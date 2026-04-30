El Consejo de la Magistratura tratará hoy los concursos para cubrir las vacantes de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura debatirá ternas para cubrir vacantes en la Cámara Federal y otros tribunales, en un contexto de alto nivel de subrogancias y foco en Comodoro Py

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura debatirá este jueves un paquete de decisiones para la cobertura de vacantes en tribunales federales y nacionales, con foco en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires, órgano que revisa las causas ligadas a delitos de corrupción, trata y narcotráfico.

Entre los puntos centrales del temario que se tratará en la sede del organismo de selección y remoción de magistrados figura el análisis de las ternas para cubrir los cargos que actualmente ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, lo que constituye el primer paso formal hacia la renovación del estratégico tribunal de alzada porteño.

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La Cámara Federal, en rigor, cumple un rol clave dentro del esquema judicial, ya que actúa como instancia de apelación de las decisiones adoptadas por los jueces federales con sede en Comodoro Py. Está integrada por dos salas de tres miembros cada una y, de avanzar los concursos, podrían cubrirse vacantes actualmente existentes en ese tribunal. A ese escenario se suma la situación del camarista Martín Irurzun, quien cumple 75 años en julio y cuya continuidad aún no fue definida.

La Comisión de Selección debatirá las ternas para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal, clave en causas de corrupción

En este contexto, la situación de Bruglia y Bertuzzi adquiere un peso particular. Ambos magistrados fueron trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri y, más tarde, la Corte Suprema ordenó que esos cargos debían definirse mediante concursos. A partir de ese fallo, el kirchnerismo impulsó que se abrieran esos concursos específicamente para esos dos puestos, lo que derivó en presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde los jueces sostuvieron que se ponía en riesgo la estabilidad de sus cargos.

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La reunión de este jueves a las 13 también incluirá el tratamiento de otras vacantes relevantes en distintos fueros. Entre ellas, se analizará la terna para el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente subrogado, que podría intervenir en investigaciones vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además, la Comisión de Selección avanzará en la evaluación de ternas para el Juzgado Federal de Corrientes con competencia electoral, el Juzgado Federal de La Plata y cargos en tribunales de alzada, incluyendo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal.

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Una vez tratadas en la Comisión de Selección, las ternas deberán ser elevadas al plenario del Consejo de la Magistratura, integrado por 20 consejeros, para su aprobación. Superada esa instancia, el procedimiento continúa en el ámbito del Poder Ejecutivo: el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques desde el 5 de marzo pasado, interviene en la selección de uno de los candidatos de cada terna. Luego, el Ejecutivo remite el pliego correspondiente al Senado de la Nación.

En la Cámara Alta, los candidatos deben atravesar el proceso de la Comisión de Acuerdos, que incluye audiencias públicas, para finalmente ser sometidos a votación en el recinto. Ese circuito institucional es el que culmina con la designación formal de los magistrados.

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Juan Bautista Mahiques fue designado oficialmente por el presidente Javier Milei como ministro de Justicia el 5 de marzo pasado (REUTERS/Agustin Marcarian)

El tratamiento de estas ternas se da en paralelo con un proceso más amplio de cobertura de vacantes. El 30 de marzo, el presidente Javier Milei envió al Senado la postulación de 50 jueces para cubrir cargos en distintos fueros: penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y de seguridad social. La mayoría de esos puestos corresponde a tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.

Actualmente, el 36,5% de los cargos de la justicia nacional y federal operan por subrogancias, y ese porcentaje podría ascender al 42% en julio en función de las jubilaciones previstas y cargos sin cubrir.

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En el fuero federal con sede en los tribunales de retiro, en Comodoro Py 2002, el nivel de vacantes alcanza el 31%.

La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial está presidida por María Fernanda Vázquez, con Jimena de La Torre como vicepresidenta. La integran además los consejeros Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Santiago Viola.

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