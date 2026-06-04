Causa Cuadernos: la audiencia se reanuda con declaraciones de Roberto Lavagna y Mariana Zuvic

El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudó este jueves con las declaraciones testimoniales del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y de la ex diputada nacional Mariana Zuvic, luego de que la audiencia prevista para el martes debiera suspenderse por una falla en el servicio de internet que afectó a los tribunales federales de Comodoro Py.

Otra declaración clave esperada para esta etapa del debate, la del financista arrepentido Leonardo Fariña, fue reprogramada en principio para la próxima semana.

El inconveniente técnico que obligó a suspender la audiencia del martes se originó por un problema en la fibra óptica que dejó sin conexión a distintas dependencias judiciales del barrio porteño de Retiro. Ese día, Lavagna había llegado temprano a los tribunales y aguardó durante más de una hora para prestar testimonio, aunque finalmente debió retirarse sin declarar. Fariña, que estaba citado para el mediodía, tampoco pudo comparecer

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna yéndose de Comodoro Py 2002 el martes último sin poder declarar en el juicio Cuadernos por falta de conexión a Internet en el edificio judicial Fotografía: RSFotos

La expectativa en torno a estos testimonios es elevada. Lavagna ya declaró anteriormente en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó las circunstancias de su salida del Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y afirmó que desde su cartera se había impulsado una investigación por presuntas maniobras de cartelización en la obra pública vial.

Por su parte, Fariña es uno de los testigos más esperados del debate por su condición de arrepentido en la causa conocida como Ruta del Dinero K. Durante el juicio de Vialidad sostuvo que el dinero expatriado por el empresario Lázaro Báez pertenecía a Néstor Kirchner. “Lázaro me dijo que la plata que expatriábamos era de Néstor Kirchner”, declaró entonces ante el Tribunal Oral Federal 2.

Zuvic, por su parte, fue una de las principales denunciantes de hechos de corrupción vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio oral continúa con la recepción de testimonios en el Tribunal Oral Federal 7, que tiene a su cargo el proceso en el que se investigan presuntos pagos de sobornos a ex funcionarios nacionales a cambio de contratos de obra pública y tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, juzgada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho.