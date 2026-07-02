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Video: el conmovedor gesto de Dzeko con su familia tras la eliminación de Bosnia ante Estados Unidos en el Mundial

El delantero de 40 años se acercó adonde se encontraban su mujer y sus hijos y protagonizó un emotivo momento

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Edin Dzeko consuela a su familia luego de la eliminación de Bosnia del Mundial 2026

Bosnia quedó eliminado del Mundial 2026 luego de perder 2-0 ante Estados Unidos. Tras el encuentro disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, el máximo referente del elenco europeo, Edin Dzeko, tuvo un emotivo momento con su familia.

Después del pitazo final, Dzeko se acercó a la tribuna y en medio del dolor por la eliminación, se subió a una tarima para consolar a sus hijos, que lloraban, y los abrazó y les habló a ambos. Luego también abrazó a su esposa, Amra. Estuvo con ellos varios minutos. La imagen conmovedora recorrió el mundo y fue elogiable el gesto del futbolista después de que ambos niños presenciaran lo que fue -probablemente- el último gran torneo del delantero a nivel selecciones, aunque dejó en claro que aún no piensa colgar los botines con su equipo nacional.

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“Hablaremos de eso más adelante, veremos”, aseguró Dzeko en la entrevista en el campo de juego luego de acabar el encuentro. “No hay un mensaje específico para nuestros aficionados, solo agradecimiento por su apoyo. Espero que estén orgullosos de nosotros como nosotros lo estamos de ellos”, reconoció el punta.

Dzeko tiene 40 años y es el máximo goleador histórico de su selección con 73 tantos en 151 partidos con su selección. Además, brindó 23 asistencias, colaborando de forma directa en 96 goles con la camiseta del equipo nacional.

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El bosnio se convirtió en el primer futbolista de 40 años o más (sin contar arqueros) en disputar un partido de la fase eliminatoria de un Mundial, tras salir en el once inicial y jugar 51 minutos antes de lesionarse.

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

El delantero logró la marca con 40 años y 106 días, en un registro que lo dejó por delante de Cristiano Ronaldo en este apartado. Sin embargo, el artillero lusitano batió ese récord este jueves, ya que tiene 41 años y pisó el césped ante Croacia por los 16avos de final. En tanto que Luka Modric (40) igualó la marca del bosnio.

El ex artillero del Inter de Milán, Manchester City, la Roma y Fiorentina disputó su segunda Copa del Mundo: y la primera fue en Brasil 2014, cuyo debut fue derrota ante la Argentina de Lionel Messi 2-1 en el Maracaná. “Fue nuestra primera gran competición. Jugar en Brasil, en el país del fútbol, fue algo increíble. Nos hubiera gustado disfrutarlo aún más. Nos faltó pasar de ronda y no lo hicimos por algunos errores arbitrales. Recuerdo el gol que me anularon contra Nigeria. Tuvimos mala suerte”, se lamenta", afirmó en declaraciones publicadas por el diario Marca.

“Haber llegado al Mundial es algo increíble para estos chicos. Tienen un gran futuro por delante. Estoy feliz de ser el capitán de esta gran generación”, agregó.

"Soy el jugador más viejo y como capitán siempre tienes una responsabilidad mayor. Cuando llega una generación nueva de jugadores jóvenes, como es nuestro caso, tienes que enseñar y liderar de la manera correcta. Estoy muy feliz por la forma en que he podido ayudar al equipo estos dos últimos años", concluyó el artillero que viene de jugar en el F. C. Schalke 04 de Alemania y quedó en condición de agente libre.

Los próximos desafíos para Bosnia marcan la clasificación para la Eurocopa de 2028 que se llevará a cabo en Irlanda y en el Reino Unido. Se sumará la participación en la edición 2026/2027 de la Nations League.

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