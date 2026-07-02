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La increíble predicción de Diego Maradona sobre los partidos del Mundial 2026

En una conversación televisiva durante Rusia 2018, el 10 advirtió que Estados Unidos quería dividir los partidos en cuatro tiempos de 25 minutos por razones publicitarias, una descripción que hoy coincide punto a punto con el cooling break

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Fue durante un programa que realizaba junto a Víctor Hugo Morales en Rusia 2018

Mientras se jugaba el Mundial de Rusia 2018, Diego Armando Maradona anticipó —sin saberlo— una de las mayores polémicas que tiene en la actualidad el Mundial 2026. Ocho años antes de que la Copa del Mundo llegara a Estados Unidos, México y Canadá, el ídolo advirtió en televisión que los estadounidenses querían dividir los partidos en cuatro tiempos de 25 minutos por razones publicitarias. Hoy, con el cooling break —la pausa de hidratación— instalado en cada partido del torneo, ese fragmento de archivo recorre las redes sociales con una vigencia que nadie le había previsto.

El video pertenece al programa De la Mano del 10, que Maradona compartía con el periodista Víctor Hugo Morales durante el Mundial de Rusia 2018. La escena ocurrió pocas horas después de que la FIFA confirmara oficialmente la sede conjunta para 2026. Morales le preguntó a Diego si le gustaba la decisión. La respuesta fue directa: “No me gusta. Absolutamente”. Y de ahí en adelante, Maradona desplegó sus argumentos uno por uno.

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Sobre Estados Unidos, el Diez fue al punto sin rodeos: “Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad. Cien minutos teníamos que jugar”. La frase, que en 2018 sonaba como una queja más sobre la lógica comercial, adquiere hoy un peso distinto. El cooling break obliga a detener cada tiempo durante tres minutos para que los jugadores se hidraten, y su implementación en el torneo —independientemente de las condiciones climáticas— derivó en una discusión que divide a jugadores, técnicos y aficionados por igual.

La polémica no es menor. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, justificó la medida por las exigencias físicas del nuevo formato: “En un Mundial donde jugás ocho partidos en 39 días, es importante poder tener un momento para descansar”. Manolo Zubiria, director de Torneos de Estados Unidos, fue más explícito al aclarar que las pausas se realizarán “en cada partido, independientemente de dónde se juegue, si hay techo o cualquiera sea la temperatura”. Esa universalidad de la norma fue precisamente lo que encendió el debate, ya que la interrupción se aplica sin distinción de condiciones ambientales.

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El video de Maradona con Víctor Hugo Morales durante el Mundial de Rusia 2018 se viralizó cuando el cooling break se instaló como norma en la Copa del Mundo
El video de Maradona con Víctor Hugo Morales durante el Mundial de Rusia 2018 se viralizó cuando el cooling break se instaló como norma en la Copa del Mundo

Entre quienes alzaron la voz contra la medida apareció Virgil van Dijk, capitán de Países Bajos: “Cada vez que se pasa a publicidad, no me gusta. Creo que para los espectadores tampoco es lo ideal. Si hace mucho calor, está bien incluirlas, pero habría que analizar cada partido de forma individual”. El entrenador Marcelo Bielsa fue más tajante: “No me agregan y le quitan mucho al fútbol”.

El trasfondo económico de las pausas tampoco pasó inadvertido. Ya en 2018, Morales había señalado en su programa que la FIFA tenía como motor principal la generación de ingresos, y que las pausas de hidratación representaban un negocio de casi 600 millones de dólares. El periodista citó un reporte según el cual Infantino impulsó una Copa del Mundo de 48 selecciones con proyecciones de ingresos por 9.500 millones de dólares, el doble de lo recaudado en Qatar 2022.

Maradona también apuntó entonces contra los otros dos países anfitriones en aquella misma conversación. De Canadá dijo que sus habitantes “serán buenos esquiadores, todo lo que quieran”. De México fue más duro: “Acá sale ganando México cuando no lo merece. Porque en realidad México gana dos partidos, llegan contra Brasil o Alemania, como me tocó a mí, y ¡pum!, afuera”. La referencia era a sus propias experiencias como jugador ante esas selecciones en mundiales anteriores.

El fragmento circula con fuerza en redes sociales desde que comenzó el torneo, impulsado por el paralelismo entre lo que Maradona describió como una hipótesis y lo que el Mundial 2026 terminó instalando como norma. El formato de 48 selecciones, que también debutó en esta edición.

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