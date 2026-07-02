Costa Rica

La tasa de participación laboral de Costa Rica baja al 54.3% entre marzo y mayo, según el INEC

La Encuesta Continua de Empleo registró una caída de 1.3 puntos frente al periodo previo y situó a 78,000 personas fuera de la fuerza de trabajo, con una afectación concentrada en la población femenina

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Mujer de espaldas con blusa clara y pantalón oscuro mira por una ventana grande a edificios urbanos. Varias sillas vacías de oficina se sitúan en primer plano.
La tasa de participación en Costa Rica bajó a 54.3 % entre marzo y mayo y confirmó una menor presencia en la fuerza de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral de Costa Rica experimentó un nuevo descenso en la tasa de participación, consolidando una tendencia de menor presencia de personas en la fuerza de trabajo.

Entre marzo y mayo, 54.3 % de la población en edad de trabajar estuvo activa, frente al 55.6 % del periodo previo. El retroceso dejó a 78,000 personas fuera del mercado, una variación que afectó principalmente a las mujeres, según datos publicados por El Observador.

La Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) detectó que 55,000 de quienes salieron de la fuerza laboral fueron mujeres, lo que representa cerca del 70 % del total. La tasa de no participación creció hasta el 45.7 %, mientras la presencia femenina en el mercado mostró una caída más marcada que la media nacional.

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Menor presencia femenina en el mercado laboral

El último año, siete de cada diez personas que abandonaron la fuerza laboral en Costa Rica fueron mujeres, según la encuesta del INEC. La tasa de participación femenina bajó de 44.4 % a 42.5 %, lo que implica una disminución de 1.9 puntos porcentuales, superior a la caída nacional de 1.3 puntos.

La tasa de ocupación entre mujeres pasó de 41 % a 39.3 %, mientras que en los hombres apenas se modificó y se mantuvo cerca del 62 %. La proporción de mujeres fuera de la fuerza laboral alcanzó el 57.5 %, contra el 34 % registrado entre los hombres.

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Primer plano de manos femeninas que dejan una carpeta cerrada y una credencial azul sobre un escritorio de madera. Al fondo, un teclado y una computadora apagada.
La caída de la participación dejó a 78,000 personas fuera del mercado laboral de Costa Rica, con un impacto mayor sobre las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo estadístico explicó que la caída de la participación fue el único indicador con variación estadísticamente significativa. Otros parámetros, como el desempleo, se mantuvieron estables: la tasa pasó de 6.9 % a 6.7 %. El subempleo mostró un leve aumento, al pasar de 3.2 % a 3.6 %, y la ocupación general descendió de 51.8 % a 50.7 %.

La tendencia a la baja en la tasa de participación no es un hecho aislado. Entre 2021 y 2024, el indicador fluctuó entre 53.2 % y 61 %, pero desde inicios de 2025 se observa una disminución sostenida. En el trimestre mayo-julio del año pasado, la cifra tocó un mínimo de 53.9 %, sin mostrar hasta ahora una recuperación significativa.

Distribución sectorial y variaciones por actividad

El sector de comercio y reparación se mantuvo como el principal generador de empleo en Costa Rica, con 377,000 personas ocupadas. Le siguieron enseñanza y salud, que emplearon 262,000 trabajadores, e industria manufacturera, con 209,000.

La construcción fue el rubro con mayor crecimiento interanual, al sumar 34,000 ocupados más que el año anterior. En contraste, la intermediación financiera y de seguros perdió 31,000 empleos en el mismo periodo, la caída más relevante registrada por el INEC.

Cuatro mujeres sentadas en círculo conversando en un espacio de coworking con sillas y escritorios desocupados, luz natural y ventanales altos.
La Encuesta Continua de Empleo del INEC registró que 55,000 de las personas que salieron de la fuerza laboral fueron mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hombres, las actividades principales continuaron siendo comercio y reparación, agricultura y construcción. Para las mujeres, prevalecieron enseñanza y salud, comercio y reparación, y los trabajos domésticos como empleadores. Además, el sector de comunicación y otros servicios incorporó 17,000 mujeres más respecto al mismo trimestre del año anterior.

Según información de El Observador, los demás indicadores laborales no presentaron variaciones estadísticamente significativas a nivel nacional, por lo que la atención se centró en la disminución de la presencia femenina en la fuerza laboral y la tendencia descendente en la tasa de participación.

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