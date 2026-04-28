Ricardo Jaime declarará hoy en el juicio Cuadernos: su defensa anticipó que hará uso de la palabra

El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime será uno de los últimos indagados en el caso Cuadernos antes de la etapa de testigos

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, detenido desde el 5 de noviembre de 2024 y con una pena unificada de seis años de prisión por distintas causas —entre ellas la tragedia de Once—, declarará este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco del juicio por los Cuadernos de las coimas. Será trasladado desde el penal donde se encuentra alojado.

Su defensa ya anticipó al Tribunal Oral Federal 7 que hará uso de la palabra en la audiencia. También está previsto que declare el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, quien también hablaría ante los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

PUBLICIDAD

Este martes también están citados los empresarios Mauricio Pascucci, María Rosa Cartellone y Obdulio Ángel Barbeito.

Juan Pablo Schiavi será uno de los últimos indagados en Cuadernos y también anticipó que hablará ante los jueces

La última jornada de indagatorias será el jueves, cuando sea el turno del arrepentido ex secretario de Obras Públicas José López, detenido con condena firme en la causa Vialidad, al igual que CFK. El ex funcionario que durante la investigación del caso complicó con su confesión a la ex presidenta podría hablar ahora ante el Tribunal o, como hizo la mayoría de los imputados colaboradores desde que comenzó esta etapa del debate, optar por guardar silencio y ver si declara más adelante.

PUBLICIDAD

Los ex funcionarios de Transporte

Jaime llega a esta instancia con un rol central en la acusación. De acuerdo con confesiones de empresarios arrepentidos en la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio, habría sido uno de los principales recaudadores del esquema de sobornos vinculado al sistema de subsidios al transporte. Tanto Aldo Roggio como Gabriel Romero, por ejemplo, declararon que el ex funcionario cobraba “retornos” por la asignación de fondos estatales y el control de las concesiones ferroviarias. Estos dos últimos se negaron por el momento a prestar declaración indagatoria en el juicio.

Romero, titular de Ferrovías, admitió haber pagado coimas vinculadas a la explotación del Belgrano Norte y también por la concesión de la hidrovía del río Paraná. Según la acusación, esos pagos eran periódicos y podían representar al menos el 5% de los subsidios otorgados, mientras que otros empresarios hablaron de retornos que oscilaban entre el 5% y el 30%.

PUBLICIDAD

En este tramo del expediente —conocido como “Secretaría de Transporte”—, Jaime está acusado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios por integrar un esquema de recaudación ilegal a cambio de beneficios estatales.

Llegan los testigos

El juicio, que abarca hechos entre 2003 y 2015 y tiene a 86 acusados, entrará en una nueva etapa a partir de mayo. Una vez finalizadas las indagatorias, comenzarán las declaraciones testimoniales. El Tribunal ya fijó audiencias para todos los martes y jueves en Comodoro Py, bajo modalidad semipresencial.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los primeros testigos convocados figuran periodistas para el martes 5 de mayo y el jueves siguiente será el turno de la ex esposa de Oscar Centeno, Hilda Horovitz; la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga; y Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero arrepentido autor de los cuadernos que se los guardó en medio de una disputa que Centeno mantenía con su pareja de entonces.

El silencio de los arrepentidos

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Se trasladó desde el domicilio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario condenada en la causa Vialidad a los tribunales de Retiro.

PUBLICIDAD

Cristina Kirchner el día de su indagatoria en el caso Cuadernos REUTERS/Tomas Cuesta

Desde ese entonces fueron indagados gran parte de los 86 acusados, muchos de los cuales -en especial los “imputados colaboradores”- guardaron silencio e hicieron uso de su derecho a no declarar. Fueron los casos por ejemplo del mismo Centeno -escriba de los cuadernos-, del financista Ernesto Clarens que aportó durante la investigación un listado de presuntos pagadores de sobornos y de empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. Las defensas de otros acusados advirtieron que este silencio les impidió contrastar aquellas confesiones que perjudicaron a sus clientes.