Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

“Compadre”: el colombiano nacionalizado costarricense extraditado a EE.UU. por presunto narcotráfico internacional de drogas

Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, nació en Colombia, obtuvo la nacionalidad costarricense y permanecía detenido desde noviembre de 2023 por el llamado Caso Corona. Este jueves fue entregado a Estados Unidos junto al costarricense “Macho Coca”

Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, nació en Buenaventura, Colombia, obtuvo la nacionalidad costarricense y este jueves fue extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico. Crédito: MSP
Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, nació en Buenaventura, Colombia, obtuvo la nacionalidad costarricense y este jueves fue extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico. Crédito: MSP
Guardar

La historia de Gabriel Lozano Bonilla, de 53 años, comenzó en Buenaventura, Colombia, pero terminó vinculada a una investigación internacional que lo llevó a convertirse en el primer costarricense naturalizado extraditado a Estados Unidos desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional que permite la entrega de nacionales requeridos por otros países.

Conocido con el alias de “Compadre”, Lozano fue entregado este jueves 13 de agosto a las autoridades estadounidenses junto con Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, quien también es requerido por la justicia de Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas.

PUBLICIDAD

Ambos fueron trasladados desde Costa Rica hacia Nueva York, donde deberán enfrentar procesos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, jurisdicción que concentra algunos de los casos más relevantes de narcotráfico y crimen organizado procesados por Estados Unidos.

La extradición de Lozano tiene un elemento particular: aunque nació en Colombia, posteriormente obtuvo la nacionalidad costarricense, por lo que su entrega representa un precedente dentro del nuevo esquema de extradiciones implementado en el país.

Detenido desde 2023 por el Caso Corona

Lozano permanecía privado de libertad en Costa Rica desde noviembre de 2023, cuando fue vinculado con el denominado Caso Corona, una investigación relacionada con el presunto tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.

PUBLICIDAD

Según las autoridades, la organización investigada habría utilizado territorio costarricense como punto de operación para movilizar cocaína líquida hacia Europa y Asia.

Uno de los elementos más llamativos del expediente es el método que, presuntamente, utilizaba la organización para ocultar los cargamentos.

De acuerdo con la investigación policial, la cocaína era sometida a un proceso para transformarla en líquido y posteriormente era introducida en botellas de bebidas.

Los recipientes eran acondicionados mediante el uso de colorantes y otros procedimientos para aparentar que contenían productos convencionales destinados al consumo.

La estrategia buscaba facilitar el traslado internacional de la droga y dificultar su detección durante los controles de las autoridades.

El expediente nacional también relaciona a Lozano con un supuesto esquema de legitimación de capitales, por lo que su caso permaneció bajo investigación en Costa Rica mientras avanzaba paralelamente el requerimiento de Estados Unidos.

La DEA lo vincula con el Clan del Golfo

El fiscal general Carlo Díaz confirmó que la extradición de Lozano fue solicitada por el Gobierno de Estados Unidos y que tanto él como Gilbert Bell eran requeridos por el Distrito Sur de Nueva York.

Según explicó Díaz, las investigaciones de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) relacionan a ambos hombres con el Clan del Golfo de Colombia, una organización señalada por las autoridades de ese país por sus actividades relacionadas con el narcotráfico.

La investigación apunta a que esa estructura habría desarrollado una ramificación con participación en Costa Rica, desde donde presuntamente se habrían coordinado operaciones relacionadas con el traslado internacional de estupefacientes.

La Fiscalía destacó que la extradición fue posible gracias a la coordinación entre las autoridades costarricenses y estadounidenses.

El caso también representa un nuevo ejemplo de la aplicación de la legislación que permite que ciudadanos costarricenses sean entregados a otros países cuando existe un requerimiento judicial por determinados delitos.

“Compadre” se convirtió en el primer costarricense naturalizado extraditado a Estados Unidos, un precedente derivado de la reforma constitucional que permite la entrega de nacionales requeridos por otros países. (Cortesía)
“Compadre” se convirtió en el primer costarricense naturalizado extraditado a Estados Unidos, un precedente derivado de la reforma constitucional que permite la entrega de nacionales requeridos por otros países. (Cortesía)

Una investigación que comenzó hace más de una década

El expediente estadounidense que involucra a Lozano tiene antecedentes que se remontan a abril de 2015.

Según la documentación judicial, en ese momento la DEA identificó una organización internacional dedicada al tráfico de drogas con operaciones en Colombia y Venezuela.

La estructura habría utilizado diferentes medios de transporte para movilizar los cargamentos, incluidos botes, barcos de carga, aeronaves y jets.

Los destinos de la droga incluían mercados de Estados Unidos, Canadá, México y Europa, de acuerdo con la información incorporada al expediente.

La investigación permitió a las autoridades estadounidenses seguir el rastro de una organización que operaba mediante diferentes rutas y mecanismos de transporte para intentar evadir los controles internacionales.

Con el paso de los años, las pesquisas también llevaron a establecer presuntos vínculos con Costa Rica y a identificar a personas que habrían participado en las operaciones desarrolladas desde territorio nacional.

Entre ellas figura Gabriel Lozano Bonilla, quien posteriormente obtuvo la ciudadanía costarricense.

La entrega junto a “Macho Coca”

El operativo de extradición se realizó durante la mañana de este 13 de agosto.

Lozano fue trasladado junto con Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, desde los centros penitenciarios donde permanecían recluidos hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS).

