Javier Faroni y su mujer se adelantaron a la citación y se presentaron ante la Justicia

Javier Faroni y su mujer, Érica Gillete, se presentaron esta mañana ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. A los empresarios se los esperaba el próximo lunes, pero decidieron adelantar su comparecencia, según confirmaron fuentes de la causa a Infobae.

“Se presentaron y se pusieron a disposición de la Justicia en un acto que no demoró más de cinco minutos”, precisaron allegados a la defensa de la pareja.

La imputación

Faroni y Gillete ejercen el control de la firma TourProdEnter LLC, a cargo de los contrates internacionales de la AFA. Se sospecha que desde esa compañía se desviaron fondos millonarios hacia dirigentes de la AFA y allegados.

​El empresario permaneció en el despacho “apenas cinco minutos”. Según confirmaron fuentes judiciales, el trámite se limitó estrictamente a cumplir con la formalidad de “ponerse a derecho”, un gesto legal orientado a demostrar su sujeción al proceso y disipar cualquier riesgo de fuga.

​La situación se remonta a los días previos a Año Nuevo, cuando Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Aeroparque mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay. Tras ese episodio, el juez le había fijado una audiencia para el próximo lunes 19 de enero.

​La audiencia que estaba agendada para el lunes tenía como único fin “ponerlo en conocimiento del caso” y de sus derechos, un paso procesal previo a cualquier acusación formal.

