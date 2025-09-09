Judiciales

Confirman el procesamiento de un acusado por integrar una banda de secuestros ligada a dos empleados del Consejo de la Magistratura

La Cámara Federal de San Martín consideró que había indicios suficientes para procesar al sospechoso como coautor de privaciones ilegales de la libertad y robos agravados, dentro de una causa que involucra a dos empleados del organismo que selecciona y remueve jueces

Tomás Martino

Por Tomás Martino

Guardar
Parte de la banda acusada
Parte de la banda acusada de los secuestros extorsivos

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Misael Crevatin, acusado de integrar una banda criminal asentada en el partido bonaerense de La Matanza y vinculada a dos empleados del Consejo de la Magistratura de la Nación. El tribunal de Alzada consideró que había pruebas suficientes para encuadrar al imputado como coautor de asociación ilícita, dos secuestros extorsivos -uno de ellos contra una víctima menor de edad-, robo agravado y un intento fallido de secuestro.

La resolución fue dictada este lunes la Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Marcos Morán, Marcelo Darío Fernández y Juan Pablo Salas, quienes rechazaron el recurso presentado por la defensa oficial de Crevatin, que había planteado “insuficiencia probatoria” y desproporción en el embargo fijado en su contra por 25 millones de pesos.

La causa se inició a partir de un par de episodios ocurridos en mayo de 2023 en La Matanza. Allí, una organización delictiva ejecutó dos secuestros extorsivos: el primero tuvo como víctima a Sergio Daniel Pérez, liberado tras el pago de 40 mil dólares y 1,1 millón de pesos; el segundo, a un adolescente de 15 años identificado como César Axel Ramírez, por quien se abonaron rescates parciales por unos 700 mil pesos y 34 mil dólares.

Según la investigación, los captores realizaban tareas de inteligencia previas sobre las rutinas de sus objetivos, utilizaban autos robados o con patentes adulteradas, armas y celulares descartables, y actuaban con un nivel de organización que les permitía planificar cada etapa del delito, desde la captura y el traslado hasta las negociaciones posteriores para el rescate.

En agosto de 2023, el juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, procesó con prisión preventiva a cinco integrantes de la banda: Lucas Gastón Coppola, Ezequiel y Juan Maximiliano Stelter y los hermanos Matías Nahuel y Juan Jesús Más, empleados de maestranza del Consejo de la Magistratura. Ambos, de acuerdo con el expediente, aportaban vehículos y mano de obra, entre ellos una camioneta Volkswagen Amarok oficial del organismo que fue utilizada en uno de los hechos.

Uno de los secuestros extorsivos
Uno de los secuestros extorsivos tuvo como víctima a un adolescente de 15 años (Foto ilustrativa: Archivo-Gob)

La Cámara Federal de San Martín confirmó esos procesamientos en septiembre de 2023. Los de Coppola y los Stelter quedaron firmes por no haber sido apelados. El procesamiento de Crevatin, en tanto, se dictó con posterioridad, tras nuevas pruebas que lo vincularon con la organización y con un tercer episodio en grado de tentativa ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, frustrado por la intervención policial.

La participación de los hermanos Más derivó en medidas administrativas dentro del Consejo. Los dos empleados fueron suspendidos preventivamente, al igual que su padre, Sebastián Ceferino Más, jefe de la Oficina de Enlace del organismo de selección y remoción de jueces. Una resolución de agosto de 2023, firmada por la vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero, se basó en un informe del Cuerpo de Auditores que recomendó instruir sumario administrativo tanto a los hijos como al padre.

El texto señaló una “marcada falta de control de la oficina a su cargo”, que “parece haber oficiado de rampa para los designios delictuales” de sus hijos. También destacó que no se pudo establecer con claridad el uso oficial de la Amarok blanca asignada al área, aunque se verificó que fue empleada en al menos un secuestro. Según el relevamiento, en la oficina dirigida por Sebastián Más trabajaban además otros familiares, un esquema que la resolución describió como contrario a las normas básicas de ética y transparencia.

Por su parte, al revisar la apelación de Crevatin, el tribunal de Alzada de San Martín explicó que en delitos complejos como los secuestros extorsivos la prueba debe ser evaluada en forma conjunta y no aislada. En ese marco, consideró acreditada la participación del imputado en la asociación ilícita y en los distitos hechos atribuidos. Entre los elementos valorados se incluyeron conversaciones telefónicas en las que se lo menciona como “Misa” o “Missa”, llamadas entre su línea y teléfonos usados durante los cautiverios de Pérez y Ramírez, la declaración de una testigo que describió al acompañante en la entrega de un rescate como de “ojos color miel”, un rasgo que resultó coincidente con su fisonomía, según legajos oficiales.

