Judiciales

Javier Faroni y su mujer se adelantaron a la citación y se presentaron ante la Justicia

La pareja a cargo de los contratos de la AFA en el exterior se presentó ante el juez federal Luis Armella. Son investigados por el presunto circuito ilegal de dinero que salpica a los directivos de la AFA

Guardar
(@acperugia_official)
(@acperugia_official)

Javier Faroni y su mujer, Érica Gillete, se presentaron esta mañana ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. A los empresarios se los esperaba el próximo lunes, pero decidieron adelantar su comparecencia, según confirmaron fuentes de la causa a Infobae.

“Se presentaron y se pusieron a disposición de la Justicia en un acto que no demoró más de cinco minutos”, precisaron allegados a la defensa de la pareja.

La imputación

Faroni y Gillete ejercen el control de la firma TourProdEnter LLC, a cargo de los contrates internacionales de la AFA. Se sospecha que desde esa compañía se desviaron fondos millonarios hacia dirigentes de la AFA y allegados.

​El empresario permaneció en el despacho “apenas cinco minutos”. Según confirmaron fuentes judiciales, el trámite se limitó estrictamente a cumplir con la formalidad de “ponerse a derecho”, un gesto legal orientado a demostrar su sujeción al proceso y disipar cualquier riesgo de fuga.

​La situación se remonta a los días previos a Año Nuevo, cuando Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Aeroparque mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay. Tras ese episodio, el juez le había fijado una audiencia para el próximo lunes 19 de enero.

​La audiencia que estaba agendada para el lunes tenía como único fin “ponerlo en conocimiento del caso” y de sus derechos, un paso procesal previo a cualquier acusación formal.

(Noticia en desarrollo)

Temas Relacionados

Javier FaroniAfaLuis ArmellaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Causa AFA: declararon pilotos de un helicóptero que hizo reiterados vuelos a la casaquinta de Pilar

Dijeron que eran viajes de entrenamiento sin pasajeros y que no podrían reconocer a nadie del comité ejecutivo de la AFA

Causa AFA: declararon pilotos de

Un hombre demandó a su ex esposa por ocultarle la paternidad biológica de su hija, pero se topó con un obstáculo legal

Tras años de disputas, la demanda por daños y perjuicios fue finalmente rechazada. El expediente expone el peso de complejas normas procesales y el impacto de decisiones previas que incidieron de manera decisiva en el fallo del tribunal interviniente

Un hombre demandó a su

Fue declarado moroso por un crédito que no solicitó y la Justicia ordenó al banco pagarle un resarcimiento

En un caso de robo de identidad, un juez exigió a la entidad abonar una compensación tras comprobar que se utilizó documentación falsa para obtener un préstamo, lo que generó consecuencias negativas en el historial crediticio del afectado

Fue declarado moroso por un

Confirmaron la prisión perpetua para un joven que mató a su padre adoptivo: el criterio que fijó la Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba consideró que el término “ascendiente” incluye a los padres adoptivos y confirmó una condena dictada en juicio abreviado

Confirmaron la prisión perpetua para

La Justicia Federal dictó tres cautelares y obligó a una prepaga a cubrir tratamientos críticos

Las resoluciones incluyeron un medicamento oncológico rechazado, una paciente con esclerosis múltiple y una adolescente que debía ser operada

La Justicia Federal dictó tres
DEPORTES
Los All Blacks despidieron a

Los All Blacks despidieron a su entrenador y crecen las dudas de cara al Mundial de Rugby

Cómo es la técnica natural que practica el DT Luis Enrique para combatir el estrés

Un ex ingeniero de Williams reveló el trabajo que hicieron con Franco Colapinto para protegerlo de la “presión mediática”

La desafiante respuesta de Red Bull en medio de las acusaciones por el motor que utilizarán en la nueva era de la Fórmula 1

El argentino Luciano Benavides perdió el liderazgo, pero buscará la hazaña para ganar el Rally Dakar en la última etapa: “Vamos a ver si es épica o no”

TELESHOW
Hernán Drago habló de su

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

La fuerte indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity: “Las amigas de mis enemigas”

El video de Christian Petersen durante su recuperación: ejercicios, introspección y la compañía de su esposa

INFOBAE AMÉRICA

Calendario deportivo 2026: listado de

Calendario deportivo 2026: listado de los eventos que marcarán el año

Transparencia, técnica avanzada y respaldo ciudadano: la ambiciosa construcción del Fovial que transformará 12 kilómetros vitales para estudiantes y transportistas

Geofrey Cardozo, el militar británico que recuperó la identidad de los caídos argentinos en Malvinas: “Las mujeres fueron silenciadas y siguen pagando el alto precio del conflicto”

La batalla judicial de The Police reaviva la historia detrás de “Every Breath You Take”, una canción maldita

El régimen iraní pide hasta 7.000 dólares para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos en las protestas