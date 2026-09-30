Guatemala

El incidente aéreo entre Guatemala y Belice y la tensión diplomática que antecede al juicio histórico en La Haya

Un altercado sobre un supuesto sobrevuelo militar no reconocido por Ciudad de Guatemala enturbia las relaciones bilaterales a menos de dos años de las audiencias definitivas ante el tribunal internacional

Banderas de Belice y Guatemala desgarradas en el centro con un rayo sobre un fondo de tormenta.
Tensión entre Belice y Guatemala tras acusaciones de violación del espacio aéreo por parte de un avión militar guatemalteco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

A pocos meses de que inicien las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir el histórico diferendo territorial entre Guatemala y Belice, las relaciones entre ambos países centroamericanos enfrentan momentos de tensión.

Todo inició luego de una acusación de Belice sobre una supuesta violación de su espacio aéreo por parte de un avión militar guatemalteco, señalamiento que la administración del presidente Bernardo Arévalo de León rechazó de manera categórica.

PUBLICIDAD

El incidente cobró notoriedad pública durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, cuando el primer ministro beliceño, John Briceño, afirmó que una aeronave de la Fuerza Aérea Guatemalteca sobrevoló aguas cercanas a los atolones de Lighthouse Reef y Caye Caulker tras apagar su transpondedor.

La Corte Internacional de Justicia fijó del 22 al 26 de febrero de 2027 las audiencias orales del diferendo territorial entre Guatemala y Belice.
En junio de 2026 Guatemala y Belice pidieron apoyo a la OEA acompañamiento institucional y técnico. (DCA)

Ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ana Gabriela Barrera Molina, Primera Secretaria y quien integró la delegación guatemalteca ejerció su derecho de respuesta para negar en forma rotunda el incidente y asegurar que el supuesto sobrevuelo nunca ocurrió.

El representante guatemalteca lamentó que la administración vecina recurra a foros internacionales con el fin de difundir desinformación utilizando el diferendo territorial como instrumento de política interna.

PUBLICIDAD

Ana Gabriela Barrera Molina, primera Secretaria y representante de la delegación de Guatemala ante la OEA, lee una declaración donde niega los señalamientos de Belice. (Gobierno de Guatemala)

En declaraciones a la emisora Radio Amor, la autoridad beliceña descartó cualquier intento de justificación de la contraparte y sostuvo que la maniobra vulneró convenios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Hay muchas personas aficionadas que siguen vuelos con su propia aplicación; tenemos la evidencia aquí, así que no hay nada que disputar: ocurrió”, manifestó el mandatario, quien además sostuvo que las autoridades vecinas intentan salir del paso con un farol para salvar las apariencias.

El primer ministro de Belice, John Briceño, ofrece declaraciones sobre la supuesta incursión aérea de una aeronave de la Fuerza Aérea Guatemalteca en el área de Lighthouse Reef. (Radio Amor de Belice)

Guatemala niega los hechos y solicita una investigación formal

Asimismo, el Ministerio de la Defensa Nacional indicó que sus fuerzas se apegan al marco legal y que no existe registro oficial de que la aeronave tipo Pilatus PC-12 haya ingresado a territorio beliceño.

Como medida para transparentar la situación, la representación diplomática solicitó a la oficina de la OEA en la zona de adyacencia una investigación formal, para lo cual puso a disposición de las autoridades multilaterales las bitácoras de vuelo e inclusive el avión involucrado.

La Corte Internacional de Justicia celebrará audiencias en 2027

Esta controversia diplomática surge en la antesala de una fase decisiva en el tribunal con sede en La Haya. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que las audiencias orales del caso se desarrollarán del 22 al 26 de febrero de 2027.

Durante este período la corte escuchará los argumentos jurídicos sobre el reclamo de aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados de territorio, extensión que representa casi la mitad del país vecino.

Guatemala planteó preparar junto con Belice y la OEA la etapa posterior al fallo de la CIJ mediante una hoja de ruta sobre capacidades técnicas e institucionales.
Guatemala reiteró su objetivo de alcanzar una salida pacífica al Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice ante la Corte Internacional de Justicia. (Prensa Libre)

En forma paralela, el alto tribunal fijó entre el 1 y el 5 de marzo de 2027 las sesiones correspondientes al litigio por la soberanía de los cayos Zapotillos.

