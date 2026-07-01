Declaran dos funcionarios de la Vocería que hicieron compras millonarias a nombre de Manuel Adorni

El ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Manuel Adorni. EFE/Matías Martin Campaya

Dos empleados de la Vocería Presidencial, Gisela Kocsis y Luis Enrique Aluju, declaran este miércoles como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Son dos de las personas que hicieron compras a nombre del ex jefe de Gabinete, presuntamente para ocultar gastos millonarios.

La primera en presentarse minutos antes de las 10 fue Kocsis, quien se desempeña como secretaria privada en la Vocería.

El lunes había declarado Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la subsecretaría de Vocería, quien admitió en los tribunales de Comodoro Py haberle prestado su tarjeta de crédito a Adorni para comprar un monitor gamer por $2.185.000.

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Los investigadores buscan saber si Manuel Adorni tenía el hábito de pasar gastos millonarios a nombre de terceros, en línea con la hipótesis de que el exvocero llevaba un nivel de vida mucho mayor al que podía justificar con sus ingresos legales.

Gisela Kocsis fue secretaria privada de Adorni cuando este era el portavoz del Gobierno. Trabaja en el área de Medios y Comunicación desde 2011.

Gisela Kocsis en los pasillos de Comodoro Py

La secretaria facturó a su nombre el 2 de junio de 2025 una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store. El fiscal Pollicita tiene confirmado que el destinatario final de esos productos fue Manuel Adorni, y que los mismos se entregaron en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

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Luis Enrique Aluju, por su parte, es coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace, cargo que ocupa dentro de la Dirección de Planificación y Seguimiento de Campañas que, a su vez, funciona bajo la órbita de la subsecretaría de Vocería y Comunicación.

Aluju le habría prestado a Adorni dos tarjetas de crédito para la compra de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795 cada uno. Esas transacciones se hicieron con una semana de diferencia a las compras con la tarjeta de Laura Schiuma.

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La declaración de Schiuma

La directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería reconoció haberle prestado la tarjeta a Adorni y sugirió que el ex ministro coordinador habría intentado hacer más de una compra, pero el banco se las rechazó.

Identificó gastos rechazados que no reconoció como propios, entre ellos uno por un Smart TV.

Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales en la subsecretaría de Vocería, en los pasillos de Comodoro Py

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Laura Schiuma contó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault, donde ofrecían planes de ahorro.

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Cuando fue designado vocero, la convocó para trabajar en Casa Rosada, reconoció la testigo. Buscaba “gente de confianza” para sumar a su equipo.

En agosto de 2025, el entonces jefe de la comunicación presidencial le pidió prestada su tarjeta Mastercard, pero no le dijo qué iba a comprar, de acuerdo a la versión vertida en la testimonial.

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Los funcionarios judiciales le exhibieron a la testigo la documentación con la que detectaron la irregularidad. Entonces Schiuma reconoció la operación con la que Adorni compró un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tiene una calidad de 4K y es una de las opciones de más alta gama que ofrece esa marca.

La funcionaria de la Vocería también precisó que, cuando le llegó el resumen de la tarjeta, Adorni le reintegró personalmente “la totalidad del importe en dinero en efectivo”.

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“No precisó de dónde provenían esos fondos ni aportó comprobantes, transferencias o mensajes vinculados con la devolución”, aclaró a este medio una fuente con acceso al expediente.