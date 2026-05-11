Judiciales

Paseaba a su perro, se fracturó al caer en la vereda y demandó: 25 años después perdió y deberá pagar los gastos judiciales

Una mujer inició acciones contra la municipalidad y el propietario de un inmueble en Zona Norte. La Justicia concluyó que no logró acreditar el vínculo entre el estado del suelo y la lesión. Por qué las pruebas fueron consideradas “inconsistentes” más de dos décadas después

Guardar
Google icon
Correas retráctiles para perros, paseos cómodos, control de mascotas, accesorios para perros, libertad durante el paseo, correas ajustables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Cámara de Apelación de San Martín confirmó el rechazo de la demanda por caída en vereda en mal estado tras 25 años de litigio judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de Zona Norte perdió un largo litigio judicial iniciado tras sufrir una fractura mientras paseaba a su perro, al caer en una vereda presuntamente en mal estado. Veinticinco años después del accidente, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó el rechazo de su demanda contra la municipalidad y el propietario frentista, y le impuso el pago de los gastos judiciales. El tribunal concluyó que la reclamante no logró probar que la lesión tuviera relación directa con las condiciones de la acera y calificó de “inconsistentes” las pruebas presentadas, incluso tras décadas de tramitación.

El caso tuvo origen en un incidente ocurrido la noche del 24 de agosto de 2002. La damnificada denunció que sufrió una caída al transitar por una acera en mal estado. Según la presentación judicial, la lesión le provocó una fractura y secuelas físicas, por lo cual inició una acción indemnizatoria en 2004 contra el municipio y dos vecinos frentistas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la sentencia de primera instancia, dictada en septiembre de 2022, la jueza resolvió rechazar el reclamo. Su decisión se basó en que la demandante no logró demostrar de manera fehaciente la mecánica del accidente ni el nexo entre el estado de la vereda y el daño alegado. En esa oportunidad, se impusieron las costas del proceso a la parte reclamante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mujer denunciante deberá afrontar los gastos judiciales al no poder acreditar la relación causal entre la acera y la fractura sufrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente revela que la mujer presentó su apelación pocos días después del fallo, argumentando que la valoración de la prueba había sido superficial y que existían elementos suficientes para responsabilizar a la municipalidad y a los particulares codemandados. Sostuvo que el municipio tenía el deber de garantizar el mantenimiento de la vía pública y que la omisión de dicho deber había causado su accidente.

PUBLICIDAD

Según el fallo, la secuencia de los hechos comenzó cuando la demandante sufrió una caída mientras caminaba por la vereda, lo que derivó en una fractura en el brazo derecho. Posteriormente, amplió la demanda para incluir a una tercera persona, titular de la propiedad frentista. La comuna y los particulares negaron la existencia de responsabilidad y solicitaron el rechazo de la acción.

La jueza de primera instancia analizó la prueba aportada, incluyendo testimonios, pericias médicas y documentación, para concluir que existían inconsistencias y contradicciones significativas. Destacó que, si bien la lesión estaba acreditada a través de la pericia médica, el resto de la prueba no permitía establecer con certeza la forma en que ocurrió el accidente ni la relación directa con el estado de la acera.

El fallo judicial subraya la importancia de presentar pruebas concluyentes para reclamar responsabilidad por accidentes en la vía pública. (Foto de archivo)
El fallo judicial subraya la importancia de presentar pruebas concluyentes para reclamar responsabilidad por accidentes en la vía pública. (Foto de archivo)

Un punto central del análisis se concentró en las declaraciones testimoniales. El tribunal observó que los testigos presentados resultaron ser conocidos de la demandante y sus relatos no coincidían en aspectos esenciales. En particular, la única testigo presencial admitió que vio la caída a cierta distancia y que “pudo haber caído por la baldosa”, sin poder afirmar con precisión el mecanismo concreto del accidente.

La sentencia también valoró que, en la denuncia penal presentada tras el incidente, la propia demandante declaró que desconocía testigos del hecho, mientras que en la demanda civil afirmó haber sido auxiliada por una persona a la que después llamó como testigo. Para la Cámara, esta contradicción debilitó la credibilidad de la versión presentada.

En cuanto a la prueba documental, la jueza de primera instancia consideró que los documentos médicos y los comprobantes de gastos solo acreditaban la existencia de la lesión y los desembolsos realizados, pero no el origen exacto del daño ni su vinculación inequívoca con el estado de la vereda. Tampoco encontraron en el expediente un informe municipal que probara la condición de la acera al momento del accidente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los testigos presentados en la causa no lograron establecer con precisión la mecánica del accidente ni el nexo con el mal estado de la vereda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la pericia psicológica, la Cámara indicó que la existencia de un shock emocional transitorio no constituía prueba suficiente para establecer la inevitabilidad del accidente ni la responsabilidad de los demandados.

La Cámara de Apelación, al resolver el recurso, repasó los requisitos legales para la procedencia de una acción indemnizatoria contra el Estado o los particulares. Remarcó que toda demanda de este tipo exige demostrar daño, relación causal, ilicitud y un factor de atribución suficiente, ya sea en el ámbito de la responsabilidad civil o administrativa.

En el análisis de los agravios, los jueces de la Cámara señalaron que la labor de valoración de la prueba requiere un enfoque racional, contextual y no puede limitarse a la simple suma de declaraciones aisladas. Indicaron que, ante dudas o insuficiencia probatoria, corresponde a quien reclama la reparación de un daño probar el hecho y su relación causal con la conducta u omisión que se imputa.

