Judiciales

Cristina Kirchner seguirá con tobillera electrónica y restricciones en su prisión domiciliaria

El 28 de mayo pasado la defensa pidió que se le quite la tobillera electrónica y que se terminen los límites a sus visitas y salidas a la terraza del edificio de San José 1111. El Tribunal que la condenó rechazó los planteos

Guardar
Google icon
Cristina Kirchner, con cabello castaño rojizo y un pañuelo de colores, sonríe desde un balcón con barandal oscuro y un fondo amarillo brillante
Cristina Kirchner saluda a la gente desde el balcón de San José 1111, donde cumple condena en la causa Vialidad

El Tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad rechazó este viernes un nuevo pedido de su defensa para que se le quite la tobillera electrónica y se flexibilicen las condiciones de su prisión domiciliaria, a pocos días de cumplirse un año de su detención el 17 de junio de 2025.

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu negó los pedidos hechos el 28 de mayo último por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy y ratificó la vigencia de todas las condiciones bajo las cuales CFK cumple en la actualidad la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta.

PUBLICIDAD

La decisión judicial sostuvo que las restricciones responden a finalidades “legítimas de organización y supervisión de la ejecución penal”, así como a la necesaria “preservación de la tranquilidad del barrio y la convivencia pacífica de sus habitantes”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Qué pidió la defensa

La defensa había solicitado el cese del régimen de visitas o en todo caso la vuelta a una modalidad anterior más flexible, sacar a la ex Presidenta la tobillera electrónica y eliminar restricciones sobre el uso de la terraza del edificio donde Fernández de Kirchner cumple condena. Entre los argumentos, los abogados valoraron el cumplimiento estricto de las reglas de conducta, el principio de progresividad de la pena y la ausencia de riesgos de fuga.

PUBLICIDAD

Pero el Tribunal rechazó los pedidos porque “el adecuado acatamiento de las reglas de conducta invocado por la defensa como fundamento de su pretensión no constituye, por sí solo, una circunstancia que habilite a concluir que las restricciones actualmente vigentes han perdido su razón de ser”. “Antes bien, dicho comportamiento ha sido precisamente el presupuesto que justificó la continuidad de la modalidad domiciliaria de cumplimiento”, se concluyó.

Además, el juez destacó que “el régimen progresivo” en el cumplimiento de las penas se encuentra concebido para los casos dentro del sistema penitenciario. La prisión domiciliaria, “en cambio, constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sometida a un régimen jurídico propio y a mecanismos particulares de supervisión y control”.

Tobillera y terraza

Respecto a la solicitud de eliminar el monitoreo electrónico mediante la tobillera, el magistrado destacó que “la utilización del dispositivo constituye la regla legal establecida por el legislador, mientras que su dispensa reviste carácter estrictamente excepcional y exige la concurrencia de circunstancias —de orden médico, técnico u operativo— previamente acreditadas mediante informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado o tribunal de ejecución", algo que no se verifica en el caso.

Sobre el uso de la terraza, Giménez Uriburu también rechazó el pedido para ampliar las dos horas diarias en las que la ex presidenta puede usarla. “No se advierte que las limitaciones actualmente vigentes frustren o desnaturalicen la finalidad que justificó la autorización oportunamente concedida”, concluyó. Por el contrario, Fernández de Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.

Las restricciones en materia de horario y duración del acceso responden, “en cambio, a criterios de prudencia destinados a compatibilizar aquella posibilidad con el deber... de preservar la tranquilidad del vecindario y no perturbar la convivencia pacífica entre vecinos”.

La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y fue detenida el 17 de junio del año pasado, luego que la Corte Suprema dejara firme ese veredicto. Desde entonces tiene prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su departamento de San José 1111, en Constitución.

