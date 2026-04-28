Política

El Gobierno impulsa el rearmado de la Cámara Federal y avanza sobre un tribunal clave en causas de corrupción

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura debatirá este jueves los concursos para cubrir las vacantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; además, se definirá el juzgado que podría intervenir en la causa de la AFA

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques/REUTERS/Agustin Marcarian
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques/REUTERS/Agustin Marcarian

El Consejo de la Magistratura avanzará este jueves en un proceso destinado a reconfigurar puestos clave dentro de la Cámara Federal porteña, un tribunal central para causas de corrupción. El organismo debatirá las ternas para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, lo que implica el primer paso formal para la renovación de este estratégico tribunal.

La importancia de esta Cámara radica en que actúa como tribunal de segunda instancia, revisando las apelaciones presentadas contra las decisiones de los jueces federales de Comodoro Py. Es clave en investigaciones de corrupción, delitos federales y narcotráfico.

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La Cámara está compuesta por dos salas de tres jueces cada una y, de prosperar las designaciones, el Gobierno podría acceder de manera inédita a cubrir tres vacantes: la de Bruglia, la de Bertuzzi y probablemente la de Martín Irurzun, quien cumple 75 años el 18 de julio y -hasta el momento- el Gobierno no ha impulsado su renovación ante el Senado.

La iniciativa judicial representa un cambio respecto a los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, cuando la Casa Rosada no remitió pliegos al Senado. Sin embargo, la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el 5 de marzo, anticipó esta modificación en la dinámica institucional.

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Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi

El caso de Bruglia y Bertuzzi toma especial relevancia porque ambos fueron trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. La Corte Suprema determinó luego que debían realizarse concursos para definir de manera definitiva los cargos de jueces trasladados. El kirchnerismo impulsó estos concursos solo respecto de Bruglia y Bertuzzi, quienes recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunciaron que el Estado argentino ponía en riesgo la independencia de sus cargos.

Durante la gestión del ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno de Javier Milei intentó una solución amistosa ante la CIDH, proceso que finalmente se abortó. El escenario cambió con la llegada de Mahiques y, junto con Santiago Viola, se aceleró la discusión de concursos y se fortaleció el alineamiento del proceso con los intereses del Gobierno. La discusión sobre la designación de autoridades en otras jurisdicciones sensibles está marcada por un contexto de recambio político y tensiones internas.

El camarista federal Martín Irurzun
El camarista federal Martín Irurzun

La definición de las vacantes en la Cámara Federal porteña se acentúa en medio de divisiones internas dentro del oficialismo, particularmente vinculadas a la renovación del camarista Irurzun, de larga y reconocida trayectoria en la Justicia federal, que permanece trabada en medio de disputas políticas.

Otras vacantes clave

La sesión del jueves incluye el análisis de ternas para cubrir un cargo en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 10, tribunal que podría quedar a cargo de la causa contra dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), especialmente sobre su tesorero Pablo Toviggino, por la posesión de un inmueble en Pilar atribuida a supuestos testaferros.

Actualmente, el juzgado se encuentra bajo la subrogancia de la jueza Verónica Straccia, tras la finalización del mandato interino de Marcelo Aguinsky, quien había impulsado la investigación previo a su traslado al juzgado federal de Campana.

También se analizarán ternas para el Juzgado Federal de Corrientes con competencia electoral, un cargo de relevancia para el gobernador Juan Pablo Valdés de la Unión Cívica Radical, y otra vacante en el Juzgado Federal de La Plata. Además, se definirán impugnaciones y postulaciones para dos jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, cuatro cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, tres cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y uno en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.

Cualquier designación en estos tribunales es seguida de cerca por la oposición, que ha manifestado reparos respecto de la relación entre Juan Bautista Mahiques y la conducción de la AFA, señalando suspicacias sobre una eventual intervención del Gobierno en expedientes de alto perfil en la justicia federal.

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