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José Mayans dio detalles de la cumbre del PJ: “Estamos abiertos a que Massa y Kicillof compitan en una PASO”

En diálogo con Infobae al Regreso, el senador nacional repasó la reunión entre gobernadores y dirigentes, habló de las aspiraciones de Sergio Massa, describió el encuentro entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner y cuestionó la gestión de Javier Milei

José Mayans afirmó que la cumbre del PJ resolvió que los distintos sectores del peronismo podrán competir en las PASO para ordenar la interna electoral
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La cumbre del peronismo dejó una definición central de cara a la próxima disputa electoral: los distintos sectores podrán presentar sus candidatos y el respaldo obtenido en las urnas será el criterio para ordenar la interna. Así lo explicó el senador nacional José Mayans, quien participó del encuentro y contó en Infobae al Regreso los detalles de la reunión que congregó a gobernadores y a los principales referentes del espacio.

Primero, unidad, que nadie saque los pies del plato, que todos puedan participar de las PASO”, sostuvo Mayans. En ese esquema incluyó a dirigentes con distintas aspiraciones dentro del peronismo. “El caso de Uñac, Manzur, Zamora, Axel, bueno, y el que tenga mayor acompañamiento, respetar eso”, señaló.

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El senador formoseño también mencionó a Sergio Massa y evitó confirmar que tenga una candidatura definida. Sin embargo, aseguró que lo observa con intención de volver a competir. “Hay una posibilidad. Yo lo veo con ganas de participar”, afirmó. Y aclaró: “Sería una irresponsabilidad de mi parte decir que es candidato a algo, no, pero lo veo activo”.

La misma lógica planteó para el resto de los dirigentes que quieran presentarse. “Dentro de nuestro espacio, nosotros estamos abiertos a que compitan las personas que quieran competir, que se pongan a consideración del pueblo argentino”, sostuvo.

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kicillof maximo kirchner
La cumbre del PJ incluyó un encuentro entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner que, según Mayans, transcurrió con un saludo cordial y sin discusiones ríspidas

Kicillof y Máximo Kirchner, cara a cara

La reunión también tuvo una señal política relevante en la relación entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, dos dirigentes que protagonizaron fuertes diferencias dentro del peronismo en los últimos meses.

Mayans describió un encuentro cordial entre ambos. “Cuando fuimos llegando, llegó Máximo. Primero llegó Axel, después llegó Máximo. Todos nos saludábamos cada uno que llegaba”, relató. Luego contó el momento en que se encontraron ambos dirigentes: “Axel le pasó la mano a José. Se dieron un abrazo. Un saludo cordial. Ningún problema”.

Según el senador, esa dinámica se mantuvo durante toda la reunión. “No hubo en la reunión un momento en que se discutió algún tema ríspido”, aseguró.

Mayans también contó que había hablado con Cristina Kirchner antes de la cumbre y que le había transmitido la convocatoria. “Yo estuve con Cristina el lunes y le comenté el tema. Me dijo: ‘Me parece bien, ocúpense del tema de la gente’”, relató.

La agenda de las provincias y el vínculo con Milei

Más allá de las candidaturas, la reunión tuvo como uno de sus ejes la situación de las provincias y el impacto de las políticas del Gobierno nacional. Mayans señaló que los dirigentes intercambiaron sus principales preocupaciones sobre los recursos disponibles y la actividad económica.

José Mayans, un hombre de barba gris con saco azul, sentado en una mesa con micrófono, tablet y agua. Dos mujeres flanquean a Mayans con fondo azul del Partido Justicialista
El senador José Mayans dijo que ve a Sergio Massa con intención de volver a competir, aunque evitó confirmar una candidatura en el peronismo

Cada uno pudo hablar de lo que le preocupa con respecto al tema de las provincias, con respecto al tema de la baja de la coparticipación, con el tema del endeudamiento de las familias, con el tema de la mora en los servicios públicos, el tema de la baja del presupuesto de la inversión pública, que también es preocupante”, detalló.

El senador explicó que parte de la coordinación política surgió a partir del tratamiento de proyectos impulsados por el Ejecutivo que tienen impacto sobre las administraciones provinciales. En ese sentido, mencionó una iniciativa denominada de “inviolabilidad de la propiedad” y señaló que el bloque consultó la posición de los gobernadores antes de avanzar.

El diagnóstico sobre la situación económica derivó en una crítica directa a la gestión de Javier Milei. Mayans cuestionó el impacto de las políticas oficiales sobre los ingresos y el consumo. “La canasta está arriba de mil dólares y hay mucha gente que no llega. ¿Por qué tenemos problemas con el consumo? Porque está impactado el salario del trabajador. Y aparte de eso, porque perdimos muchas pymes, mucha gente que trabaja”, sostuvo.

También apuntó particularmente contra la provincia de Buenos Aires, a la que definió como “la más castigada” y destacó su peso en la economía nacional.

Axel Kicillof - Sergio Massa - Máximo Kirchner
Mayans sostuvo que el PJ está abierto a que Sergio Massa, Axel Kicillof, Uñac, Manzur, Zamora y otros dirigentes participen en las PASO

Mayans aseguró que el PJ puede ganarle a Milei

El senador vinculó ese escenario económico con sus expectativas electorales. Según su lectura, el Gobierno perdió respaldo social y eso abre una oportunidad para el peronismo.

El 68% del país está en desacuerdo con las políticas públicas de Milei. Milei mide en este momento el 31%”, afirmó, aunque no precisó la fuente de esos números.

Consultado sobre las posibilidades del peronismo de imponerse en las próximas elecciones, respondió sin matices: “Sí, creo, por supuesto que sí”.

Mayans también cuestionó el proceso de endeudamiento y defendió la renegociación de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. “Primero, que el que tomó el crédito fue Macri. De esos 57 mil que le dio Trump a Macri para salvarle las elecciones, tomó 44. Y quedaron pendientes y eso rechazó. Lo que se hizo es renegociar el plazo”, afirmó.

Mayans aseguró que el PJ puede ganarle a Milei en las próximas elecciones y criticó el endeudamiento, el vínculo con el FMI y el rumbo económico del oficialismo
Mayans aseguró que el PJ puede ganarle a Milei en las próximas elecciones y criticó el endeudamiento, el vínculo con el FMI y el rumbo económico del oficialismo

Para el senador, la discusión electoral estará atravesada por el contraste entre ambos proyectos. “Yo creo que nuestro espacio va a ganar las próximas elecciones por el desastroso gobierno que hizo Milei”, sostuvo.

Y cerró con una definición sobre el rumbo económico del oficialismo: “Una propuesta muy distinta a la de Milei. La de Milei es un fracaso económico contundente, con una generación de deuda extraordinaria”.

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