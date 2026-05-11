Una por una, las propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

Las propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la justicia

En los casi dos meses que lleva la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia logró identificar seis propiedades vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. En este contexto, el fiscal federal Gerardo Policcita analiza las condiciones en que adquirió los inmuebles, los datos de registro y tasación oficial, las remodelaciones millonarias y las posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos que surgen de las medidas de prueba.

La adquisición de las propiedades genera para la Justicia más dudas que certezas. Se trata de tres departamentos en Capital Federal y otros tres inmuebles en la provincia de Buenos Aires, siendo la casa en el country, cuya refacción costó casi 250 mil dólares uno de estos bienes.

PUBLICIDAD

Avenida Asamblea 1132, Parque Chacabuco, CABA (imagen Google Maps)

De esta manera, las propiedades son las siguientes:

Avenida Asamblea 1132, Parque Chacabuco, a nombre de la pareja.

Miró 546/54, Caballito, a nombre de ambos.

Calle 48 Nº 558, entre 6 y 7, La Plata. Adorni figura como titular, (actualmente habitada por Silvia País, madre del jefe de Gabinete).

Casa en calle Huaura 24, Morón, a nombre de Angeletti.

Departamento con cochera en calle Bragado 4747/61/63/65, barrio Mataderos, también figura como titular la esposa de Adorni.

Casa en el Lote 380 del Country Club Indio Cuá, Exaltación de la Cruz, a nombre de Angeletti.

Los departamentos en CABA

En relación con el departamento de Avenida Asamblea 1100 en la Ciudad de Buenos Aires, que Adorni incluyó en su declaración jurada de 2024, tiene una superficie de 115 metros cuadrados y aparece hipotecado por 100 mil dólares con prestamistas privados.

PUBLICIDAD

Las acreedoras del crédito son dos mujeres policías (madre e hija) identificadas como Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio.

Ambas le dijeron a la Justicia que el funcionario se comprometió a devolver el dinero en dos años, con un interés anual del 11%. Detallaron que Adorni adelantó cuotas, por lo que la deuda remanente es de 70.000 dólares, y vence en noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

Según datos del mercado inmobiliario, el valor estimado de esa propiedad iría desde los 220 mil hasta los 290 mil dólares.

Miró 546/54, Caballito. (imagen Google Maps)

Por otro lado, el jefe de Gabinete le compró el departamento de Miró al 500 a dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. A ellas se los había vendido el exfutbolista Hugo Morales a 200 mil dólares.

PUBLICIDAD

Seis meses después realizaron la operación con Adorni por un valor de 230 mil dólares. El funcionario pagó un adelanto de 30 mil y se endeudó con ellas por los restantes 200 mil dólares.

Las jubiladas le dijeron a la fiscalía que, aunque reciben una jubilación de 350 mil pesos, tenían dinero disponible para adquirir a medias la propiedad, en mayo de 2025.

PUBLICIDAD

Sobre los detalles de la venta, explicaron que quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas.

Tanto Miano como Feijoo admitieron que Adorni les debe 65 mil dólares extra, “de palabra”, para cubrir los gastos de refacción del inmueble.

PUBLICIDAD

La inmobiliaria que participó en una etapa de las operaciones estimó que el valor de mercado de la vivienda con las mejoras sería de 345 mil dólares.

Bragado 4747, Mataderos, CABA (imagen Google Maps)

Otro de los departamentos con cochera que identificó la fiscalía pertenece a la esposa de Adorni. Está ubicado en el barrio de Mataderos, en calle Bragado 4747/61/63/65.

PUBLICIDAD

Los bienes en la Provincia de Buenos Aires

La Justicia también corroboró que Manuel Adorni heredó un departamento en La Plata situado en Calle 48 n° 558, que desde hace unas semanas salió a la venta ofrecido a 95 mil dólares.

Se trata de un tres ambientes, con 50 años de antigüedad, ubicado en el cuarto piso del edificio, con vista hacia el frente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la descripción del aviso de venta “se destaca por su excelente estado de conservación, sin ningún tipo de rotura ni detalles de humedad”.

Calle 48 n° 558, La Plata (imagen Google Maps)

En su declaración jurada del 2024, el vocero presidencial informó que obtuvo esta propiedad como una “donación”, herencia de sus padres, en junio de 2016.

La casa emplazada en el Lote 380 del Country Club Indio Cuá, Exaltación de la Cruz, ocupa uno de los lugares centrales de la investigación, después de que el contratista Matías Tabar declaró que la remodelación costó 245 mil dólares, que le fueron pagados en efectivo.

Los trabajos incluyeron el relleno de la pileta para reducir su profundidad, revestimiento de piedra y mármol travertino, y la instalación de una cascada lateral.

En el interior, se colocó carpintería a medida, muebles de living y comedor, equipos de aire acondicionado, y se instaló un horno de alta gama en la galería.

Lote 380 del Country Indio Cuá, Exaltación de la Cruz

Aunque en principio no figuraba en la declaración de bienes pública del funcionario, se confirmó en el Registro de la Propiedad bonaerense que está a nombre de Bettina Angeletti.

Por otro lado, hay otra vivienda en la que figura como propietaria la mujer de Adorni, que se ubica en calle Huaura n.º 24, partido de Morón.

Mientras tanto, la Justicia revisa los movimientos bancarios, pagos en efectivo y operaciones en dólares, que surgen del material remitido por organismos públicos y entidades privadas, como respuesta a los más de 150 oficios que se enviaron desde Comodoro Py.

Fuentes de la causa suelen repetir “los papeles mandan” a la hora de describir en qué basan la investigación sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni.

La propiedad a nombre de Betina Angeletti en la localidad de Morón. Foto: imagen Google Maps

En otras palabras, señalan que la situación del jefe de Gabinete se definirá cuando presente la declaración jurada de bienes actualizada ante la Oficina Anticorrupción.

El Ministerio Público Fiscal trabaja a jornada completa en las pesquisas contables, con la intervención de unidades especializadas como la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones), la PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas) y la colaboración del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema.