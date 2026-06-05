La Corte Suprema dejó firme la investigación contra Alejandro Burzaco por evasión fiscal y asociación ilícita

La Corte Suprema rechazó un recurso de Alejandro Burzaco y dejó firme la decisión que revocó su sobreseimiento en una causa por presunta evasión fiscal y asociación ilícita vinculada a derechos televisivos de torneos de fútbol (Reuters/John Taggart/File Photo)

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el avance de la investigación penal contra Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias y una de las figuras centrales del escándalo internacional conocido como FIFAGate. El empresario había intentado revertir una decisión judicial que dejó sin efecto su sobreseimiento en una causa por presunta asociación ilícita y evasión fiscal.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Burzaco. Los jueces consideraron que la resolución cuestionada no constituía una sentencia definitiva ni equiparable a tal, requisito necesario para habilitar la instancia extraordinaria. “El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)”, sostuvieron. Y agregaron: “Por ello, se desestima la presentación directa (...)”.

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El expediente había llegado a la Corte mediante un recurso de queja interpuesto por Burzaco contra una decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Ese tribunal había confirmado previamente un fallo de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que revocó el sobreseimiento dictado en favor del ex ejecutivo y ordenó profundizar la investigación.

La causa se originó en 2015 a partir de una denuncia presentada por la exAFIP -hoy ARCA- contra Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, junto con distintas sociedades vinculadas a Torneos y Competencias y al grupo Full Play. El expediente investiga presuntas evasiones tributarias y asociación ilícita fiscal vinculadas a la comercialización de derechos televisivos de distintos torneos de fútbol.

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Según la hipótesis acusatoria, los imputados habrían integrado una estructura destinada a cometer delitos tributarios entre los años 2010 y 2016. De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían concretado mediante el ocultamiento de importantes sumas de dinero obtenidas por la comercialización de derechos televisivos de distintos torneos de fútbol, utilizando para ello diversas sociedades vinculadas a Torneos y Competencias y al propio Burzaco.

Los ministros de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti

La pesquisa plantea además que esas operaciones habrían permitido evadir el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente a TyC S.A. por montos millonarios durante distintos períodos fiscales comprendidos entre 2012 y 2016.

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Los imputados habían sido sobreseídos en primera instancia. Sin embargo, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó esa decisión al considerar que aún existían medidas de prueba pendientes y aspectos relevantes que debían ser profundizados antes de cerrar definitivamente la investigación.

La defensa de Burzaco intentó revertir esa resolución mediante un recurso de casación. Sin embargo, el planteo fue rechazado y posteriormente llegó en queja ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.

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En diciembre de 2023, Casación confirmó la continuidad del proceso. Por mayoría, los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar entendieron que la resolución cuestionada no reunía las características necesarias para habilitar la revisión pretendida por la defensa. La jueza Ángela Ledesma votó en disidencia y consideró que correspondía abrir esa instancia.

En su voto, Yacobucci recordó que el recurso de casación procede, por regla general, frente a sentencias definitivas o equiparables a tales. “Este Tribunal lleva dicho que el ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que, por vía de principio se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente (...), requisito que no se cumple en el caso”, sostuvo.

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El magistrado agregó que los agravios expuestos por la defensa se limitaban a expresar discrepancias con la decisión adoptada por la Cámara en lo Penal Económico y no lograban demostrar la existencia de una cuestión federal que justificara la intervención del tribunal. “Por lo demás, en su recurso de casación el recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula”, señaló.

Alejandro Burzaco recibió un nuevo revés en la justicia federal (EFE)

El expediente adquirió una dimensión pública adicional por el rol que tuvo Burzaco en el caso FIFAGate. En noviembre de 2015, el empresario se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos y reconoció haber participado durante años en el pago de sobornos a dirigentes vinculados a la FIFA, la Conmebol y otras organizaciones del fútbol internacional para obtener derechos de transmisión de distintos torneos.

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Sus declaraciones fueron consideradas una de las piezas centrales del escándalo de corrupción que sacudió al fútbol mundial. Entre otras cuestiones, involucraron a dirigentes de distintos países de Sudamérica y fueron utilizadas en el juicio que culminó con condenas para Juan Ángel Napout, expresidente de la Conmebol; José María Marín, extitular de la Confederación Brasileña de Fútbol; y Hernán López, exejecutivo de Fox Sports.

La colaboración de Burzaco con las autoridades estadounidenses le permitió acceder a beneficios procesales y evitar una pena de prisión efectiva en ese país. No obstante, sus declaraciones también fueron incorporadas a distintas investigaciones desarrolladas en la Argentina.

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Con todo, el rechazo dispuesto ahora por la Corte dejó firme la decisión que había revocado el sobreseimiento del empresario.