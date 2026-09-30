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‘The New Stanford Prison Experiment’: Netflix presenta la serie que recrea el polémico experimento de la prisión de Stanford

La nueva serie reúne a 30 participantes en una prisión real para recrear el estudio psicológico realizado en Stanford en 1971

La nueva serie reúne a 30 participantes en una prisión real para recrear el estudio psicológico realizado en Stanford en 1971 Créditos: YouTube/Netflix
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Netflix presentó el primer avance de The New Stanford Prison Experiment, una serie de no ficción que recrea el conocido experimento psicológico realizado en 1971 en la Universidad de Stanford.

La producción reúne a 30 participantes en una prisión real y los divide aleatoriamente entre los roles de prisioneros y guardias para explorar cómo responden ante un sistema basado en autoridad, jerarquía y control.

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El tráiler muestra algunos de los momentos que marcarán el desarrollo del experimento. Desde el inicio, los participantes son trasladados a las instalaciones donde se desarrollará la experiencia y reciben sus respectivos papeles.

A medida que avanza la dinámica, las diferencias entre una situación controlada y las reacciones de los participantes comienzan a hacerse más visibles.

“En el peor de los casos, mi monstruo interior es más fuerte de lo que pensaba”, afirma uno de los participantes durante el avance.

La serie abordará la forma de comportarse de las personas en este entorno controlado.
La serie abordará la forma de comportarse de las personas en este entorno controlado.

Otra persona describe la experiencia como un “mundo completamente diferente”, mientras el comportamiento de algunos integrantes del grupo plantea una de las preguntas centrales de la producción: “¿El poder corrompe?”.

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El tráiler también muestra momentos en los que los límites entre la representación y la realidad comienzan a confundirse para los participantes.

Uno de ellos señala que algunos integrantes están convencidos de que realmente son prisioneros. En otra escena, una persona expresa su frustración y recuerda que lo que están viviendo “no es la vida real”.

Conforme aumenta la tensión entre los grupos, aparecen enfrentamientos y cuestionamientos sobre las decisiones tomadas durante el experimento. En una de las escenas, uno de los participantes que desempeña el papel de guardia reconoce: “Fuimos demasiado lejos. Creo que cometimos un error”.

The New Stanford Prison Experiment toma como referencia el estudio dirigido en 1971 por el profesor de psicología Philip G. Zimbardo en Stanford. De acuerdo con la universidad, la investigación buscaba analizar los efectos psicológicos de la autoridad y la falta de poder dentro de un entorno penitenciario.

El experimento de 1971 tenía como objetivo de observar cómo reaccionan aquellos que tienen cierto poder sobre otros.
El experimento de 1971 tenía como objetivo de observar cómo reaccionan aquellos que tienen cierto poder sobre otros.

Para el experimento original fueron seleccionados 24 estudiantes, quienes fueron asignados de manera aleatoria a los papeles de prisioneros o guardias.

La investigación estaba prevista para durar entre una y dos semanas, pero terminó después de seis días debido al trato deshumanizante que recibieron los participantes que desempeñaban el papel de prisioneros.

La producción de Netflix plantea una nueva versión de aquella dinámica con 30 participantes que ingresan voluntariamente a una prisión real.

La sinopsis oficial señala que deberán desenvolverse dentro de un sistema de poder, jerarquía y control para observar si las personas terminan adaptándose a los papeles asignados o si pueden mantener sus criterios individuales, empatía y principios.

La producción también busca examinar cómo las relaciones entre los participantes cambian cuando se modifica el equilibrio de poder. La pregunta sobre la influencia de la autoridad funciona como eje de la serie y guía las distintas situaciones que enfrentarán los grupos.

La serie retratará la interacción entre los participantes que tienen un rol de poder sobre quienes deben obedecerlos.
La serie retratará la interacción entre los participantes que tienen un rol de poder sobre quienes deben obedecerlos.

Jane Lipsitz, productora ejecutiva del proyecto, explicó en un comunicado que las preguntas planteadas por el experimento de Stanford sobre el poder siempre habían despertado su interés. Según sus declaraciones, recrear la experiencia fue un proceso particularmente exigente y de gran intensidad para el equipo.

La serie llegará a Netflix el miércoles 21 de octubre. Su estreno presentará una nueva recreación del experimento de 1971 y seguirá las interacciones de los 30 participantes durante el desarrollo de la experiencia.

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