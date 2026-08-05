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Además de Piccirillo seguirán presos cuatro ex policías acusados por un supuesto falso operativo

La Cámara Federal porteña rechazó excarcelar a los ex agentes policiales investigados por su supuesta participación en un procedimiento fraguado para plantar armas y droga a un ex socio de Elías Piccirillo

Elías Piccirillo - Comodoro PY
Elías Piccirillo en Comodoro PY
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La Cámara Federal porteña rechazó liberar a cuatro ex policías procesados con prisión preventiva y bajo arresto domiciliario por su presunta participación en un falso operativo para plantar droga y un arma a un ex socio de Elías Piccirillo. Este último habría buscado no pagar una deuda de u$s 6 millones de dólares, según la acusación.

Falso procedimiento policial

Todos están procesados por “haber ejecutado un procedimiento policial fraguado que llevó a la detención de dos personas bajo una falsa acusación de tenencia de más de un kilo de cocaína y una pistola 9mm, y que tuvo por finalidad que, mediante la detención y el armado de una causa judicial por graves cargos, el damnificado se vea impedido de continuar reclamando una millonaria deuda” a Piccirillo.

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El Tribunal de Apelaciones rechazó ya liberar a Piccirillo, quien también tiene prisión domiciliaria y ahora tomó la misma decisión en relación a cuatro ex policías de la Ciudad procesados por haber participado del operativo en el que se detuvo a Francisco Hauque junto a su pareja.

Según la acusación, poco antes Piccirillo habría colocado un kilo de cocaína y un arma en su vehículo, luego de compartir una cena con ambos en el Palacio Duhau en Recoleta. Le debía u$s 6 millones.

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El denunciante Franciso Hauque
El denunciante Franciso Hauque

Los ex policías están acusados de fraguar actas y mentir ante la Justicia. Participaron del operativo vestidos de civil y revisaron el vehículo con la excusa de intervenir en una supuesta escena de violencia de género entre Hauque y su mujer. La defensa de los cuatro acusados había pedido que se les conceda la libertad porque colaboraron con la investigación, aportaron claves de sus celulares secuestrados en allanamientos, tienen arraigo y siempre estuvieron a derecho. También calificó de “endeble” la acusación.

Riesgos procesales

La fiscalía a cargo de Franco Picardi se opuso por la gravedad de la acusación, los medios que se usaron para cometer el delito, el rol que se les atribuye a los ahora ex policías y la expectativa de una alta condena en caso de ser encontrados culpables en un futuro juicio oral. En la misma sintonía, el juez federal Ariel Lijo rechazó los planteos.

Los acusadores remarcaron que el delito se cometió en ejercicio de sus funciones y usando herramientas de la fuerza de seguridad.

Al resolver la apelación, los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah rechazaron todos los pedidos con lo cual los cuatro ex policías seguirán bajo arresto domiciliario. Poco antes le negaron también la libertad a Piccirillo, preso con tobillera electrónica en un departamento de la localidad bonaerense de Banfield.

La detención domiciliaria es a esta altura una “restricción razonable para neutralizar los riesgos”, evaluó el camarista Boico en la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Por su parte, su colega Farah tuvo en cuenta que la investigación no concluyó y que persisten las sospechas de entorpecimiento de la investigación.

Piccirillo está acusado por planear y ejecutar la maniobra entre el 16 y el 18 de enero de 2025 contra su ex socio Hauque: le debía 6 millones de dólares y para evitar saldar la deuda buscó un grupo de policías a los que pagó para montar el falso operativo. Fue procesado con prisión preventiva por presunto secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. La Cámara Federal le otorgó el arresto domiciliario en octubre de 2025.

A su vez, Piccirillo y Hauque están imputados en otra causa penal junto a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, por presuntas maniobras con la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo del gobierno pasado.

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