Correas retráctiles para perros, paseos cómodos, control de mascotas, accesorios para perros, libertad durante el paseo, correas ajustables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La sentencia destacó contradicciones en las declaraciones de la demandante acerca de los hechos y la existencia de testigos presenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo de Cámara subrayó que la existencia de una acera defectuosa no es suficiente para responsabilizar automáticamente al municipio o a los particulares. Es necesario demostrar que ese defecto fue la causa directa y exclusiva del daño sufrido, lo cual no surgió con claridad de la prueba reunida.

Uno de los aspectos destacados por la Cámara fue la falta de certeza en la mecánica del accidente y la ausencia de pruebas concluyentes sobre cómo se produjo la caída. Los testimonios presentados no lograron establecer con precisión el vínculo causal entre el estado de la vereda y la lesión.

La sentencia de la Cámara también consideró que la imposición de las costas a la parte reclamante resultaba adecuada, dado que no logró probar los extremos de su demanda, según lo previsto por el Código Contencioso Administrativo. La regulación de honorarios quedó diferida para un momento posterior del trámite.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las pruebas médicas sólo acreditaron la existencia de la lesión, sin vinculación directa con el estado de la vereda al momento del accidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal concluyó que la sentencia apelada constituía una derivación razonable del derecho vigente, aplicada a los hechos acreditados, y que los agravios de la apelante no demostraban vicio de arbitrariedad ni error manifiesto en la valoración de la prueba.

La causa, que se extendió por más de dos décadas desde el hecho original, finalizó con la confirmación de la decisión de rechazar el reclamo por daños y perjuicios.

Temas Relacionados

Accidente en la vía públicaResponsabilidad estatalDaños y perjuiciosIndemnizaciónContencioso Administrativo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una por una, las propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

En la causa por enriquecimiento ilícito tienen acreditados tres departamentos en Capital Federal, uno en La Plata, una casa en Morón y otra en un country de Exaltación de la Cruz. Algunas de estos bienes fueron sometidos a millonarias refacciones

Una por una, las propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

Demandó al banco porque redujo los límites de sus tarjetas: la Justicia rechazó el reclamo y le impuso las los gastos judiciales

Un cliente pidió una indemnización tras la pesificación de los montos máximos. Aunque la entidad modificó las condiciones de forma unilateral, el fallo concluyó que no logró acreditar un “daño real”

Demandó al banco porque redujo los límites de sus tarjetas: la Justicia rechazó el reclamo y le impuso las los gastos judiciales

“Siete meses de espera”: demandó a su seguro por no pagarle el auto robado y la Justicia condenó a la compañía por prácticas dilatorias

Tras la sustracción del vehículo, un hombre reclamó sin obtener respuesta de la aseguradora. La Justicia civil falló a su favor al comprobar que la compañía pagó recién ante la presión judicial y ordenó abonar intereses, daño moral y una sanción adicional

“Siete meses de espera”: demandó a su seguro por no pagarle el auto robado y la Justicia condenó a la compañía por prácticas dilatorias

Tips Jurídicos: simular no tener bienes para evitar una deuda, ¿es un delito?

Una empresa es obligada judicialmente a pagarle a un acreedor, pero decide no hacerlo. En su lugar, la que perdió disipa sus bienes para fingir que no hay patrimonio. Detrás de esta simulación, ¿hay un delito? ¿Qué es la “insolvencia fraudulenta”?

Tips Jurídicos: simular no tener bienes para evitar una deuda, ¿es un delito?

Causa ANDIS: piden que Spagnuolo hable en tribunales para comprobar si su voz es la de los audios

El juez Ariel Lijo ordenó peritar las grabaciones que destaparon el escándalo de corrupción. Las defensas de los acusados buscan hacer caer el caso a partir del supuesto origen clandestino de las escuchas y su presunta edición con inteligencia artificial

Causa ANDIS: piden que Spagnuolo hable en tribunales para comprobar si su voz es la de los audios

DEPORTES

En un mes comenzará el Mundial 2026: cuánto dinero se llevará el campeón, todos los premios y el incentivo para los clubes

En un mes comenzará el Mundial 2026: cuánto dinero se llevará el campeón, todos los premios y el incentivo para los clubes

Entrevista a Ignacio Boero, presidente de Newell’s: la deuda millonaria del club, la relación con AFA y los posibles regresos de Messi y Bielsa

La contradicción de Iker Casillas que dividió a Boca Juniors y River Plate en las redes sociales

Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

8 frases de Coudet tras el sufrido triunfo de River ante San Lorenzo: del exceso de “emoción” en los penales a la exigencia del hincha

TELESHOW

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu fue letal: “Manotazos de ahogado”

El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

Ricardo Arjona visitó La Bombonera y se lamentó por la eliminación de Boca Juniors: “Un sentimiento que a veces duele”

Sofía Gonet abrió las puertas de su nuevo hogar: inodoro inteligente con Spotify, espacios amplios y cuarto para streamear

INFOBAE AMÉRICA

Las madres: la gran fuerza económica y social de América Latina

Las madres: la gran fuerza económica y social de América Latina

Eugenia Kuznetsova y Artem Chapeye, escritores ucranianos: “Rusia apoya todo lo que sea extremo, extrema izquierda y extrema derecha, para sembrar caos”

El primer ministro británico dará un discurso para intentar revertir la crisis política tras la dura derrota laborista en elecciones locales

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente tras el rechazo de Donald Trump a la propuesta de Irán para poner fin a la guerra

El precio del petróleo volvió a subir tras la falta de acuerdo entre EEUU e Irán para lograr la paz en Medio Oriente