Judiciales

SIRA y rulo cambiario: ordenaron nuevas medidas de prueba sobre Martín Migueles y Elías Piccirillo

El fiscal federal Franco Picardi citó a declarar como testigos a funcionarios de ARCA para que den más precisiones sobre el trámite de permisos de importación durante el cepo cambiario y pidió levantar el secreto bancario de nuevos sospechosos

Guardar
Google icon
La Justicia investiga a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara
La Justicia investiga a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara

El fiscal federal Franco Picardi pidió levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de nuevos sospechosos por supuestos pagos indebidos para acelerar tramites de permisos de importación durante el cepo cambiario en 2023 y citó como testigos a funcionarios de ARCA para que den precisiones sobre cómo funcionaba el sistema.

La fiscalía dispuso una batería de nuevas medidas de prueba en torno a la situación del imputado empresario Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, e investigado por el “rulo cambiario” con el dólar oficial y presuntos cobros ilegales para intermediar en la tramitación de los SIRA que regían en el gobierno de Alberto Fernández, según supo Infobae en fuentes judiciales.

PUBLICIDAD

En un descargo que presentó en persona en Comodoro Py el 11 de mayo pasado, Migueles rechazó todas las acusaciones. “Yo no le pagué a ningún funcionario público”, sostuvo en ese escrito entregado en la causa al admitir que actuó como intermediario con los SIRA pero no supo de pagos indebidos.

Las medidas

Como testigos se citó a declarar a dos subdirectores de ARCA para que expliquen la operatoria concreta del sistema y el rol de los funcionarios intervinientes. Se convocó también a despachantes de Aduana identificados en las operaciones puntuales que se investigan. La fiscalía recibió respuestas a pedidos de informes sobre la operatoria pero consideró necesario precisar de qué modo concreto intervenían los distintos organismos.

PUBLICIDAD

Se trata del Sistema de Importaciones de la República Argentina (“SIRA”), y se investiga permisos gestionados para las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L. Todo surgió del análisis del teléfono de Migueles, secuestrado en la causa.

Franco Picardi - Diego Spagnuolo - 28 de abril
Franco Picardi, fiscal federal (RS Fotos)

Además, el fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo que levante el secreto bancario, bursátil y fiscal de Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, ambos señalados como presuntos partícipes en la aceleración irregular de permisos SIRA a cambio de comisiones indebidas. La misma medida se pidió para Lifetba S.R.L., una sociedad mencionada en chats de Migueles recuperados de su teléfono celular, en relación con la creación de una “cuenta espejo”. El objetivo es profundizar la investigación sobre la supuesta tramitación irregular de permisos y la aceleración del proceso para aprobarlos.

Sobre la sociedad investigada se sospecha que se podría haber usado para canalizar o dar apariencia de licitud a fondos obtenidos de manera ilícita, según la acusación fiscal.

El rulo cambiario

También se citó como testigo a Mario Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien habría sido el encargado de trasladar dinero por orden de Migueles. En esta parte del caso se pidió al juez levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo de otros cuatro investigados por sus presuntos vínculos con entidades involucradas en las maniobras.

Las nuevas medidas alcanzaron al financista Elías Piccirillo: el fiscal citó a declarar como testigo a Sergio Speroni, quien tenía autorización para manejar un automóvil de Piccirillo y registró reiterados ingresos a su casa. La fiscalía sospecha que podría haber sido su chofer o colaborador cercano.

Elías Piccirillo
Elías Piccirillo está investigado por maniobras con el dólar oficial durante el cepo cambiario en 2023

En lo relativo a las multimillonarias maniobras con el “rulo” cambiario durante el cepo, se encomendó un análisis de sumarios financieros y cambiarios del Banco Central en relación a casas y agencias de cambio que están en la mira de la Justicia: esto incluirá perfiles patrimoniales y transaccionales e identificación de beneficiarios finales e inconsistencias si las hubiera. Este trabajo se pidió a la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Además se le encomendó analizar información remitida por los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) y por entidades financieras para “elaborar perfiles patrimoniales, financieros y transaccionales de las personas humanas y jurídicas investigadas”. Se apunta a reconstruir flujos de fondos en cuentas bancarias, comitentes y otros instrumentos financieros e identificar eventuales operaciones bursátiles vinculadas a las maniobras de compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue.

Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.

Piccirillo está procesado bajo arresto domiciliario en otra causa penal, por montar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a Hauque, a quien le debía dinero. Como derivación, se llegó a los delitos cambiarios y luego a las supuestas maniobras con los SIRA, permisos de importación, entre 2022 y 2023.

