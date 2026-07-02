Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, se reunió con Charly García: “Con un enorme”

Benicio Guyot, hijo de Ernestina Pais, se reunió con Charly García en medio del duelo por la muerte de su madre

En medio del duelo por la muerte de su madre, Ernestina Pais, Benicio Guyot publicó este miércoles en sus historias de Instagram una foto junto a Charly García, con el texto “Con un enorme. Gracias” y un corazón rojo. Las imágenes, en las que el joven de 22 años aparece al lado del músico en lo que parece ser un espacio íntimo, generaron una ola de reacciones en redes sociales y pusieron de relieve el sostén afectivo que el hijo de la conductora recibe en uno de los momentos más difíciles de su vida.

La publicación llegó a días del trágico accidente que le costó la vida a la periodista y conductora, fallecida a los 54 años luego de que el auto que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. La pérdida repentina de Pais generó una conmoción profunda en el ambiente del espectáculo y en el público que la había seguido durante años, desde sus épocas en CQC hasta su proceso personal de superación de adicciones, que la convirtió en una figura de referencia para muchos.

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Benicio Guyot publicó en Instagram una foto con Charly García y escribió “Con un enorme. Gracias” junto a un corazón rojo

Guyot, hijo único de Ernestina y del fotógrafo Alejandro Guyot, había dado señales de la dimensión del apoyo recibido días antes, cuando publicó un mensaje en sus redes para agradecer a quienes se habían comunicado con él. “Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias”, escribió el joven en su cuenta de Instagram. La frase reflejaba el volumen de mensajes que llegaron desde el entorno cercano de su madre y también desde desconocidos que la admiraban.

Un día después de la muerte de la conductora, Benicio ya había publicado una extensa carta de despedida que conmovió a miles de personas. En ese texto, el joven volcó recuerdos, emociones y una imagen de su madre que trascendía la figura pública. “Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud”, le escribió. Y agregó: “Tus te amo pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día en el que no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo, hijo’”.

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En su carta de despedida, Benicio Guyot recordó la pasión de Ernestina Pais y la cercanía que marcó el vínculo entre madre e hijo

En esa misma carta, Benicio reconoció algo que, según sus propias palabras, le había costado admitir en vida. “Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos también lo eras para mí”, escribió. El texto cerró con una imagen que quedó grabada en quienes la leyeron: “Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar”. La publicación acumuló miles de interacciones y fue replicada por figuras del espectáculo, colegas de Ernestina y medios de todo el país.

La carta también incluyó una referencia al impacto que tuvo la muerte de su madre en términos de visibilidad. “Tu partida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil”, escribió Guyot, que admitió haber recibido mensajes de personas que no conocía, solo para contarle que su madre les había dejado momentos de alegría. “Tu impacto fue real”, le dijo.

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La foto con Charly García se inscribe en ese contexto de acompañamiento. El músico, una de las figuras más representativas del rock argentino, aparece junto a Benicio en dos tomas distintas, ambas en un ambiente de cercanía. La leyenda que eligió el joven para acompañar las imágenes habla de gratitud, la misma palabra que repitió en sus publicaciones anteriores para describir lo que siente ante cada gesto de apoyo.