El fuerte apoyo de un entrenador uruguayo a Bielsa tras la eliminación del Mundial: la teoría del “extraterreste”

Sergio Blanco, DT de Juventus Las Piedras, bancó al Loco Bielsa

La selección de Uruguay fue la primera gran decepción del Mundial 2026 porque los dirigidos por Marcelo Bielsa afrontaban el Grupo H con la obligación de pasar de fase en una zona con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, pero quedó tercera y se despidió en primera ronda. Esto recrudeció las tensiones internas del plantel con el Loco y el alejamiento del entrenador comenzó a dejar atrás un ciclo que generó muchas opiniones negativas para el técnico argentino, aunque un colega de Uruguay salió a brindarle su apoyo.

El conductor del Club Atlético Juventud de Las Piedras, Sergio Blanco, fue contactado por Radio Uruguay (FM 94.7), y dejó su mirada sobre la participación del equipo en la Copa del Mundo: “Si soy un extraterrestre que solo miró los partidos de Uruguay y analizo esos partidos, vi a un equipo que jugó mejor, que intentó siempre, que corrió y se brindó”. Acto seguido, salió al cruce de los críticos de este plantel: “No le soltaron la mano a Bielsa”.

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El DT de 44 años, que estuvo en los banquillos de Montevideo Wanderers de Uruguay y Celaya FC de México, se refirió a la frase de Bielsa posterior a la eliminación, en la que declaró no dejarle nada al fútbol uruguayo: “No estoy de acuerdo con él. Nos dejó mucho. Tendremos que ver cómo lo sabemos aprovechar nosotros a futuro”.

“Lo de Uruguay me deja dolor y amargura porque teníamos una calidad de jugadores y cuerpo técnico para un poco más. Desde el atrevimiento esto nos tiene que dejar muchas cosas a futuro. A todos”, analizó Sergio Blanco después de que la selección se quedó afuera en primera fase por segunda vez consecutiva después de lo ocurrido en Qatar 2022.

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Por último, se refirió a los cuestionamientos internos que recibió Marcelo Bielsa sobre su método de trabajo a lo largo de su ciclo en el combinado sudamericano: “Como jugador jamás iría a un entrenador a decirle que cambie sus formas. Si es grupal si”.

Blanco asumió el mando de Juventud de Las Piedras en abril pasado y dirigió 14 juegos con un balance de cinco victorias, seis empates y tres caídas. Su equipo terminó tercero en el Grupo B de la Copa Sudamericana (Atlético Mineiro pasó a octavos; Cienciano avanzó a los playoffs) y quedó eliminado junto a Academia Puerto Cabello de Venezuela.

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*Las últimas declaraciones de Marcelo Bielsa como DT de Uruguay

En las horas previas al duelo decisivo ante España por la última fecha del Grupo H, el programa radial uruguayo Las Voces del Fútbol había informado que Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde le pidieron una reunión a Bielsa para expresar algunas de sus demandas, entre las cuales se destacaban una menor carga en los entrenamientos y enfrentar a la Furia Roja con un bloque bajo y salir de contragolpe, un esquema opuesto al fútbol de presión y protagonismo pregonado por el Loco.

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Sin embargo, el orientador de 70 años desmintió esta situación en su conferencia de despedida del último martes: “Necesariamente tengo que extenderme. Con respecto de cambiar la estrategia, la respuesta es negativa. Eso no sucedió y de haber sucecido sería algo que no hablaría bien de los jugadores y en realidad no sucedió. El partido con España, claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas. Habría que verificar si se reprodujeron mis ideas”.

“También hubo un pedido en cuanto a la reducción de las charlas. Siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas y también accedí a eso”, agregó.

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Este extracto motivó una dura crítica del entrenador Gustavo Poyet con dardos hacia los futbolistas. “¿No te bancás una charla de 20 minutos? Estás todo el día al pedo en un hotel. ¿De cuántos minutos eran las charlas? ¿Eran de 20? Si pidieron reducir a la mitad, ¿era la mitad de tres horas o de 20 minutos? Si eran de 20 y pidieron bajar a 10, es una vergüenza, una falta de respeto al país“, arremetió en Radio Uruguay.

De hecho, en ese último intercambio con los periodistas, Marcelo Bielsa dejó una llamativa frase sobre el cambio que realizó para dirigir a un plantel joven y transmitir sus conocimientos en menos tiempo: “Las charlas nunca eran superiores a 10 minutos, eran fraccionadas, eran 10 minutos de video. Hice muchas consultas y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera y así lo hice porque finalmente el destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir ‘esto me sirve, esto no me sirve; esto lo prefiero, esto no lo prefiero’”.

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Su etapa en Uruguay incluyó resonantes victorias ante Argentina en La Bombonera y Brasil en Montevideo, sumado a un tercer lugar en la Copa América 2024. Acumuló 16 victorias, 12 empates y 8 derrotas en sus 36 encuentros al mando del equipo.