Este proceso fue promovido contra Honduras en el que la diplomacia guatemalteca participa como tercero interesado.

Tras la culminación de estas instancias orales, la Corte Internacional de Justicia deliberará para dictar un fallo definitivo e inapelable que pondrá fin a la disputa fronteriza.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaBeliceDiferendo territorial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala presenta su hoja de ruta vial: cinco corredores acumulan casi ocho de cada diez siniestros

La estrategia, expuesta en el Sexto Congreso Internacional de Seguridad Vial, establece medidas de corto, mediano y largo plazo para prevenir hechos de tránsito y disminuir daños severos en la red nacional

Guatemala presenta su hoja de ruta vial: cinco corredores acumulan casi ocho de cada diez siniestros

La zona de Villa Hermosa I en Guatemala permanece bajo declaratoria de alto riesgo desde hace 25 años

El Acuerdo Gubernativo 179-2001 formalizó en 2001 la condición de peligro en el área afectada, pese a que distintas administraciones y autoridades territoriales conocían la problemática, según la SE-Conred desde entonces

La zona de Villa Hermosa I en Guatemala permanece bajo declaratoria de alto riesgo desde hace 25 años

Organización Poder Ciudadano entrega 16,500 firmas al Congreso de Guatemala para impulsar una reforma constitucional judicial

Presenta un amparo para frenar el trámite de la iniciativa constitucional en Guatemala. La entidad pidió a la Corte de Constitucionalidad suspender el procedimiento y verificar la autenticidad, el empadronamiento y la correspondencia de las rúbricas presentadas con la propuesta ciudadana

Organización Poder Ciudadano entrega 16,500 firmas al Congreso de Guatemala para impulsar una reforma constitucional judicial

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura en Villa Nueva a un hombre requerido en Estados Unidos por diez cargos

Joshua Vinizio Arriaza, de 34 años y con doble nacionalidad, enfrenta una petición de entrega presentada por Arizona por delitos vinculados con la explotación sexual de un menor en territorio estadounidense

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura en Villa Nueva a un hombre requerido en Estados Unidos por diez cargos

Autoridades Municipales denuncian un plan para colapsar el tránsito en la Ciudad de Guatemala

Un gremio de pilotos de transporte pesado hizo pública la supuesta maniobra en redes sociales. Las autoridades presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, aunque advierten que los hechos aún no han sido comprobados.

Autoridades Municipales denuncian un plan para colapsar el tránsito en la Ciudad de Guatemala

TECNO

Tesla quiere entrenar un robot registrando los movimientos de sus trabajadores: los empleados se niegan

Tesla quiere entrenar un robot registrando los movimientos de sus trabajadores: los empleados se niegan

Los 5 trucos ocultos de Spotify que te ahorrarán tiempo y mejorarán tus recomendaciones

Cómo localizar un teléfono perdido: pasos para Android y iPhone

Steam cambiará la forma de mostrar sus descuentos: así funcionarán sus recomendaciones dinámicas

Ciberdelincuentes hackean la PS5 y amenazan con filtrar más de 400 juegos

ENTRETENIMIENTO

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

‘The New Stanford Prison Experiment’: Netflix presenta la serie que recrea el polémico experimento de la prisión de Stanford

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: fecha, modelos y artistas que estarán en el desfile

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

MUNDO

Qatar acelera su mediación entre Estados Unidos e Irán para intentar cerrar un acuerdo que termine con la guerra

Qatar acelera su mediación entre Estados Unidos e Irán para intentar cerrar un acuerdo que termine con la guerra

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita de los hutíes con "todos los medios disponibles"

Reino Unido confirmó que no se hallaron explosivos en los vehículos que activaron la alerta cerca de una base de EEUU

Guterres alertó del aumento de víctimas civiles en Kiev y pidió un alto el fuego "inmediato" tras el ataque a la Academia de Ciencias

Un enviado de la ONU se reunió con los hutíes para frenar la escalada en Yemen