Judiciales

La Corte Suprema anuló una prisión preventiva de más de once años en una causa por delitos de lesa humanidad

El máximo tribunal dejó sin efecto la medida que mantenía detenido a Carlos Ernesto Castillo desde 2013. Consideró que la prolongación del encierro en esa condición procesal “desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva y la convierte en una verdadera pena anticipada”

Tomás Martino

Por Tomás Martino

Guardar
Los ministros de la Corte
Los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

“Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”. Con esa declaración, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto este jueves una prisión preventiva que llevaba más de once años vigente en una causa por delitos de lesa humanidad, al considerar que su duración vulneraba las garantías constitucionales y los tratados internacionales sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

El pronunciamiento del máximo tribunal se dictó en el marco de la causa seguida contra Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, un civil de 72 años que integró la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y permanece detenido desde el 2 de diciembre de 2013 en cumplimiento de una medida cautelar. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la La Plata, encargado de juzgarlo en un debate que dio por iniciado en mayo de 2023, fue prorrogando su detención por considerar que subsistían los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación y que superar el plazo previsto por ley -dos años- para la preventiva no implicaba de por sí una irrazonabilidad.

Castillo, ya condenado a prisión perpetua en 2017 por ilícitos imprescriptibles por lesa humanidad, enfrenta cargos como coautor material de delitos cometidos antes del golpe de Estado de 1976. En efecto, le imputan “lesiones graves calificadas por haber sido producidas para cometer otro delito -un hecho-, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas -tres hechos- y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político -tres hechos—, todos ellos en concurso real".

Frente a la última renovación cautelar, la defensa de “El Indio” interpuso recurso de casación, que fue declarado inadmisible por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Posteriormente, el imputado presentó un planteo extraordinario federal, que también fue rechazado, y finalmente acudió a la vía directa de la queja ante la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema revocó una
La Corte Suprema revocó una prisión preventiva que llevaba más de once años vigente en una causa por delitos de lesa humanidad (Foto: NA/Hugo Villalobos)

A la hora de admitir la procedencia del caso, el máximo tribunal formó una mayoría con los votos de los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y los conjueces Abel Sánchez Torres -Cámara Federal de Córdoba- y Alejandro Tazza -Cámara Federal de Mar del Plata-. El magistrado Ricardo Lorenzetti firmó en disidencia tras evaluar que el recurso era “inadmisible”.

En uno de los pasajes del fallo de 20 páginas al que tuvo acceso Infobae, los jueces en mayoría explicaron: “Que el hecho de que el imputado, quien goza de la presunción de inocencia que consagra la Constitución Nacional y la ley, esté acusado de gravísimos delitos que deben ser debidamente juzgados, no justifica por sí solo la imposición de una medida tan gravosa de restricción preventiva de la libertad, ni mucho menos su extensión por un plazo excesivamente prolongado, que en el sub examine ya se ha extendido por más de once años“.

“Ello es así -continuaron-, porque el legítimo interés general del Estado en reprimir el delito no puede ser esgrimido como pretexto para anular las garantías de los imputados ni para justificar la imposición de un adelantamiento de la pena a extramuros de la Constitución Nacional“.

Y precisaron: “No debe olvidarse que la Ley Fundamental no permite tratar a un imputado como si fuese un condenado (...)”.

Además, señalaron: “En el mismo sentido, tal como se señaló en -el precedente- ‘Acosta’, el deber de afianzar la justicia y de castigar los gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos en el país no autoriza per se a prorrogar la prisión preventiva por más de tres años, pues ello importaría ignorar la exigencia de justificación que esta Corte ha diseñado e implicaría la violación del deber de racionalidad de los actos republicanos que ‘…impide que los jueces puedan caer en arbitrariedad para determinar la duración máxima de la prisión preventiva’“.

Para los jueces, cuando los tribunales tienen el deber de analizar la extensión de una prisión preventiva más allá de los plazos máximos indicados en la norma, es obligatorio ponderar que “se trata de una medida excepcionalísima, que bajo ningún punto de vista puede basarse exclusivamente en la gravedad del hecho atribuido".

En el caso de que los jueces adopten tal medida de excepción, añadieron los magistrados, “deben cumplir con una rigurosa carga argumentativa que justifique por qué se restringe tan severamente el derecho de los imputados a transitar el proceso penal en libertad pues, en función del principio de inocencia y la garantía de juicio previo del artículo 18 de la Constitución Nacional, la prisión preventiva debe estar sólidamente fundada en razones tan graves como la medida adoptada”.

