al estadio donde Portugal enfrentará a Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

El partido ante Croacia —el equipo de su excompañero en el Real Madrid, Luka Modrić— se presentó como un escenario cargado de simbolismo: dos figuras de 41 y 40 años, respectivamente, que podrían estar disputando sus últimos minutos en una Copa del Mundo. El duelo en Toronto cuenta con todos los ingredientes de una despedida generacional del fútbol europeo.

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Portugal llegó a la eliminatoria directa tras una fase de grupos irregular: una victoria, dos empates y el segundo puesto del Grupo H con cinco puntos. El rival en una eventual clasificación a los octavos de final sería el ganador del encuentro entre España y Austria. Aveiro ya anticipó ese escenario: “¿España en octavos de final? Venga quien venga, tendremos que enfrentarnos a ellos y tenemos que estar preparados”.