El despliegue involucró a funcionarios de la Fiscalía General, cuerpos policiales, la Dirección General de Migración y Extranjería y agentes de la DEA.

Una vez en la terminal aérea se realizó el procedimiento formal de entrega.

Los oficiales costarricenses retiraron las esposas de los extraditables y los agentes estadounidenses colocaron las suyas. Ese procedimiento marcó el momento en que ambos pasaron oficialmente a estar bajo la custodia de Estados Unidos.

La aeronave de la DEA que los transportó despegó aproximadamente a las 8:58 a. m. y tenía previsto realizar una escala en Bahamas antes de continuar hacia Nueva York.

Al llegar a Estados Unidos, Lozano quedará bajo custodia del U.S. Marshals Service, agencia del Departamento de Justicia estadounidense encargada, entre otras funciones, de custodiar y trasladar personas detenidas por órdenes de tribunales federales.

Lozano fue entregado a las autoridades estadounidenses junto con Gilbert Bell, alias “Macho Coca”, durante un operativo coordinado por Costa Rica y la DEA. (Cortesía)
Lozano fue entregado a las autoridades estadounidenses junto con Gilbert Bell, alias “Macho Coca”, durante un operativo coordinado por Costa Rica y la DEA. (Cortesía)

Un proceso que ahora continúa en Nueva York

El destino judicial de “Compadre” será el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde deberá responder por los cargos que dieron origen a la solicitud de extradición.

Esa jurisdicción ha procesado algunos de los casos de narcotráfico más conocidos internacionalmente, entre ellos los de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero, además del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

En el caso de Lozano, las autoridades estadounidenses lo investigan por su presunta participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas y por una supuesta asociación para fabricar y distribuir cocaína.

La extradición marca así el cierre de su etapa judicial inmediata en Costa Rica y el inicio de un proceso en territorio estadounidense.

Temas Relacionados

Costa RicaColombiacompadreextradiciónEstados Unidosnarcotráfico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del terreno al ciberespacio: Panamá prueba su capacidad de respuesta ante amenazas contra el Canal

Panamax-Cyber reunió a 96 especialistas nacionales y extranjeros en escenarios realistas diseñados para mejorar la coordinación técnica y el intercambio de información.

Del terreno al ciberespacio: Panamá prueba su capacidad de respuesta ante amenazas contra el Canal

Honduras: no descartan pedir carnet de vacunación al matricular estudiantes

La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, informó que se trabaja con el Congreso Nacional en la reglamentación de la Ley de Vacunas

Honduras: no descartan pedir carnet de vacunación al matricular estudiantes

De la foto a la incertidumbre: Desaparece turista costarricense en el Parque Nacional Chirripó

La desaparición de un senderista de 58 años desencadenó un operativo coordinado entre SINAC, Cruz Roja y organizaciones locales, que rastrean zonas clave tras el aviso de sus acompañantes

De la foto a la incertidumbre: Desaparece turista costarricense en el Parque Nacional Chirripó

Héctor Ordóñez asume como ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno de Nasry Asfura

El reconocido periodista Héctor Ordóñez fue confirmado este jueves como nuevo ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno del presidente Nasry Asfura, en sustitución de José Augusto Argueta

Héctor Ordóñez asume como ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno de Nasry Asfura

Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática

El Consejo de Gobierno ratificó siete nuevos embajadores que representarán a Costa Rica en distintos países, entre ellos cuatro figuras de designación política que ocuparon cargos durante la administración de Rodrigo Chaves

Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática

TECNO

Mando de Xbox con pantalla LCD y batería sustituible: filtración y rumor

Mando de Xbox con pantalla LCD y batería sustituible: filtración y rumor

La renovación tecnológica y el avance de las asistencias que reconfiguran el segmento de los SUV compactos

Nueva actualización de Windows 11 es mil veces más rápida: acelera el inicio de aplicaciones

Zonas afectadas por terremoto en Colombia vuelven a comunicarse: habilitan puntos de conectividad satelital

Discord obligado a suspender transmisiones en vivo luego de la muerte de una menor en Brasil

ENTRETENIMIENTO

Travis Kelce habla por primera vez de su boda con Taylor Swift: “Fue la mejor noche de mi vida”

Travis Kelce habla por primera vez de su boda con Taylor Swift: “Fue la mejor noche de mi vida”

Con bocetos de Anna y Elsa, Kristen Bell anticipó su regreso a Frozen 3

Shannon Elizabeth revela las ganancias que OnlyFans le dejó en menos de dos semanas: “Fue realmente sorprendente”

Jenna Ortega sobre el futuro de “Merlina”: “No es hasta la adultez cuando empiezas a pensar, quizá necesito un plan”

Millonaria china pagó por protagonizar su propia serie de TV y besar 60 veces a su actor favorito

MUNDO

Casas en cuevas, vinos de suelo volcánico y solo 168 habitantes: así es Therasia, la vecina olvidada de Santorini

Casas en cuevas, vinos de suelo volcánico y solo 168 habitantes: así es Therasia, la vecina olvidada de Santorini

Una fuerte explosión sacudió una fábrica de municiones cerca de Roma: investigan el origen del incidente

Las olas de calor en Francia provocaron el colapso de los refugios de fauna silvestre y hasta el 80% debió cerrar

El petróleo volvió a caer: cedió 2,15% y cerró debajo de USD 90 ante el aumento del suministro desde Medio Oriente

Un tren con 150 pasajeros a bordo descarriló cerca de Londres: al menos dos heridos graves