La jueza y vicepresidenta del
La jueza y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero

A su vez, se evaluaron mensajes extraídos del celular de Coppola en los que se lo señalaba como miembro de la banda y se hacía referencia a su auto personal, un Chevrolet Corsa blanco con vidrios no polarizados, más registros de antenas que ubicaron líneas vinculadas a la banda en la zona de su domicilio durante los cautiverios.

La defensa había planteado que no existía reconocimiento directo por parte de las víctimas y que el apodo “Misa” podía referirse a otra persona. Sin embargo, la Sala I concluyó que la conjunción de los indicios “se traducen en presunciones eficientes para atribuir responsabilidad”. En cuanto al embargo, sostuvo que la suma de 25 millones de pesos se ajustaba al artículo 518 del Código Procesal Penal, cuyo objetivo es garantizar el pago de costas, honorarios y eventuales indemnizaciones.

Los otros cinco acusados quedaron imputados por su participación en los dos secuestros extorsivos, agravados por el efectivo cobro de los rescates, la intervención de tres o más personas y la condición de menor de edad de una de las víctimas. Además, se les atribuyó un hecho de robo agravado cometido en poblado y en banda, con armas cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. En paralelo, a Lucas Gastón Coppola y a los hermanos Juan y Ezequiel Stelter se les endilgó también la comercialización de cocaína y marihuana, mientras que Matías y Juan Jesús Más obtuvieron falta de mérito respecto del secuestro fallido.

Temas Relacionados

Secuestro extorsivoConsejo de la MagistraturaEmbargosJusticiaCámara FeeralAsociación IlícitaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Confirmaron la condena a un agente de tránsito por exigir coimas a un matrimonio para evitar un acarreo en CABA

La Cámara Nacional de Casación ratificó la responsabilidad del funcionario público. También fueron condenados dos empleados de la empresa encargada de los acarreos en territorio porteño

Confirmaron la condena a un

“Mamá Corazón”: la defensa de Andrea del Boca señaló contradicciones en la acusación y reclamó su absolución

La defensa de la actriz brindó su alegato ante el Tribunal Oral Federal Número 7, remarcó que el Ministerio Público “acusó sin pruebas”, pues no demostró el dolo de Julio De Vido y tampoco acreditó un vínculo previo con ella

“Mamá Corazón”: la defensa de

Un juez se apartó de una causa penal tributaria contra Gimnasia y Esgrima La Plata por ser socio del club

La Cámara Federal de La Plata aceptó la excusación de Jorge Eduardo Di Lorenzo en un expediente por presunta apropiación indebida de tributos denunciada por la ex AFIP

Un juez se apartó de

Casación impulsa la causa contra el policía acusado de arrojar gas pimienta a una menor durante una protesta

El máximo tribunal penal rechazó el recurso de la defensa de Cristian Rivaldi, agente de la Policía Federal, y habilitó el avance de la causa por abuso de autoridad y lesiones durante una manifestación contra el Gobierno

Casación impulsa la causa contra

Perdió su capacidad reproductiva por mala praxis y la Justicia ordenó que se juzgue con perspectiva de género

El tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos ordenó restituir una indemnización mayor a una mujer a la que le extrajeron el útero tras un legrado realizado por la pérdida de un embarazo. La decisión desafía criterios tradicionales y pone el foco en los derechos humanos de las mujeres

Perdió su capacidad reproductiva por
ÚLTIMAS NOTICIAS
La CGT se endurecerá para

La CGT se endurecerá para apuntalar el triunfo del PJ en octubre, pero descarta hacer más paros generales

El Congreso analiza los gastos de la gestión de Alberto Fernández durante 2020, el año de la pandemia

Los cuadernos de las coimas a juicio: Roberto Baratta, el enigma del cajero perfecto

El triunfo de Kicillof abre otra etapa de discusión sobre la conducción en el PJ y la necesidad de la unidad

Milei interviene la estrategia política: reuniones en Casa Rosada, llamado a los gobernadores y dudas sobre PBA

INFOBAE AMÉRICA
En medio de la presión

En medio de la presión militar de EEUU, el dictador Nicolás Maduro decretó el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela

El Tribunal Supremo de Tailandia condenó a un año de prisión al ex primer ministro Thaksin Shinawatra

Ex mandatarios iberoamericanos alertaron sobre los riesgos para María Corina Machado y exigieron garantías a su integridad

Nepal restableció el acceso a redes sociales tras las violentas protestas que dejaron al menos 19 muertos

La “maldición” de la Provincia de Buenos Aires, detrás de la novela de Claudia Piñeiro que ahora va a Netflix

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”