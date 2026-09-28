Galpón de Ropa: el líder de la moda circular lleva su modelo de compra y venta de ropa usada a uno de los grandes centros comerciales

El nuevo local de compra y venta de prendas de segunda mano abrió sus puertas en DOT Baires Shopping (Galpón de ropa)

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La moda circular gana espacio en el mercado argentino a partir de propuestas que combinan consumo, recirculación y nuevas formas de comercialización. En ese escenario, Galpón de Ropa, líder del segmento, suma presencia en espacios comerciales tradicionales, buscando extender la vida útil de la ropa y escalar su modelo de negocio.

Desde su creación, Galpón de Ropa desarrolló una propuesta basada en la compra y venta de indumentaria, calzado y accesorios usados en excelente estado. La marca argentina apuesta a la tecnología con un ERP propio desarrollado para seguimiento y rotación de cada prenda, que son únicas. Además de un sistema de selección y comercialización que permite que las piezas vuelvan al circuito de consumo y alcancen a nuevos usuarios.

En ese marco, la compañía inauguró el 19 de septiembre su primer local de compra y venta dentro de un centro comercial, en DOT Baires Shopping. El espacio cuenta con 112 metros cuadrados y está ubicado en el nivel 2 del complejo, con una propuesta que lleva la moda circular a un entorno de mayor exposición.

Una apertura que amplía el alcance de la moda circular

La llegada al shopping representa un nuevo paso en la expansión de la firma, que hasta ahora desarrollaba su actividad a través de locales a la calle y su canal digital. La apertura incorpora su modelo de recirculación a un centro comercial y amplía las posibilidades de contacto con consumidores interesados en alternativas más sustentables.

Cami Fortunato en la apertura de Galpón de ropa en el DOT (Galpón de ropa)

Actualmente, Galpón de Ropa cuenta con 11 puntos de venta en Buenos Aires, los cuales combinan la comercialización de prendas con espacios de recepción. A esa red se suman un punto de toma en el shopping Alto Palermo y su ecommerce, que ofrece envíos a todo el país.

Además, la expansión se produce en un momento de crecimiento del mercado de segunda mano a nivel global. Mientras la moda tradicional registra una expansión anual del 4%, el segmento de reventa crece a más del 10% y representa cerca del 9% del mercado mundial de moda, con proyecciones que estiman una participación del 23% para 2030.

La moda circular es el nuevo hito en las ciudades más grandes del mundo

La compañía desarrolla su crecimiento de manera orgánica, sin inversión externa, a partir de un esquema que vincula la actividad comercial con la extensión de la vida útil de los productos.

Un modelo de negocio basado en la recirculación

El funcionamiento de Galpón de Ropa comienza con la recepción de prendas, calzados y accesorios que los clientes ya no utilizan; su equipo de especialistas evalúa cada pieza y selecciona aquellas que pueden incorporarse a la oferta comercial.

Cami Fortunato en la apertura de Galpón de ropa en el DOT (Galpón de ropa)

Una vez aprobados, los artículos salen a la venta acondicionados, sin procesos de lavado ni reparación, con el objetivo de reducir el uso de recursos. Actualmente, la marca pone en recirculación cerca de 40.000 prendas por mes, a través de su red de tiendas y su canal online.

Según las cifras acumuladas al 31 de mayo de 2026 por la compañía, desde 2017 la empresa evitó la emisión de 41.808 toneladas de dióxido de carbono y el consumo de 10.970 millones de litros de agua. Estas cantidades equivalen, respectivamente, a 2.088 vuelos comerciales y 4.388 piscinas olímpicas.

“En Galpón creemos que la moda circular tiene que sostenerse por su propio modelo de negocio, no solo por su propósito. Hoy compramos y vendemos cerca de 40.000 prendas por mes y eso nos da la certeza de que vamos en la dirección correcta”, mencionó Luciano Arrighi, CEO de Galpón de Ropa.

El impacto social y ambiental de la propuesta

Por otra parte, la empresa obtuvo la certificación como Empresa B en 2023 y actualmente atraviesa un proceso de recertificación. Su esquema de triple impacto contempla aspectos ambientales, sociales y económicos, con la extensión de la vida útil de cada prenda como eje central de su actividad.

La compañía pone en circulación cerca de 40.000 prendas por mes a través de sus locales y su ecommerce (Galpón de ropa)

En el plano social, cuenta con más de 100 trabajadores en relación de dependencia y un Programa de Donaciones. También desarrolla Puntada Inicial, una iniciativa educativa que incluye charlas sobre moda circular en universidades e instituciones, además de la entrega de prendas a estudiantes y diseñadores para proyectos de upcycling.

En relación con esta propuesta, Gonzalo Ades Posse, cofundador de la compañía, destacó que la certificación permitió validar formalmente el impacto ambiental, social y económico del modelo. Asimismo, señaló que la moda circular pasó de ser un nicho a convertirse en un negocio con demanda creciente.

La apertura en DOT Baires Shopping se suma a esa evolución y amplía la presencia de un sistema que vincula la actividad comercial con la recirculación de recursos. De esta manera, Galpón de Ropa extiende su red de recirculación y acerca su propuesta a nuevos espacios de consumo en Argentina.