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El procurador Eduardo Casal pidió que se anule la absolución de Julio De Vido en la causa de Antonini Wilson

En el dictamen que envió a la Corte Suprema afirmó que existían indicios de la intervención del ex ministro en la planificación de la maniobra para traer de Venezuela 800 mil dólares sin declarar

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El procurador Eduardo Casal pidió que se anule la absolución de Julio De Vido en la causa Antonini Wilson
El procurador Eduardo Casal pidió que se anule la absolución de Julio De Vido en la causa Antonini Wilson

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó que se revoque la absolución de Julio De Vido en la causa de las valijas de Antonini Wilson, en la que se investigó el contrabando de casi 800 mil dólares que estaban supuestamente destinados a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

El dictamen fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si sostiene el fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que absolvió al ex ministro de Planificación Federal por el beneficio de la duda ante la falta de comprobación de su responsabilidad en el intento de contrabando.

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Según indicó el Procurador, el estado de duda acerca de la intervención del acusado “no fue el resultado de una evaluación de las pruebas en conjunto según la sana crítica racional, con observancia de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”.

Casal señaló que “el estado de incertidumbre razonable, conforme ha sostenido la Corte, no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto”.

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En el escrito al que tuvo acceso Infobae, sostuvo que fue relevada la intervención directa que Julio De Vido en la coordinación de los acuerdos de cooperación con Venezuela, al tiempo que también fue evaluado el rol de representación que tuvo su subalterno, Claudio Uberti, como Director Ejecutivo del Órgano de Control de las Concesiones Viales.

Eduardo Casal procurador general de la nacion
Eduardo Casal

Aseguró que a su modo de ver si hay indicios del estrecho vínculo de confianza entre ambos ex funcionarios y de su influencia en sus acciones, no comprende la exigencia de presentar “una orden expresa de De Vido como condición para eliminar toda duda razonable sobre su participación”.

En tanto, coincidió con el fiscal de Casación que recurrió en queja a la Corte “en que resulta absurdo e inverosímil que una operación de tal amplitud, cuya planificación se retrotrae más de dos meses antes del vuelo en cuestión, no fuese conocida y sostenida por el acusado De Vido, y que hubiera sido una aventura solitaria de un coordinador de reuniones a espaldas de su amigo y jefe directo”.

El fiscal ante la Corte estimó que “la decisión apelada incurrió en una defectuosa y fragmentaria evaluación de los elementos de la causa, se apoyó en la exclusiva voluntad de los jueces y pasó por alto cuestionamientos que resultaban conducentes para la correcta solución del caso mediante la mera repetición de fundamentos que había dado el tribunal oral”.

Antecedentes

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia por la que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 decidió absolver a Julio De Vido en el juicio por las valijas de Antonini Wilson.

El ex ministro de Planificación Federal había llegado a juicio procesado como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado por su condición de funcionario público, en grado de tentativa.

Antonini Wilson
Antonini Wilson

Para el TOPE 1, quien el 4 de agosto de 2007 pretendió ingresar al país proveniente de Venezuela, tras un vuelo privado, con U$S 790.550 en una valija, fue el prófugo Guido Alejandro Antonini Wilson.

Consideró probado que fue él quien mediante engaños intentó impedir el control aduanero en Aeroparque. Asimismo, dio por acreditado que esa maniobra fue realizada por indicación de Claudio Uberti, quien viajó con él en el mismo vuelo como funcionario público, por disposición de De Vido.

No obstante, el tribunal concluyó en base a un estado de duda porque faltó la verificación material de una orden directa del ex ministro en relación con el contrabando del dinero.

Previamente, en sus alegatos, los fiscales del juicio sostuvieron que Antonini Wilson actuó por indicación de Uberti, que cumplía las indicaciones de un plan en común con su jefe, Julio De Vido.

En ese juicio oral fueron condenados Claudio Uberti, los ex funcionarios aduaneros: Rosa García, Guillermo Lucangeli, María Gallini y Jorge Lamastra. Además, absolvió al exministro y a Ricardo Echegaray.

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