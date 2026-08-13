“Compadre”: el colombiano nacionalizado costarricense extraditado a EE.UU. por presunto narcotráfico internacional de drogas

Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, nació en Buenaventura, Colombia, obtuvo la nacionalidad costarricense y este jueves fue extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico. Crédito: MSP

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La historia de Gabriel Lozano Bonilla, de 53 años, comenzó en Buenaventura, Colombia, pero terminó vinculada a una investigación internacional que lo llevó a convertirse en el primer costarricense naturalizado extraditado a Estados Unidos desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional que permite la entrega de nacionales requeridos por otros países.

Conocido con el alias de “Compadre”, Lozano fue entregado este jueves 13 de agosto a las autoridades estadounidenses junto con Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, quien también es requerido por la justicia de Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas.

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Ambos fueron trasladados desde Costa Rica hacia Nueva York, donde deberán enfrentar procesos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, jurisdicción que concentra algunos de los casos más relevantes de narcotráfico y crimen organizado procesados por Estados Unidos.

La extradición de Lozano tiene un elemento particular: aunque nació en Colombia, posteriormente obtuvo la nacionalidad costarricense, por lo que su entrega representa un precedente dentro del nuevo esquema de extradiciones implementado en el país.

Detenido desde 2023 por el Caso Corona

Lozano permanecía privado de libertad en Costa Rica desde noviembre de 2023, cuando fue vinculado con el denominado Caso Corona, una investigación relacionada con el presunto tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.

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Según las autoridades, la organización investigada habría utilizado territorio costarricense como punto de operación para movilizar cocaína líquida hacia Europa y Asia.

Uno de los elementos más llamativos del expediente es el método que, presuntamente, utilizaba la organización para ocultar los cargamentos.

De acuerdo con la investigación policial, la cocaína era sometida a un proceso para transformarla en líquido y posteriormente era introducida en botellas de bebidas.

Los recipientes eran acondicionados mediante el uso de colorantes y otros procedimientos para aparentar que contenían productos convencionales destinados al consumo.

La estrategia buscaba facilitar el traslado internacional de la droga y dificultar su detección durante los controles de las autoridades.

El expediente nacional también relaciona a Lozano con un supuesto esquema de legitimación de capitales, por lo que su caso permaneció bajo investigación en Costa Rica mientras avanzaba paralelamente el requerimiento de Estados Unidos.

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La DEA lo vincula con el Clan del Golfo

El fiscal general Carlo Díaz confirmó que la extradición de Lozano fue solicitada por el Gobierno de Estados Unidos y que tanto él como Gilbert Bell eran requeridos por el Distrito Sur de Nueva York.

Según explicó Díaz, las investigaciones de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) relacionan a ambos hombres con el Clan del Golfo de Colombia, una organización señalada por las autoridades de ese país por sus actividades relacionadas con el narcotráfico.

La investigación apunta a que esa estructura habría desarrollado una ramificación con participación en Costa Rica, desde donde presuntamente se habrían coordinado operaciones relacionadas con el traslado internacional de estupefacientes.

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La Fiscalía destacó que la extradición fue posible gracias a la coordinación entre las autoridades costarricenses y estadounidenses.

El caso también representa un nuevo ejemplo de la aplicación de la legislación que permite que ciudadanos costarricenses sean entregados a otros países cuando existe un requerimiento judicial por determinados delitos.

“Compadre” se convirtió en el primer costarricense naturalizado extraditado a Estados Unidos, un precedente derivado de la reforma constitucional que permite la entrega de nacionales requeridos por otros países. (Cortesía)

Una investigación que comenzó hace más de una década

El expediente estadounidense que involucra a Lozano tiene antecedentes que se remontan a abril de 2015.

Según la documentación judicial, en ese momento la DEA identificó una organización internacional dedicada al tráfico de drogas con operaciones en Colombia y Venezuela.

La estructura habría utilizado diferentes medios de transporte para movilizar los cargamentos, incluidos botes, barcos de carga, aeronaves y jets.

Los destinos de la droga incluían mercados de Estados Unidos, Canadá, México y Europa, de acuerdo con la información incorporada al expediente.

La investigación permitió a las autoridades estadounidenses seguir el rastro de una organización que operaba mediante diferentes rutas y mecanismos de transporte para intentar evadir los controles internacionales.

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Con el paso de los años, las pesquisas también llevaron a establecer presuntos vínculos con Costa Rica y a identificar a personas que habrían participado en las operaciones desarrolladas desde territorio nacional.

Entre ellas figura Gabriel Lozano Bonilla, quien posteriormente obtuvo la ciudadanía costarricense.

La entrega junto a “Macho Coca”

El operativo de extradición se realizó durante la mañana de este 13 de agosto.

Lozano fue trasladado junto con Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, desde los centros penitenciarios donde permanecían recluidos hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS).

El despliegue involucró a funcionarios de la Fiscalía General, cuerpos policiales, la Dirección General de Migración y Extranjería y agentes de la DEA.

Una vez en la terminal aérea se realizó el procedimiento formal de entrega.

Los oficiales costarricenses retiraron las esposas de los extraditables y los agentes estadounidenses colocaron las suyas. Ese procedimiento marcó el momento en que ambos pasaron oficialmente a estar bajo la custodia de Estados Unidos.

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La aeronave de la DEA que los transportó despegó aproximadamente a las 8:58 a. m. y tenía previsto realizar una escala en Bahamas antes de continuar hacia Nueva York.

Al llegar a Estados Unidos, Lozano quedará bajo custodia del U.S. Marshals Service, agencia del Departamento de Justicia estadounidense encargada, entre otras funciones, de custodiar y trasladar personas detenidas por órdenes de tribunales federales.

Lozano fue entregado a las autoridades estadounidenses junto con Gilbert Bell, alias “Macho Coca”, durante un operativo coordinado por Costa Rica y la DEA. (Cortesía)

Un proceso que ahora continúa en Nueva York

El destino judicial de “Compadre” será el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde deberá responder por los cargos que dieron origen a la solicitud de extradición.

Esa jurisdicción ha procesado algunos de los casos de narcotráfico más conocidos internacionalmente, entre ellos los de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero, además del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

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En el caso de Lozano, las autoridades estadounidenses lo investigan por su presunta participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas y por una supuesta asociación para fabricar y distribuir cocaína.

La extradición marca así el cierre de su etapa judicial inmediata en Costa Rica y el inicio de un proceso en territorio estadounidense.