En esa línea, la sentencia aseveró que la ausencia de elementos específicos que justifiquen la medida cautelar para neutralizar peligros procesales concretos “no puede ser suplida mediante alusiones genéricas al riesgo de fuga o entorpecimiento”.

A su vez, consignó: “La limitación de la libertad personal durante el proceso sin motivación suficiente o motivada únicamente en el reproche de ciertas conductas, por más aberrantes que puedan ser -como el caso de los delitos de lesa humanidad que, justo es recordarlo, esta Corte ha sentenciado y confirmado condenas en numerosas oportunidades-, desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva y la convierte en una verdadera pena anticipada. Ello es así, pues el castigo de los culpables presupone, precisamente, que se haya establecido previamente esa calidad”.

Y concluyó: “Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”.

Temas Relacionados

Lesa HumanidadPrisión preventivaPlazo RazonableCorte SupremaCasaciónDictaduraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Espionaje ilegal: la Corte confirmó el sobreseimiento del fiscal Stornelli, que quedó desvinculado del caso

El máximo tribunal dejó así firme la desvinculación del fiscal federal del caso. Además, en otro planteo, rechazó un pedido de D’alessio para apartar al fiscal Marcelo Colombo, que intervino en el juicio en su contra

Espionaje ilegal: la Corte confirmó

La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Lázaro Báez en una causa por retención de aportes laborales

En la causa se investigó al empresario por una presunta omisión en el depósito de cargas sociales de empleados ligados a su conglomerado empresarial. El Máximo Tribunal resolvió desestimar el recurso extraordinario con la firma de sus tres ministros

La Corte Suprema confirmó el

Vialidad: la Fiscalía se opuso al pedido de Cristina Kirchner y Lázaro Báez para frenar el decomiso de sus bienes

La ex presidenta pretende que el expediente salga de Comodoro Py y pase al fuero Civil y Comercial, donde ya se declaró la caducidad del reclamo. Ahora debe resolver la Cámara Federal de Casación Penal

Vialidad: la Fiscalía se opuso

Renunciaron los abogados de Fabiola Yañez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Mauricio D’Alessandro presentó este jueves su renuncia en los tribunales de Comodoro Py. La ex primera dama ya había dado un giro en su estrategia en otros expedientes

Renunciaron los abogados de Fabiola

Prorrogan hasta enero la detención domiciliaria del financista Fernando Whpei, vinculado al exjuez Marcelo Bailaque

El juez de Garantías N° 3 de Rosario extendió por 84 días la prisión preventiva del empresario arrepentido, acusado de haber pagado sobornos al exmagistrado federal

Prorrogan hasta enero la detención
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei llegó a Rosario y

Milei llegó a Rosario y encabezará el cierre de campaña a tres días de las elecciones legislativas

Crece el incendio forestal en Córdoba y estiman que ya se quemaron más de 1.500 hectáreas: qué puede pasar con las lluvias

Jornada financiera: con menor tensión por el dólar se recuperaron las acciones y los bonos argentinos

Mendoza: tres turistas europeos resultaron heridos tras un choque entre dos camiones y un auto

Robos de autos: cómo funcionan los inhibidores de señal y qué hacer para protegerse

INFOBAE AMÉRICA
Niño de 12 años murió

Niño de 12 años murió por púrpura fulminante en Maldonado: preocupación de padres de la escuela a la que asistía

El ritmo oculto de los Andes: descubren en Perú el primer edificio inca diseñado para amplificar el sonido

Crisis energética en Cuba: falló una planta termoeléctrica y dejó sin luz a gran parte de la isla

Poulaines, los zapatos medievales de punta larga que desafiaron el orden social inglés

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos tiene una postura “positiva” sobre la tregua en Gaza pero advirtió que hay “obstáculos importantes”

TELESHOW
Wanda Nara anunció que será

Wanda Nara anunció que será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: “A cumplir con el deber cívico”

El papá de Lourdes habló de la situación de su hija: “Todo lo que se está diciendo son barbaridades”

Karina La Princesita apoyó a L-Gante tras el escándalo con Maxi El Brother: “A mí también me pasó”

La primera polémica de Furia en su debut en un reality show chileno: “Si no les gusta, se van afuera”

Entre besos y chapuzones, Cinthia Fernández y Roberto Castillo disfrutan de su romántica escapada a Miami: el video