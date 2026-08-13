La decisión que tomó Coudet con Thiago Almada de cara al partido ante Argentinos y el “refuerzo” que tendrá River Plate

Thiago Almada podría ser titular en su debut con River (@RiverPlate)

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River Plate afrontará un duelo clave contra Argentinos Juniors en el que buscará cortar su racha adversa y ganar por primera vez en el segundo semestre. En medio del complejo momento, Eduardo Coudet recibió dos buenas noticias de cara al armado del equipo para el duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Monumental: Thiago Almada podría debutar como titular frente al Bicho y también estará disponible Tobías Ramírez, marcador central que prácticamente no pudo sumar minutos por una lesión.

El volante de la selección argentina fue oficializado como refuerzo esta semana a cambio de 20 millones de euros y, después de sus primeras prácticas, apareció en la formación titular durante el ensayo formal de fútbol del jueves. La decisión del Chacho Coudet alimentó la expectativa sobre un posible debut en el once inicial contra Argentinos el domingo a partir de las 18. En cualquier caso, todo indica que su estreno oficial es una certeza.

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El último partido de Almada a nivel de clubes fue el 17 de mayo, en la victoria de Atlético de Madrid ante Girona, cuando disputó 45 minutos. Su antecedente más cercano fue con la Selección, cuando ingresó en el tiempo suplementario del cruce ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Tobías Ramírez vistió la camiseta de River 45 minutos contra Racing en Avellaneda (@tobiramirezok)

La otra novedad del entrenamiento fue la reaparición de Tobías Ramírez, defensor central de 19 años que llegó a fines de marzo desde Argentinos Juniors. El zaguero recibió el alta médica hace casi dos semanas, tras una operación por un síndrome meniscal externo que lo mantuvo inactivo cerca de cuatro meses. Este martes volvió a jugar en el 0-0 de la Reserva de River ante Godoy Cruz. Esa presencia lo devuelve al radar del cuerpo técnico para el partido del domingo y para la seguidilla posterior.

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Desde su llegada al club desde el Bicho de La Paternal solo disputó 45 minutos: fue el 12 de abril ante Racing, en Avellaneda. Aquella noche fue amonestado a los ocho minutos del primer tiempo y Coudet decidió reemplazarlo en el entretiempo. Su regreso amplía las alternativas en una zona donde Lucas Martínez Quarta atraviesa un rendimiento irregular y Nicolás Otamendi mostró una evolución en sus primeros partidos con la camiseta de River.

Ramírez, diestro pero cómodo como segundo marcador central, puede jugar en ambos perfiles. Con su presencia, el entrenador tendrá cuatro o hasta cinco centrales disponibles en sus convocatorias habituales: Otamendi, Martínez Quarta, Rivero, Ramírez y Facundo González, que también puede actuar como lateral izquierdo aunque su posición natural es la de segundo zaguero.

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Ángel Correa y Thiago Almada, las dos grandes incorporaciones de River en el mercado de pases (@RiverPlate)

River también espera recuperar a Sebastián Driussi, que se acerca a su regreso después del desgarro sufrido antes de la eliminación ante Aldosivi. A la vez, Mauro Arambarri y Marcos Acuña podrían reincorporarse tras las lesiones sufridas frente a Gimnasia y sumarse antes del partido de ida en Colombia.

La vuelta de Acuña cobra un valor puntual para la Copa Sudamericana porque Francisco Ortega no fue inscripto y no hay otro lateral izquierdo natural entre los anotados. El uruguayo Arambarri, en cambio, quedó fuera de la nómina, pero sigue siendo una pieza prevista para el encuentro ante Vélez.

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Con este panorama, River podría recuperar piezas claves en el armado del equipo durante una exigente seguidilla de partidos que podría marcar el rumbo del segundo semestre. En medio de todo esto, el Millonario tiene la urgencia de cortar la racha y encontrar una reacción futbolística. El equipo es, además, el único que no sumó puntos ni convirtió goles en el Torneo Clausura.

Después del encuentro contra Argentinos, River viajará a Bogotá para disputar en la altura el cruce de Sudamericana ante Independiente Santa Fe, suspendido previamente por el terremoto en Colombia. Cuatro días más tarde volverá a jugar en el Monumental frente a Vélez y, 72 horas después, cerrará como local la serie de octavos ante el conjunto colombiano. Ese calendario comprimido, con cuatro partidos en 10 días, quedó instalado como el marco en el que se medirá el ciclo del entrenador.

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