El incidente aéreo entre Guatemala y Belice y la tensión diplomática que antecede al juicio histórico en La Haya

Tensión entre Belice y Guatemala tras acusaciones de violación del espacio aéreo por parte de un avión militar guatemalteco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A pocos meses de que inicien las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir el histórico diferendo territorial entre Guatemala y Belice, las relaciones entre ambos países centroamericanos enfrentan momentos de tensión.

Todo inició luego de una acusación de Belice sobre una supuesta violación de su espacio aéreo por parte de un avión militar guatemalteco, señalamiento que la administración del presidente Bernardo Arévalo de León rechazó de manera categórica.

PUBLICIDAD

El incidente cobró notoriedad pública durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, cuando el primer ministro beliceño, John Briceño, afirmó que una aeronave de la Fuerza Aérea Guatemalteca sobrevoló aguas cercanas a los atolones de Lighthouse Reef y Caye Caulker tras apagar su transpondedor.

En junio de 2026 Guatemala y Belice pidieron apoyo a la OEA acompañamiento institucional y técnico. (DCA)

Ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ana Gabriela Barrera Molina, Primera Secretaria y quien integró la delegación guatemalteca ejerció su derecho de respuesta para negar en forma rotunda el incidente y asegurar que el supuesto sobrevuelo nunca ocurrió.

El representante guatemalteca lamentó que la administración vecina recurra a foros internacionales con el fin de difundir desinformación utilizando el diferendo territorial como instrumento de política interna.

PUBLICIDAD

Ana Gabriela Barrera Molina, primera Secretaria y representante de la delegación de Guatemala ante la OEA, lee una declaración donde niega los señalamientos de Belice. (Gobierno de Guatemala)

En declaraciones a la emisora Radio Amor, la autoridad beliceña descartó cualquier intento de justificación de la contraparte y sostuvo que la maniobra vulneró convenios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Hay muchas personas aficionadas que siguen vuelos con su propia aplicación; tenemos la evidencia aquí, así que no hay nada que disputar: ocurrió”, manifestó el mandatario, quien además sostuvo que las autoridades vecinas intentan salir del paso con un farol para salvar las apariencias.

El primer ministro de Belice, John Briceño, ofrece declaraciones sobre la supuesta incursión aérea de una aeronave de la Fuerza Aérea Guatemalteca en el área de Lighthouse Reef. (Radio Amor de Belice)

Guatemala niega los hechos y solicita una investigación formal

Asimismo, el Ministerio de la Defensa Nacional indicó que sus fuerzas se apegan al marco legal y que no existe registro oficial de que la aeronave tipo Pilatus PC-12 haya ingresado a territorio beliceño.

PUBLICIDAD

Como medida para transparentar la situación, la representación diplomática solicitó a la oficina de la OEA en la zona de adyacencia una investigación formal, para lo cual puso a disposición de las autoridades multilaterales las bitácoras de vuelo e inclusive el avión involucrado.

La Corte Internacional de Justicia celebrará audiencias en 2027

Esta controversia diplomática surge en la antesala de una fase decisiva en el tribunal con sede en La Haya. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que las audiencias orales del caso se desarrollarán del 22 al 26 de febrero de 2027.

Durante este período la corte escuchará los argumentos jurídicos sobre el reclamo de aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados de territorio, extensión que representa casi la mitad del país vecino.

PUBLICIDAD

Guatemala reiteró su objetivo de alcanzar una salida pacífica al Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice ante la Corte Internacional de Justicia. (Prensa Libre)

En forma paralela, el alto tribunal fijó entre el 1 y el 5 de marzo de 2027 las sesiones correspondientes al litigio por la soberanía de los cayos Zapotillos.

Este proceso fue promovido contra Honduras en el que la diplomacia guatemalteca participa como tercero interesado.

Tras la culminación de estas instancias orales, la Corte Internacional de Justicia deliberará para dictar un fallo definitivo e inapelable que pondrá fin a la disputa fronteriza.