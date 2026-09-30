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Mes del Corazón: cuatro hábitos cotidianos que ayudan a cuidar la salud cardiovascular

Alimentación, lectura de etiquetas y control del sodio forman parte de las recomendaciones de una especialista para incorporar cambios sostenibles en la rutina

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Revisar las etiquetas nutricionales ayuda a conocer el aporte de sodio de alimentos y bebidas de consumo cotidiano (Glaciar)
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Septiembre es, en la Argentina, el Mes del Corazón, una fecha que distintas organizaciones sanitarias aprovechan para poner el foco en la prevención cardiovascular.

Las enfermedades del sistema circulatorio encabezan, desde hace años, las estadísticas de mortalidad en la Argentina. Según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, correspondientes a 2024, este grupo de patologías representó el 27,9% de las defunciones registradas en el país, un porcentaje que renueva la atención sobre los factores de riesgo que pueden modificarse a través de hábitos cotidianos.

Frente a ese panorama, distintos especialistas coinciden en que la prevención no depende de un único cambio drástico, sino de la acumulación de conductas sencillas a lo largo del tiempo. “Cuando hablamos de prevención, muchas veces pensamos en cambios difíciles de sostener. Sin embargo, hay conductas concretas que podemos incorporar progresivamente a nuestra rutina y que forman parte de un patrón de vida saludable”, explicó la doctora Carolina Arriva, médica especialista en Cardiología (MN 142733).

Desde hace 30 años, Glaciar acompaña a los consumidores argentinos con una propuesta centrada en el cuidado cardiovascular.

Cada agua tiene una composición mineral diferente y, mientras algunas opciones pueden superar los 200 mg de sodio por litro, Glaciar Baja en Sodio contiene menos de 7 mg por litro. La marca cuenta además con el respaldo de la Sociedad Argentina de Cardiología por su aporte en la reducción del riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares asociadas al consumo excesivo de este mineral.

Conductas que pueden incorporarse de manera progresiva

La especialista identificó cuatro hábitos que pueden sumarse de forma gradual a la rutina diaria:

  • Priorizar alimentos frescos y variados: sumar mayor presencia de frutas, verduras y legumbres en la alimentación cotidiana, mientras se modera el consumo de productos con alto contenido de sodio.
  • Aprender a comparar etiquetas: revisar la información nutricional con regularidad permite conocer mejor lo que se consume y comparar productos similares; en el caso del sodio, este dato resulta especialmente útil para quienes buscan moderar su ingesta.
  • Prestar atención al sodio menos visible: algunas preparaciones y productos de consumo cotidiano aportan cantidades importantes de sodio, incluso cuando no se agrega sal al momento de comer. Tomar conciencia de esta fuente oculta forma parte de una estrategia efectiva para reducir el consumo total.
  • Buscar alternativas para potenciar el sabor: hierbas, especias, ajo o limón pueden reducir la dependencia de la sal al cocinar y facilitar que estos cambios se sostengan en el tiempo.
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Mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física con regularidad continúan siendo pilares centrales para la prevención cardiovascular (Glaciar)

“La reducción del sodio es una herramienta concreta para mejorar el control de la presión arterial, especialmente en las personas con hipertensión, pero debe formar parte de un abordaje integral. Una alimentación saludable y la actividad física son pilares del cuidado cardiovascular”, señaló la Dra. Arriva, asesora de Glaciar Baja en Sodio.

El respaldo a esta línea de trabajo también llega desde otros ámbitos científicos. La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), a través de su Consenso de Hipertensión Arterial, estableció que disminuir la ingesta de sodio puede reducir la presión arterial sistólica —el valor más alto registrado en una medición— en un rango de entre 2 y 8 mmHg, una variación que en términos clínicos resulta relevante para el control de la hipertensión.

Un nutriente que aparece donde menos se lo espera

Moderar el consumo de sodio presenta una dificultad particular: gran parte de su presencia en la dieta no se percibe al momento de comer. Panes, quesos, fiambres, embutidos, productos congelados y comidas listas para consumir suelen concentrar cantidades considerables de este mineral, independientemente de si se utiliza sal de mesa o no.

Dejar el salero de lado, entonces, no garantiza por sí solo una ingesta baja de sodio. La clave pasa por observar el conjunto de la alimentación y no únicamente el gesto de salar.

“Lo importante es pensar en el conjunto de la alimentación. No se trata de eliminar el sodio, que es un nutriente esencial, sino de evitar un consumo excesivo y sostenido”, explicó la especialista.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud fijó como referencia un consumo diario inferior a 2.000 miligramos de sodio para la población adulta. Ese umbral ofrece un parámetro concreto para interpretar la información nutricional de los productos y ajustar las elecciones alimentarias en consecuencia.

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Los especialistas remarcan que la reducción del sodio, combinada con una alimentación variada, contribuye al control de la presión arterial (Glaciar)

“Cuando hablamos de cuidar la salud cardiovascular, también es importante prestar atención a decisiones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas. Mirar la composición del agua que consumimos es una de ellas”, explicó la Dra. Arriva.

Decisiones cotidianas que suman a largo plazo

“Una elección puntual no define nuestra salud cardiovascular. Lo que genera una diferencia es la combinación de hábitos que podemos sostener a lo largo del tiempo”, concluyó la Dra. Arriva.

El Mes del Corazón funciona, en este marco, como una oportunidad para revisar rutinas instaladas y evaluar qué ajustes resultan viables de mantener en el tiempo. Conocer el contenido de lo que se consume, interpretar las etiquetas nutricionales y explorar alternativas a la sal figuran entre las herramientas más accesibles para quienes buscan reducir factores de riesgo cardiovascular sin modificar por completo su estilo de vida.

En esa línea, Glaciar Baja en Sodio busca promover una hidratación consciente y sostenida en el tiempo, como parte de una mirada integral sobre los hábitos que pueden incorporarse a la rutina. Su propuesta se suma a otras decisiones cotidianas que permiten prestar mayor atención al consumo de sodio y tomar decisiones informadas a partir de la composición de los productos.

Ninguno de estos hábitos reemplaza el control médico periódico ni el tratamiento indicado para quienes ya conviven con hipertensión u otras condiciones cardiovasculares. Funcionan, en cambio, como un complemento accesible dentro de una estrategia de cuidado más amplia, en la que la constancia suele pesar más que cualquier cambio aislado.

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