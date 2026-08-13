“Bidonera bendita”: el particular ritual en la cancha de Rosario Central antes del choque contra Corinthians por la Libertadores

Una señora bendijo los arcos del Gigante de Arroyito

Guardar

Rosario Central afrontará uno de los partidos más importantes del semestre al recibir a Corinthians en el Gigante de Arroyito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. En medio de un presente irregular en el que se llegó a cuestionar a Jorge Almirón, el Canalla iniciará la serie del certamen internacional contra el cuadro brasileño. Sin embargo, horas antes del pitido inicial, se divisó una llamativa imagen dentro del campo de juego: una señora roció agua bendita en los arcos.

La situación se vivió antes del ingreso de los hinchas al recinto. Las cámaras de ESPN capturaron el momento en el que una señora tiró agua bendita que tenía en un bidón a los arcos. Pablo Paván, periodista que cubre la actualidad de los equipos rosarinos, reveló que es una práctica común en la cancha de Central.

PUBLICIDAD

“Es un procedimiento habitual lo del agua bendita. Se suele hacer en los arcos y en los bancos de suplentes. Aquí de la zona debe venir. Es la misma señora de siempre. Está aquí siempre en el estadio, yo la veo siempre de forma habitual hacer el procedimiento. La conocen como Bidonera bendita”, explicó el periodista de ESPN.

La señora que bendijo los arcos del Gigante de Arroyito antes del duelo contra Corinthians por la Copa Libertadores

El equipo de Jorge Almirón, quien quedó en el centro de las críticas en el final del primer semestre tras la eliminación contra River Plate por las semifinales del Torneo Apertura, llegó a esta instancia después de terminar segundo en el Grupo H con 13 puntos. Su campaña se apoyó en una solidez defensiva marcada por un solo gol recibido en toda la fase de grupos, el registro más bajo de su zona, en la que quedaron eliminados Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay. Ese recorrido tuvo un cierre adverso para el club rosarino. La derrota 1-0 ante Independiente del Valle en la última jornada lo desplazó del primer puesto, que había sostenido durante buena parte del tramo clasificatorio.

PUBLICIDAD

En el torneo local, Rosario Central sumó siete puntos sobre 12 posibles en el inicio del Torneo Clausura, con dos victorias, un empate y una derrota contra Belgrano —además de la eliminación de Copa Argentina contra Estudiantes de La Plata—. La prioridad del semestre, de acuerdo con el escenario que rodea al plantel, está puesta en la competencia continental. En ese plan, Ángel Di María aparece como la principal referencia de ataque y encabezará la formación titular. Central buscará convertir su localía en una ventaja en una serie que empieza en Rosario y se definirá en Brasil.

Corinthians, por su parte, avanzó como líder del Grupo E con 11 unidades frente a Platense, Independiente Santa Fe y Peñarol. El conjunto paulista, dirigido por Fernando Diniz, aseguró su clasificación con una fecha de anticipación. El presente del equipo brasileño combina ese pase con un contexto menos estable. En el Brasileirao marcha séptimo con 32 puntos, a distancia de Palmeiras, que lidera con 48, y llega además después de la eliminación en la Copa de Brasil y de una racha de tres partidos sin triunfos.

PUBLICIDAD

Angel Di María, la carta de Rosario Central en la Copa Libertadores (EFE/Miguel Gutiérrez)

Uno de los puntos centrales en la antesala del partido es la polémica salida de Memphis Depay. El delantero neerlandés no seguirá en Corinthians porque el club resolvió no renovar su contrato en medio de dificultades económicas y restricciones impuestas por la FIFA a causa de deudas acumuladas.

La situación dejó al plantel sin una de sus figuras de mayor jerarquía internacional para la etapa decisiva del torneo. Depay, además, expresó su malestar en redes sociales antes de su desvinculación. El partido también propone un antecedente reciente entre los entrenadores. Almirón y Diniz ya se enfrentaron en la final de la edición 2023 de la Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

El ganador avanzará a cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Universidad Católica de Chile y Estudiantes de La Plata, que empezó con empate 1-1 en Argentina.

La ida de los octavos enfrenta así a dos equipos con panoramas distintos: Rosario Central llega con una base defensiva firme y con Di María como estandarte ofensivo, mientras Corinthians intentará sostenerse pese a las ausencias y a un contexto deportivo e institucional más inestable. La revancha ya tiene fecha y sede: será el 20 de agosto, también desde las 21:30, en el estadio Neo Química Arena, en San Pablo.

PUBLICIDAD