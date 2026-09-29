Una canción, cinco países y un mensaje: la música como impulso para romper barreras

Con más de 300 millones de visualizaciones regionales, la colaboración musical se convirtió en un fenómeno inmediato en plataformas de video (Kotex)

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La música siempre encontró la manera de decir lo que las palabras solas no alcanzan. En esta ocasión, cinco artistas emergentes de Latinoamérica se unieron por primera vez para transformar miedos, inseguridades y límites físicos en una propuesta que, en menos de 24 horas, ya había superado los 83 millones de visualizaciones en toda la región.

“I Like It” es el nombre de esa canción. Interpretada por la artista argentina Agos NISI y producida por Nabález, reúne además a referentes de Chile, El Salvador, Perú y Colombia, y forma parte de Gravity, la nueva campaña regional de Kotex construida sobre el concepto “Move Against Gravity” —moverse contra la gravedad—, lanzada el 18 de agosto de 2026 en Buenos Aires.

Cinco voces, una sola conversación

El punto de partida de la campaña es un concepto tan cotidiano como poco nombrado: las “gravedades”. La marca define así a aquellas fuerzas invisibles que condicionan, frenan o tiran para abajo a muchas mujeres en su vida diaria. Gravity las organiza en tres dimensiones.

La primera es la gravedad creativa, vinculada a las dudas internas y a la falta de espacios donde expresarse con libertad. La segunda es la física, asociada a los límites del cuerpo, el movimiento y las incomodidades del período. La tercera es la emocional, atravesada por miedos, presiones sociales y prejuicios que muchas veces operan en silencio.

Un estudio con 770 mujeres argentinas reveló que el 87% modificó sus actividades diarias por temor a filtraciones durante el período (Kotex)

Frente a esas tres dimensiones, “I Like It” propone un giro: transformar la resistencia en movimiento, la duda en confianza y el estigma en conversación abierta. La elección de la música pop como vehículo no es casual. El formato apela directamente al lenguaje de las nuevas generaciones, donde una melodía puede circular más rápido que cualquier mensaje publicitario tradicional.

TikTok como territorio estratégico

Kotex identificó que esta plataforma es el espacio donde habita de manera más activa su comunidad de consumidoras y diseñó su estrategia a partir de esa lectura. El resultado fue la primera alianza de la marca con TikTok Music, que incluyó una canción original y una coreografía creada específicamente para la plataforma.

Según datos de la marca de cuidado femenino, los números de la primera semana reflejan la escala del impacto: 83 millones de visualizaciones regionales en las primeras 24 horas, 2,4 millones de interacciones y más de 12.000 creadores que ya adoptaron la canción para generar sus propios contenidos.

El estudio que impulsó la renovación del portafolio

Gravity acompaña la renovación más amplia del portafolio de toallas femeninas de Kotex en la última década, y ese cambio tiene un origen concreto: la escucha directa de las consumidoras.

Kimberly-Clark encargó a la consultora Harris Interactive un estudio cuantitativo online sobre hábitos menstruales, realizado entre diciembre de 2024 y enero de 2025 con una muestra de 770 mujeres de entre 10 y 45 años en la Argentina. Los hallazgos fueron precisos.

Irritación cutánea, sensación de falta de higiene y molestia por el desplazamiento del producto durante el uso: esas tres preocupaciones encabezan el listado de las usuarias en el país. El 87% de las mujeres encuestadas afirmó haber suspendido o modificado actividades cotidianas por temor a fugas o filtraciones, tanto de día como de noche. Por su parte, el 64% recurre a dos o más productos por noche para sentirse segura y poder descansar.

Cinco artistas de distintos países de América Latina se unieron para transformar las barreras cotidianas de las mujeres en una propuesta musical regional (Kotex)

Una nueva línea que responde a molestias concretas

Esos tres ejes —irritación, desplazamiento y falta de seguridad nocturna— guiaron la reformulación del portafolio. La nueva línea incorpora avances de máxima suavidad para proteger la piel contra irritaciones, sistemas de absorción reforzados para reducir el riesgo de filtraciones y un ajuste anatómico que busca mantener el producto en su lugar durante el movimiento.

El cambio también alcanza al packaging, que fue rediseñado en su totalidad y está disponible en góndolas desde agosto de 2026. Además, la línea se produce de manera local en la planta de fabricación de Kimberly-Clark en San Luis.

“Tanto el lanzamiento de ‘Gravity’ como la renovación de nuestro portafolio nacen del mismo lugar: escuchar y entender lo que les pasa a las consumidoras todos los días. Buscamos responder con tecnología e innovación en el producto para resolver molestias concretas, utilizando al mismo tiempo el entretenimiento como un puente para derribar estigmas y poner en agenda conversaciones necesarias”, expresó Carolina Tacco, gerente de Marketing para Cono Sur de Kimberly-Clark.

Innovación de producto y conversación cultural bajo una misma mirada

Lo que distingue a esta iniciativa es la coherencia entre sus dos capas. Por un lado, una campaña musical que apela al lenguaje de las plataformas digitales y convoca a artistas de cinco países para hablar de lo que muchas veces se calla. Por el otro, un portafolio reformulado a partir de datos reales sobre las experiencias de las consumidoras.

Así, Kotex avanza en dos frentes simultáneos: la innovación en cuidado femenino y la apertura de conversaciones culturales que históricamente permanecieron en un segundo plano, con la experiencia cotidiana de las mujeres como punto de partida común.