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Independiente hizo oficial la salida de Gustavo Quinteros: el duro comunicado y quiénes se harán cargo del plantel

El club de Avellaneda informó que el santafesino dejó su cargo tras la eliminación en Copa Argentina

Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente
Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente
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El ciclo de Gustavo Quinteros como director técnico de Independiente llegó a su fin este 13 de agosto de 2026, horas después de la eliminación de los octavos de final de la Copa Argentina tras recibir una contundente goleada ante Atlético Tucumán.

La Comisión Directiva del club de Avellaneda informó en la tarde del jueves la decisión de despedir al entrenador de 61 años. “Les comunicamos a los socios, socias e hinchas que Gustavo Quinteros ya no es el entrenador del primer equipo de Independiente”, comenzó el comunicado publicado a través de las redes sociales.

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“Quinteros llegó con la responsabilidad y el desafío enorme de ponerse al frente de un Club que exige todo, siempre. Más allá de los resultados, queda el respeto por el trabajo, por haber asumido el compromiso y por haber intentado llevar adelante su idea en una camiseta que pesa, que emociona y que obliga”, siguió el texto institucional acompañado de una foto del entrenador santafesino.

Por último, el Rojo comunicó quiénes serán los encargados de comandar al plantel profesional para los próximos encuentros. “En la tarde de hoy, Hugo Tocalli estuvo a cargo del entrenamiento del Plantel Profesional y a partir de mañana, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio conducirán los destinos del equipo de manera interina”, cerraron.

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El comunicado de Independiente anunciando la salida de Gustavo Quinteros como DT (@Independiente)
El comunicado de Independiente anunciando la salida de Gustavo Quinteros como DT (@Independiente)

La rescisión del contrato con el entrenador que llegó a Independiente tras su paso por Gremio de Porto Alegre se aceleró horas después de la goleada sufrida en la Copa Argentina. El resultado profundizó el malestar entre los hinchas y la Comisión Directiva, y dejó sin margen un proceso que ya venía golpeado por tres derrotas consecutivas.

Quinteros asumió el 19 de septiembre de 2025 y permaneció 328 días en el cargo. En ese lapso dirigió 32 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, con 14 victorias, ocho empates y diez derrotas.

Tras la eliminación, el entrenador hizo una autocrítica en el estadio de Newell’s: “Fue una derrota muy dura, nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente, es algo que no se nos pasaba por la cabeza”. En la misma declaración, también marcó límites sobre las responsabilidades del plantel y del cuerpo técnico: “Ni los jugadores ni nosotros como cuerpo técnico somos totalmente responsables de una continuidad de fracasos en un club grande como Independiente”.

Quinteros además cuestionó la falta de incorporaciones acordadas con la dirigencia. “No llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar”, dijo el entrenador.

Gustavo Quintero
Gustavo Quinteros en su último partido como DT de Independiente (FOTOBAIRES) Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Copa Argentina.

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