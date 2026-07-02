Crimen y Justicia

Laudelina Peña pidió retirarse del juicio por Loan para ver a su hija: el motivo detrás del encuentro que autorizó el Tribunal

El encuentro se realizó luego de que Macarena Peña declarara como testigo. Duró cerca de media hora y se desarrolló bajo la supervisión de la asesora de menores e incapaces, Rosana Leonor Marini

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Macarena Peña - Laudelina Peña
Macarena y Laudelina Peña

(Enviado especial a Corrientes). La séptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejó una escena que transcurrió lejos del estrado y de las declaraciones testimoniales. En medio del debate, Laudelina Peña pidió autorización para retirarse de la sala y reunirse con su hija, Macarena, quien minutos antes había declarado como testigo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

El pedido fue aceptado por los jueces y el encuentro se realizó en una sala aparte del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el juicio. Según pudo saber Infobae, la reunión duró aproximadamente media hora y estuvo acompañada por la asesora de menores e incapaces, Rosana Leonor Marini.

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Allegados a Laudelina Peña explicaron que el principal motivo del encuentro fue que Laudelina pudiera conocer a una nieta nacida este año, mientras ella permanecía alojada en el Complejo Penitenciario Federal N° 6 de Luján de Cuyo.

La principal imputada por la sustracción y el ocultamiento de su sobrino de 5 años no mantenía contacto presencial con sus tres hijos desde que quedó detenida. Actualmente, Macarena se encuentra al cuidado de su bebé y de sus dos hermanos menores de 15 y 8 años, según indicaron las mismas fuentes.

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Loan Danilo Peña
Loan Danilo Peña tenía 5 años al momento de su desparición

La reunión se produjo inmediatamente después de la declaración de Macarena, una de las testigos más esperadas de la jornada. Durante más de una hora respondió preguntas de la fiscalía, las querellas y las defensas, reconstruyó distintos momentos de la investigación y relató cómo su madre le habló del hallazgo de unas “huellitas” antes de que apareciera el botín de Loan.

También contó que escuchó al entonces abogado de Laudelina, José Codazzi, recomendarle a su madre que sostuviera la hipótesis de un accidente durante la investigación. Según afirmó ante el Tribunal, ella nunca quiso participar de esa maniobra.

Mientras Macarena declaraba, Laudelina permaneció en la sala de audiencias junto al resto de los imputados. Una vez finalizado el testimonio, solicitó autorización para verla.

Según supo Infobae, el Tribunal también autorizó que una fuerza de seguridad pueda trasladar a los hijos menores de Laudelina a futuras audiencias para que puedan mantener contacto con ella, algo que hasta ahora no había ocurrido desde el inicio de su detención.

Laudelina Peña
Laudelina Peña en el juicio

Laudelina Peña es una de las principales acusadas en el juicio por la desaparición de Loan. La fiscalía sostiene que integró el grupo que participó de la sustracción del niño el 13 de junio de 2024 y que, en los días posteriores, intervino en distintas maniobras destinadas a desviar la investigación. Entre ellas, el hallazgo de un botín plantado en el barro.

Durante la investigación, la mujer declaró que Loan había sufrido un accidente y que había sido atropellado por el matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Luego aseguró que el cuerpo había sido ocultado. Esa hipótesis derivó en una serie de medidas judiciales y allanamientos, pero luego fue desacreditada por las pruebas reunidas en el expediente. La fiscalía considera que ese relato formó parte de una maniobra para entorpecer la búsqueda del niño.

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