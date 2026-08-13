Moria Casán habló de los rumores de conflicto con Lali Espósito tras su ausencia en el estreno de su serie

Moria Casán habló sobre las versiones de distanciamiento con Lali Espósito

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La presentación de la serie biográfica de Moria Casán en el teatro Lola Membrives dejó una pregunta instalada alrededor de la ausencia de Lali Espósito y los rumores de una posible tensión entre ambas. En ese contexto, la conductora habló sobre estas versiones y dio detalles de su vínculo con la popstar.

Según declaró Moria al ciclo El Ejército de la Mañana de Bondi Live, la organización de la función especial de Netflix no pasó por sus manos. La actriz y conductora explicó que la plataforma se ocupó de las invitaciones para el evento que anticipó el estreno de Moria, previsto para este viernes 14 de agosto.

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“De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix”, afirmó Moria Casán al referirse a la ausencia de la artista. En esa misma línea, precisó que cuando le consultaron qué personas quería cerca en esa noche, no incluyó a Espósito porque ese pedido quedó limitado a su entorno personal y familiar.

De acuerdo con lo que expresó en la entrevista, la faltante de Lali Espósito en la alfombra roja no alteró su mirada sobre la relación que construyeron en los últimos años. Moria señaló que entre ambas no existe un distanciamiento y recordó las colaboraciones que compartieron a partir de “¿Quiénes son?”, la canción inspirada en una de sus frases más conocidas.

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La ausencia de Lali Espósito en el estreno de Moria abrió versiones sobre una tensión, pero la conductora negó un distanciamiento

“Con Lali somos conocidas y nada más, pero tengo la mejor”, dijo la conductora en declaraciones recogidas por Bondi Live. También recordó que participó de un videoclip de la cantante y que Espósito formó parte de su podcast, La One: La Vida de Moria Casán, una producción original de Spotify centrada en su historia pública y artística.

En su repaso, Moria también mencionó las invitaciones que recibió por parte de la exintegrante de Casi Ángeles para sumarse a distintas presentaciones y proyectos. Entre esos antecedentes ubicó la grabación del video del tema que compartieron y sus apariciones en conciertos que Lali ofreció en el estadio Vélez Sarsfield entre mayo y diciembre de 2025.

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Moria Casán afirmó que no invitó a Lali Espósito de forma personal porque su pedido de invitados quedó limitado a su entorno familiar

“Tal vez ella no pudo ir al estreno, yo no espero nunca nada. Ni me di cuenta de que no estaba”, sostuvo la figura televisiva al quitar dramatismo a la ausencia. Luego agregó que comprende ese tipo de situaciones por las agendas de los artistas y por su propia manera de vincularse con invitaciones sociales y profesionales.

Según detalló durante la charla con Bondi Live, su interpretación del faltazo apunta a un motivo estrictamente laboral. “Entiendo que Netflix la invitó y ella no pudo venir porque es una chica muy ocupada. Pero no pasa nada. No siento que sea algo personal conmigo”, afirmó sobre la presentación oficial de la serie.

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La consulta también alcanzó a declaraciones previas de Moria Casán sobre la relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, después de que surgieran versiones sobre un eventual enojo de la cantante. La conductora rechazó esa posibilidad y aseguró que el contacto entre ambas siguió en pie.

“Se comunicó hace poco para contarme algunas cosas y también nos mandamos cosas”, expresó Moria al cierre de la entrevista. Como ejemplo de esa continuidad, mencionó intercambios por Instagram y un video que Lali le envió durante el Mundial con una frase suya, en momentos previos al debut de Moria en Netflix.

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Semanas atrás, Lali volvió a mostrar su fanatismo por Moria al utilizar una de sus famosas frases. Todo se dio en el cierre del Mundial 2026, luego de que España se convirtiera en campeón. El entorno argentino se vio envuelto en una ola de críticas que apuntaron tanto a los jugadores como a los hinchas. En ese contexto, la cantante intervino públicamente para respaldar a la Scaloneta y defender la identidad nacional.

La cantante decidió sumarse a la conversación con un gesto en sus redes. En un video publicado en su cuenta de TikTok, interpretó las palabras de Moria Casán: “Todos se la agarran conmigo y a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me plantás batalla y yo te respondo. Aguantate, así seas un cuatro de copas o un as de bastos, un as de espadas, o lo que seas”, recitó Espósito, eligiendo esta frase como consigna para expresar su apoyo a la Argentina.

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