Temas Relacionados

Cristina Kirchnerprisión domiciliariatobilleraúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La UIF podrá apelar el sobreseimiento de un socio de los Kirchner en una causa por la compra del hotel Waldorf

Se trata de Osvaldo Sanfelice, investigado por presunto lavado de activos. El organismo había sido apartado como querella pero ahora Casación le volvió a otorgar ese rol y ordenó tramitar la apelación

La UIF podrá apelar el sobreseimiento de un socio de los Kirchner en una causa por la compra del hotel Waldorf

Fue a sacar la basura, cayó en una zanja mal señalizada y ahora elevan la indemnización contra una empresa de gas

Una mujer, de 68 años, sufrió graves lesiones al caer en una excavación abierta por trabajos de conexión en la vereda. Aunque ya existía una condena previa, la Cámara de Apelaciones decidió aumentar el monto del resarcimiento por daño moral

Fue a sacar la basura, cayó en una zanja mal señalizada y ahora elevan la indemnización contra una empresa de gas

Se operó del túnel carpiano, quedó con secuelas y demandó a los médicos, pero la Justicia rechazó el reclamo: por qué no hubo mala praxis

Pese a los dolores y la pérdida de sensibilidad que sufrió la paciente tras dos cirugías, los jueces determinaron que los profesionales no actuaron con negligencia. El fallo sostuvo que las complicaciones fueron riesgos propios de la intervención y no producto de impericia

Se operó del túnel carpiano, quedó con secuelas y demandó a los médicos, pero la Justicia rechazó el reclamo: por qué no hubo mala praxis

La alarma de su casa no sonó, le robaron US$50.000 y la empresa de seguridad deberá restituirle hasta el último dólar

La Justicia condenó a la compañía por el mal funcionamiento de sus sensores. El tribunal determinó que la ineficacia del servicio fue determinante en el robo, ocurrido durante la noche de fin de año. La sentencia obliga a la firma a resarcir los daños materiales y morales, además de cubrir intereses y costas judiciales. ¿Cómo logró la dueña probar que guardaba ese monto en su vivienda?

La alarma de su casa no sonó, le robaron US$50.000 y la empresa de seguridad deberá restituirle hasta el último dólar

La Cámara de Casación confirmó una condena a 10 años por trata y abuso sexual de una menor

La resolución sostuvo que el imputado captó y alojó a la adolescente en un vínculo de convivencia impuesto, con agresiones reiteradas y explotación, y desestimó que hubiera existido aceptación libre por su situación vulnerable

La Cámara de Casación confirmó una condena a 10 años por trata y abuso sexual de una menor

DEPORTES

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

“No fue un buen día”: el sincero análisis de Franco Colapinto tras su estreno en Mónaco y la broma sobre el toque contra el muro

FIFA confirmó cómo será el reparto de dinero a los clubes que cedan a sus futbolistas para el Mundial 2026: los argentinos que se verán beneficiados

El susto de Franco Colapinto en el GP de Mónaco: el golpe contra el muro que generó preocupación en la segunda práctica

El mensaje del Chiqui Tapia y de los clubes argentinos tras la muerte del Indio Solari

TELESHOW

La muerte del Indio Solari: la Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue de Ituzaingó

La muerte del Indio Solari: la Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue de Ituzaingó

El dolor de los famosos por la muerte del Indio Solari: anécdotas, homenajes y lágrimas para el adiós

La historia de amor del Indio Solari y Viru: la mujer que caminó a su lado 45 años y la madre de su único hijo

El comunicado oficial de la cuenta del Indio Solari: “El mismo dolor que sienten ustedes”

La última aparición pública del Indio Solari al recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Un gran abrazo”

INFOBAE AMÉRICA

USCIS cambia las reglas para obtener la Green Card y afecta a estudiantes y trabajadores temporales

USCIS cambia las reglas para obtener la Green Card y afecta a estudiantes y trabajadores temporales

Daniel Noboa fusionó ministerios y nombró a un nuevo secretario de la Administración

La NASA ordenó a sus astronautas refugiarse ante una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional

Putin dijo que no tiene sentido reunirse con Zelensky hasta que se alcance un acuerdo de paz

Cómo es la trama jerárquica detrás del asesinato de Fernando Villavicencio que investiga la fiscalía de Ecuador