Además de Piccirillo seguirán presos cuatro ex policías acusados por un supuesto falso operativo

Elías Piccirillo en Comodoro PY

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La Cámara Federal porteña rechazó liberar a cuatro ex policías procesados con prisión preventiva y bajo arresto domiciliario por su presunta participación en un falso operativo para plantar droga y un arma a un ex socio de Elías Piccirillo. Este último habría buscado no pagar una deuda de u$s 6 millones de dólares, según la acusación.

Falso procedimiento policial

Todos están procesados por “haber ejecutado un procedimiento policial fraguado que llevó a la detención de dos personas bajo una falsa acusación de tenencia de más de un kilo de cocaína y una pistola 9mm, y que tuvo por finalidad que, mediante la detención y el armado de una causa judicial por graves cargos, el damnificado se vea impedido de continuar reclamando una millonaria deuda” a Piccirillo.

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El Tribunal de Apelaciones rechazó ya liberar a Piccirillo, quien también tiene prisión domiciliaria y ahora tomó la misma decisión en relación a cuatro ex policías de la Ciudad procesados por haber participado del operativo en el que se detuvo a Francisco Hauque junto a su pareja.

Según la acusación, poco antes Piccirillo habría colocado un kilo de cocaína y un arma en su vehículo, luego de compartir una cena con ambos en el Palacio Duhau en Recoleta. Le debía u$s 6 millones.

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El denunciante Franciso Hauque

Los ex policías están acusados de fraguar actas y mentir ante la Justicia. Participaron del operativo vestidos de civil y revisaron el vehículo con la excusa de intervenir en una supuesta escena de violencia de género entre Hauque y su mujer. La defensa de los cuatro acusados había pedido que se les conceda la libertad porque colaboraron con la investigación, aportaron claves de sus celulares secuestrados en allanamientos, tienen arraigo y siempre estuvieron a derecho. También calificó de “endeble” la acusación.

Riesgos procesales

La fiscalía a cargo de Franco Picardi se opuso por la gravedad de la acusación, los medios que se usaron para cometer el delito, el rol que se les atribuye a los ahora ex policías y la expectativa de una alta condena en caso de ser encontrados culpables en un futuro juicio oral. En la misma sintonía, el juez federal Ariel Lijo rechazó los planteos.

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Los acusadores remarcaron que el delito se cometió en ejercicio de sus funciones y usando herramientas de la fuerza de seguridad.

Al resolver la apelación, los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah rechazaron todos los pedidos con lo cual los cuatro ex policías seguirán bajo arresto domiciliario. Poco antes le negaron también la libertad a Piccirillo, preso con tobillera electrónica en un departamento de la localidad bonaerense de Banfield.

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La detención domiciliaria es a esta altura una “restricción razonable para neutralizar los riesgos”, evaluó el camarista Boico en la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Por su parte, su colega Farah tuvo en cuenta que la investigación no concluyó y que persisten las sospechas de entorpecimiento de la investigación.

Piccirillo está acusado por planear y ejecutar la maniobra entre el 16 y el 18 de enero de 2025 contra su ex socio Hauque: le debía 6 millones de dólares y para evitar saldar la deuda buscó un grupo de policías a los que pagó para montar el falso operativo. Fue procesado con prisión preventiva por presunto secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. La Cámara Federal le otorgó el arresto domiciliario en octubre de 2025.

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A su vez, Piccirillo y Hauque están imputados en otra causa penal junto a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, por presuntas maniobras con la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo del gobierno pasado.