Temas Relacionados

Martín MiguelesSIRArulo cambiarioúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No tenía miedo de salir a navegar”: el testimonio de un tripulante que desembarcó del ARA San Juan días antes del naufragio

Juan Gabriel Viana integró la última dotación del submarino. En su testimonio durante el juicio oral repasó la misión que lo llevó hasta Ushuaia, recordó un episodio con una aeronave chilena en el Canal Beagle y describió cómo evaluaba el estado operativo de la nave y el nivel de adiestramiento de sus compañeros

“No tenía miedo de salir a navegar”: el testimonio de un tripulante que desembarcó del ARA San Juan días antes del naufragio

La fiscalía rechazó que Lázaro Báez acceda a la prisión domiciliaria

Durante una audiencia virtual del Tribunal Oral Federal 4, la defensa señaló deficiencias en el Servicio Penitenciario. El ex empresario participó desde la cárcel, pero abandonó la videoconferencia porque dijo que la habitación estaba inundada

La fiscalía rechazó que Lázaro Báez acceda a la prisión domiciliaria

Caso Adorni: una denuncia por supuesta intimidación a vecinos de Indio Cua se investigará en Comodoro Py

La Cámara Federal porteña resolvió que la pesquisa avance en ese fuero y no sea enviada a un juzgado federal de Campana

Caso Adorni: una denuncia por supuesta intimidación a vecinos de Indio Cua se investigará en Comodoro Py

Tomaba un café en una vereda de Belgrano y el viento le arrojó una sombrilla encima: más de $10 millones de indemnización

Una mujer de 47 años sufrió graves lesiones mientras permanecía en las mesas en la vereda de un local gastronómico en 2021. La Cámara Civil ratificó la responsabilidad del comercio por la falta de sujeción de sus elementos, aunque redujo el monto inicial de la condena

Tomaba un café en una vereda de Belgrano y el viento le arrojó una sombrilla encima: más de $10 millones de indemnización

Un insólito accidente en el acceso a un sanatorio terminó en Tribunales: la Justicia dividió culpas entre el dueño del lugar y un chofer de un remís

El hecho ocurrió en 2017 en la rampa de ingreso al estacionamiento de una clínica de Balvanera. La Cámara Civil determinó que la responsabilidad debía repartirse en partes iguales entre el establecimiento y el conductor, aunque por un acuerdo transaccional previo la obligación de reparar quedó circunscrita a la demandada y su aseguradora

Un insólito accidente en el acceso a un sanatorio terminó en Tribunales: la Justicia dividió culpas entre el dueño del lugar y un chofer de un remís

DEPORTES

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brócoli al vapor, entrenamientos ocultos y noches sin dormir: la dieta extrema que Bottas en sus inicios en la Fórmula 1

La frase de João Neves sobre el rol de Cristiano Ronaldo en Portugal que desató una polémica en pleno Mundial

Las dudas que tiene Lionel Scaloni en la formación de Argentina para el trascendental duelo ante Austria por el Mundial

“El fútbol de Messi no fue un lujo, fue la única alegría gratuita que nadie les pudo arrebatar”: el implacable análisis viral de un influencer mexicano

TELESHOW

El encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial: el detrás de escena que compartió el cantante

El encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial: el detrás de escena que compartió el cantante

“Te celebro para siempre”: la familia de Alejandra Darín la recordó en el que hubiera sido su cumpleaños 63

El entrenamiento de las esposas de los jugadores de la Selección en Kansas City: “Team de running mundialista”

Mónica Ayos celebró su cumpleaños con un mensaje de balance y gratitud: “Brindo por todas mis etapas”

Daniela Celis y Nick Sícaro anunciaron su separación: “Somos amigos, ya no estamos más juntos”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía investiga la muerte de dos jóvenes hallados en una carretera de República Dominicana

La Policía investiga la muerte de dos jóvenes hallados en una carretera de República Dominicana

Honduras: MP acusa al conductor de la grúa por tragedia en El Rodeo que dejó siete policías muertos y 29 heridos

Auditoría detecta que mina Cobre Panamá superó la huella ambiental autorizada

Guatemala: El Conap denuncia amenazas tras desmantelar infraestructuras ilegales en la Reserva de la Biosfera Maya

Feroz incendio en un hotel obliga a una evacuación masiva de turistas en Bayahíbe, República Dominicana