El Consejo de la Magistratura analizará si cita a declarar a dos jueces federales investigados por corrupción y abusos

Gastón Salmain, juez federal de Rosario

El Consejo de la Magistratura tendrá otra semana de intensa actividad, con varios frentes abiertos en cuatro comisiones: se votará si llaman a declarar a los jueces federales Gastón Salmain y Alejandro Patricio Maraniello, quienes son investigados en distintas causas y están sometidos a un proceso disciplinario que podría derivar en su destitución.

Además, el organismo escuchará a ONGs por las propuestas para cambiar el reglamento de concursos para la selección de magistrados y se analizará la situación financiera del Poder Judicial.

Toda la actividad se concentrará durante el miércoles. Tras el Plenario que encabezó la semana pasada el presidente del Consejo y la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el organismo que selecciona y controla a los jueces convocó a sesionar a la Comisión de Acusación, que encabeza el abogado Alberto Maques; la Comisión de Administración y Financiera, a cargo del representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola; y, en forma conjunta, las comisiones de Reglamentación y Selección, que comandan respectivamente el juez Alberto Lugones y la académica Fernanda Vázquez.

El tema central que se tratará en Acusación son los casos de Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, y Maraniello, a cargo del Juzgado Federal N° 5 en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires. Los consejeros votarán si los citan bajo el artículo 20 del reglamento, para que hagan su descargo frente a las pruebas que los comprometen. Se trata de una suerte de declaración indagatoria.

Salmain tiene un procesamiento confirmado por haber dictado un fallo a pedido de una financiera para hacerse de 10 millones de dólares al valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria, a cambio de una coima de USD 200 mil, según declaró Fernando Whpei, el dueño de la firma beneficiada como arrepentido.

Sus dichos quedaron corroborados por el análisis de teléfonos y distintas pruebas que se recabaron en el expediente.

Patricio Maraniello, juez en lo Civil y Comercial federal

Salmain también fue denunciado por el ministro Rosatti por haber mentido en su CV para concursar como magistrado: omitió decir que en 2002 había sido echado del Poder Judicial por ofrecerle dinero a una empleada para que le tocara una causa al juzgado de la Seguridad Social donde él trabajaba.

Maraniello, en tanto, había quedado envuelto en una polémica tras dictar una medida cautelar que prohibió la difusión de audios clandestinos atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que fue señalado como un acto de censura previa. Desde hace semanas, la comisión viene escuchando testimonios de jueces y empleados que denuncian abusos y maltratos, a lo que se sumó el caso de una joven que habló de abuso sexual.

Con la citación del artículo 20, Salmain y Maraniello podrán presentar sus descargos en el marco de su defensa y luego la comisión quedará en condiciones de resolver si avanzan en votar su juicio político, decisión que, para hacerse efectiva, deberá ser confirmada en el Plenario.

El último miércoles, el cuerpo decidió mandar a jury al juez federal de Mar del Plata, Alberto López, por expresiones antisemitas. También enfrentará un juicio político el juez del Tribunal Oral de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, por maltrato a empleados.

Al término de esa reunión, será el turno de la comisión de Administración Financiera, donde el foco estará puesto en la situación económico-financiera del Poder Judicial.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura

Luego se convocó a reunión conjunta de las áreas de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, y la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación. En el último encuentro, hace dos semanas, se decidió avanzar con los distintos proyectos para cambiar el reglamento de concursos, entre los cuales está el que impulsó la Corte Suprema.

Para ese día, la comisión convocó, tal como lo habían solicitado, al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), para opinar sobre el proyecto planteado en la acordada de la Corte.