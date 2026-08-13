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Daniela Celis apuntó contra su ex, Nick Sícaro, luego de que blanqueara su romance con Lolo Poggio: “Ni media chance”

La ex Gran Hermano respondió sin filtro a la nueva relación de su expareja, contó que lo tiene bloqueado en todos lados y descartó por completo cualquier regreso entre ellos

Daniela Celis respondió a Nick Sícaro tras la confirmación de su romance con Lolo Poggio y descartó una reconciliación (Video: Instagram)

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Daniela Celis salió a responder con dureza luego de que su ex, Nick Sícaro, confirmara que está en pareja con Lolo Poggio, hermana de su mejor amiga Julieta Poggio, a menos de dos meses de haber anunciado el final de su relación con ella. Las declaraciones de “Pestañela” no dejaron lugar a interpretaciones: lo tiene bloqueado en todas las redes, descartó cualquier posibilidad de retomar el vínculo y lanzó una advertencia que encendió las especulaciones sobre los verdaderos motivos de la ruptura.

La reacción de Celis llegó en el marco de una entrevista con el influencer Sebi Manzoni, conocido como “La tía Sebi”, donde la ex participante de Gran Hermano fue consultada sobre el nuevo romance de su ex. “No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado”, dijo, sin rodeos. Y cuando le preguntaron si existía alguna chance de reconciliación, la respuesta fue categórica: “No, ni media chance, nada, cero. Lo tengo bloqueado de todos lados”.

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La influencer también reveló que el youtuber habría reaccionado ante ese bloqueo con quejas públicas. “Escuché que se estuvo quejando de que lo dejé de seguir… bueno, lo bloqueo para que no hable más, ¿qué se queja?”, disparó. Antes de cerrar la entrevista, dejó una frase que alimentó de inmediato las teorías sobre lo que ocurrió entre ellos: “Ya van a saber por qué igual, porque todo sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre”.

Retrato de Daniela Celis y Nick Sicaro posando juntos frente a un fondo blanco. Él está sin camisa, ella luce un abrigo de piel negro cubriendo parcialmente sus hombros
Daniela Celis afirmó que bloqueó a Nick Sícaro en todas las redes y dijo que no existe “ni media chance” de retomar la relación

El trasfondo de esa advertencia tiene un dato que Celis aportó en la misma conversación y que pasó algo más desapercibido: explicó que decidió confirmar públicamente la ruptura porque la situación había quedado expuesta en cámara, y que necesitaba dejar en claro que ya no estaban juntos para evitar que la vieran mal si ella aparecía con otra persona o si él lo hacía. “Si me veían con otra persona iba a quedar mal y si a él lo veían con alguien más, iba a quedar como cornuda”, señaló, dejando entrever que el ex Gran Hermano podría haber tenido otro vínculo mientras aún estaban juntos.

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La relación entre Nick Sícaro y Pestañela comenzó en abril de 2026 y duró apenas dos meses. A mediados de junio, Daniela publicó un comunicado en el que anunció la separación en buenos términos y aseguró que ambos seguían siendo amigos. El escenario que describió en la entrevista con Manzoni dista bastante de esa versión inicial.

La confirmación del nuevo romance llegó desde el propio Sícaro, durante una emisión del programa de streaming Todo lo Contrario (Streams Telefe), donde los conductores le preguntaron directamente por su situación sentimental. “Sí, lo tenía que decir… sí, obvio”, respondió con una sonrisa. Lolo Poggio, presente en el mismo espacio, también confirmó la relación cuando le hicieron la misma pregunta.

Nick Sícaro y Lolo Poggio confirmaron su relación durante una emisión de Todo lo Contrario (Video: Telefe Streams)

Lolo fue más allá y explicó cómo había vivido el período en que Sícaro estuvo en pareja con Celis. “Él ya me había gustado en la casa, pero después yo salí y había otra situación. Y yo recontra respeto esas cosas y no sucedió nada más”, afirmó, dejando en claro que el vínculo no avanzó mientras Nick estaba con Daniela. El influencer, por su parte, contó que la conexión con Lolo fue inmediata dentro del reality pero que las cámaras y el contexto del juego lo complicaron todo. “Desde la primera semana sentí una conexión, y que fue mutua. Pero era algo muy difícil considerando las cámaras y todo lo demás”, explicó en el mismo programa.

La situación tiene una arista que no pasó inadvertida: Julieta Poggio es la hermana de Lolo y, al mismo tiempo, una de las personas más cercanas a Celis desde que ambas coincidieron en Gran Hermano 2022. El lazo entre ellas es tan estrecho que Julieta es madrina de una de las hijas gemelas de Daniela con Thiago Medina. Ante la pregunta inevitable, Poggio intentó desactivar la tensión: “No hay ninguna situación de mier... Está todo súper hablado”, dijo en la transmisión de Después que Todos (Resumido). Lolo también aportó su versión: “En ninguna de las partes hay alguna situación de mierda. Nos amamos las tres”, declaró.

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