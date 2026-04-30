Judiciales

José López será indagado hoy en la causa Cuadernos y anticipó que va a declarar

El arrepentido ex secretario de Obras Públicas durante los tres gobiernos kirchneristas será trasladado a Comodoro Py desde la cárcel, donde cumple condena por intentar esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento y por el caso Vialidad

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José López, el ex funcionario kirchnerista que intentó esconder 9 millones de dólares en un convento, declara como arrepentido en el caso Cuadernos
José López, el ex funcionario kirchnerista que intentó esconder 9 millones de dólares en un convento, declara como arrepentido en el caso Cuadernos

El arrepentido ex secretario de Obras Públicas de los tres gobiernos kirchneristas, José López, será indagado este jueves en el juicio por los Cuadernos y para ello se lo trasladará desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de 13 años de cárcel unificada por el caso Vialidad y por enriquecimiento ilícito, a raíz del episodio que lo llevó a la fama mediática en junio de 2016: el intento de esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

Según supo Infobae de fuentes judiciales, López hizo saber al Tribunal Oral Federal 7 que va a declarar y a responder preguntas sólo de su defensora oficial, Pamela Bisserier.

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El ex funcionario estuvo al frente de la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y permanece detenido desde junio de 2025, cuando se presentó en tribunales para comenzar a cumplir la pena de seis años de cárcel por el caso Vialidad. Esa condena quedó unificada en 13 años de prisión con la causa de los bolsos de convento y portación ilegal de arma.

Hasta el momento, la mayoría de los arrepentidos, incluido el remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno, se negaron a declarar y guardaron silencio.

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La defensa de López había pedido al Tribunal Oral Federal 7 a principios de este año que quede fuera del debate por razones de salud, pero una pericia concluyó que puede afrontar el juicio y la instancia de declaración. López ya visitó Comodoro Py desde la cárcel el 4 de marzo pasado para asistir a la primera audiencia de otro proceso al que es sometido, el fraude con viviendas sociales del programa “Sueños Compartidos”.

Qué dijo como arrepentido

Durante la investigación de la causa Cuadernos, López declaró como imputado colaborador y describió un presunto sistema de recaudación ilegal ligado a la obra pública. “Yo lo que puedo aportar es específicamente de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores montos que se manejaron en la Secretaría de Obras Públicas. Durante el período 2005-2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera el depositario de lo que las empresas que había nominado Wagner pudieran aportar”, sostuvo.

López se refirió así al fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y a Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción también arrepentido y que es ahora juzgado junto con él.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)
Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)

Según López, los pagos ilegales tenían porcentajes definidos: “Los porcentajes variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7 por ciento. Se desarrollaban en los anticipos financieros o sobre los certificados. El anticipo financiero era el 10 por ciento de la obra y de ese porcentaje se cobraba el cinco por ciento”.

También describió la logística de las entregas de dinero: “Las entregas a Muñoz eran de dos a tres veces por semana, entre 100 mil y 300 mil dólares o euros. Cuando había una entrega, personas que desconozco, vinculadas con Muñoz, se comunicaban conmigo a un teléfono punto a punto. Sonaba al menos tres veces por semana. Nunca realicé una llamada desde ese teléfono; estaba prendido las 24 horas”.

López entrando los bolsos con 9 millones de dólares al convento de General Rodríguez en junio de 2016
López entrando los bolsos con 9 millones de dólares al convento de General Rodríguez en junio de 2016

Sobre el origen del dinero hallado en los bolsos del convento de General Rodríguez en 2016, afirmó: “Esa plata era de la recaudación”.

Esta será la última audiencia dedicada a las indagatorias: el martes pasado fue el turno de los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Llegan los testigos

El juicio, que abarca hechos entre 2003 y 2015 y tiene a 86 acusados, entrará en una nueva etapa a partir de mayo. El Tribunal ya fijó audiencias y convocó testigos para todos los martes y jueves en Comodoro Py, bajo modalidad semipresencial.

Entre los primeros figuran periodistas para el martes 5 de mayo y el jueves siguiente será el turno de la ex esposa de Oscar Centeno,Hilda Horovitz; la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga; y Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero arrepentido autor de los cuadernos que se los guardó en medio de una disputa que Centeno mantenía con su pareja de entonces.

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