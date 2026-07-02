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“Rompió la confidencialidad”, recordó Blake Griffin sobre el incidente que vivió con el psicólogo de los Clippers

El exjugador describió en una entrevista cómo una llamada emitida por el especialista contratado por la franquicia y dirigida al entrenador, escuchada por error, marcó un antes y un después en su relación con la terapia deportiva

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Blake Griffin reveló que una violación de la confidencialidad durante su paso por los Clippers lo llevó a desconfiar del apoyo psicológico profesional a lo largo de su carrera en la NBA (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Blake Griffin reveló que una violación de la confidencialidad durante su paso por los Clippers lo llevó a desconfiar del apoyo psicológico profesional a lo largo de su carrera en la NBA (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Blake Griffin, exestrella de la NBA, relató recientemente un episodio ocurrido durante su paso por los Los Angeles Clippers que alteró su percepción sobre la terapia deportiva.

En una entrevista recogida por Complex, Griffin afirmó que una ruptura de la confidencialidad con un psicólogo deportivo lo llevó a abandonar la terapia durante años. El incidente, que tuvo lugar en su propia casa, hizo que el jugador se negara a volver a consultar a un profesional en salud mental del deporte por mucho tiempo.

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Un mensaje inesperado tras una sesión privada

La situación se desarrolló alrededor de 2012, cuando los Clippers contrataron a un psicólogo deportivo y establecieron las sesiones como obligatorias para todos los jugadores del plantel. Según explicó Blake Griffin en el pódcast Friends Keep Secrets, la primera vez que se reunió con el especialista fue en su domicilio de Manhattan Beach, siguiendo la recomendación de que eligiera un lugar cómodo para la conversación.

El exjugador relató que tras una consulta en su casa, un mensaje de voz destinado al entrenador evidenció la filtración de detalles de su sesión privada (Mandatory Credit: Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports)
El exjugador relató que tras una consulta en su casa, un mensaje de voz destinado al entrenador evidenció la filtración de detalles de su sesión privada (Mandatory Credit: Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports)

Después de la sesión, Griffin dejó cargando su teléfono móvil y se dirigió al baño. Al regresar, notó que tenía una llamada perdida y un mensaje de voz.

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Al reproducirlo, escuchó: “Hola, coach. Acabo de salir de la casa de Blake. Tuvimos una buena charla. Algunas cosas muy interesantes”, relató el exjugador, quien señaló que el mensaje iba dirigido claramente al entrenador del equipo.

La reacción de Griffin y el quiebre de la confianza

El ex All-Star describió ese instante como un punto de inflexión. “Primero, no puedo creer que se equivocara tan mal, porque eso está muy mal. Y después pensé: ‘A la mierda con eso. No voy a volver a ver a otro psicólogo deportivo jamás’”, afirmó en el pódcast, según recogió Complex.

El incidente provocó que Griffin decidiera no volver a recurrir a psicólogos deportivos, marcando un antes y un después en su relación con el asesoramiento profesional (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
El incidente provocó que Griffin decidiera no volver a recurrir a psicólogos deportivos, marcando un antes y un después en su relación con el asesoramiento profesional (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

El hecho de que una conversación privada terminara siendo compartida con el cuerpo técnico representó, para Griffin, una violación directa de la confianza que se supone debe existir entre el jugador y el profesional de la salud mental.

“Rompió la confidencialidad”, insistió, y afirmó que esa experiencia lo llevó a rechazar cualquier tipo de ayuda psicológica durante varios años.

Contexto de la NBA y los cambios en la salud mental

De acuerdo con Complex, la situación relatada por Blake Griffin se produjo en una época en la que la NBA aún no había implementado un protocolo formal sobre salud mental y confidencialidad para sus jugadores. La liga, según el medio, introdujo en 2019 nuevas normas que exigen recursos independientes y garantías explícitas de confidencialidad para los atletas.

La NBA implementó en 2019 nuevas normas de confidencialidad y recursos independientes para garantizar la privacidad y el bienestar psicológico de los jugadores (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)
La NBA implementó en 2019 nuevas normas de confidencialidad y recursos independientes para garantizar la privacidad y el bienestar psicológico de los jugadores (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)

Estas directrices buscan proteger la privacidad de quienes acuden a profesionales del área y fomentar la confianza en el sistema de apoyo psicológico dentro de las franquicias. La salud mental en el deporte profesional se convirtió en un tema central en los últimos años, especialmente luego de testimonios como el de Griffin y el impulso de figuras influyentes de la liga.

El regreso a la terapia y el final de la carrera

Según información de Complex y de The New York Times, Blake Griffin consiguió con el paso del tiempo recuperar la confianza para retomar el trabajo con especialistas en salud mental.

El exjugador fue la primera selección del draft de 2009, participó en seis ediciones del All-Star y disputó trece temporadas en la NBA antes de anunciar su retiro en abril de 2024.

Con el tiempo, Griffin recuperó la confianza en la terapia psicológica y se retiró tras trece temporadas, dejando un testimonio clave sobre la importancia de la salud mental en el deporte profesional (Mandatory Credit: Bob DeChiara-USA TODAY Sports)
Con el tiempo, Griffin recuperó la confianza en la terapia psicológica y se retiró tras trece temporadas, dejando un testimonio clave sobre la importancia de la salud mental en el deporte profesional (Mandatory Credit: Bob DeChiara-USA TODAY Sports)

La experiencia que narró Griffin ilustra los desafíos que enfrentan los deportistas de élite para obtener apoyo profesional en entornos donde la privacidad puede verse comprometida.

Además, el caso subraya la importancia de las políticas de confidencialidad y la evolución de los estándares en la liga para proteger el bienestar psicológico de los jugadores.

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