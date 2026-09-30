La ONU pidió a EEUU y Rusia negociar un nuevo tratado nuclear ante la situación “más peligrosa” desde el final de la Guerra Fría

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirige a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton)

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El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, reclamó el martes 29 de septiembre que Estados Unidos y Rusia negocien un acuerdo que reemplace al tratado START III, que venció en febrero, ante lo que definió como el período nuclear “más peligroso” desde el final de la Guerra Fría.

Durante una reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, convocada con motivo del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que se conmemoró el sábado 26 de septiembre, Guterres pidió a Washington y Moscú que acuerden un marco sucesor del pacto bilateral. “Todos los Estados poseedores de armas nucleares deben reducir el papel de las armas en sus políticas de seguridad, mediante medidas de fomento de la confianza que garanticen la transparencia”, aseguró el diplomático portugués.

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Guterres señaló que, tras el vencimiento del acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, “no existen” límites vinculantes para los arsenales estratégicos de ambas potencias “por primera vez en más de medio siglo”.

“El aumento de los riesgos y el desmoronamiento de las salvaguardias son un billete de ida al desastre”, advirtió. El secretario general sostuvo que las armas nucleares aún representan una amenaza para la humanidad, 81 años después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. “La sombra se está oscureciendo”, afirmó.

A su vez, recordó que el desarme “no es un favor”, sino una “obligación jurídica” establecida en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), y pidió evitar una nueva carrera armamentística. “Durante más de ocho décadas la humanidad ha vivido bajo la amenaza nuclear. Asegurémonos de que las generaciones futuras se libren de ella. Elijamos un futuro sin armas nucleares”, defendió.

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Fotografía facilitada de la explosión de la bomba atómica tras caer sobre la ciudad japonesa de Hiroshima (Japón) el 6 de agosto de 1945 (EFE/Peace Memorial Museum/Archivo)

Datos de la Federation of American Scientists (FAS) y del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), reunidos entre 2025 y 2026, indican que Rusia y Estados Unidos concentran cerca del 90% del arsenal nuclear mundial. China, Francia y Reino Unido les siguen en cantidad de armamento nuclear.

El pasado 14 de septiembre, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pidió este lunes en Viena que los Estados miembros reafirmen su compromiso con TNP, durante la apertura de la 70ª Conferencia General del organismo.

“Insto a los Estados miembros (del OIEA) a reafirmar su compromiso con el TNP, cada día, en sus palabras y en sus acciones. El TNP sigue siendo la piedra angular del régimen mundial de no proliferación”, afirmó Grossi ante los representantes reunidos en la capital austríaca.

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El tratado, vigente desde 1970, busca impedir la expansión de las armas y de la tecnología nuclear, con el objetivo de preservar la seguridad internacional. Grossi sostuvo que las tensiones y la falta de confianza obligan a respaldar el marco jurídico de no proliferación y a reforzar el trabajo del OIEA. “En este momento de crecientes tensiones y desconfianza, debemos trabajar para respaldar este marco jurídico apoyando al OIEA y trabajando en pos de sus objetivos. Un mundo con más armas nucleares y más países armados con armas nucleares no es un mundo más seguro”, remarcó.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Raffael Grossi, habla con los medios de comunicación en la jornada inaugural de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores de su organismo en Viena, Austria (REUTERS/Elisabeth Mandl/Archivo)

El director general también se refirió al programa nuclear de Corea del Norte, que continúa pese a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Para Grossi, ese caso “sirve como recordatorio de las consecuencias de cruzar las líneas rojas”.

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Durante su intervención, el diplomático argentino advirtió además sobre el deterioro de la supervisión internacional del programa nuclear de Irán a lo largo de 2026, después de nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y de la retirada de los inspectores del OIEA del país.

“No hemos llevado a cabo ninguna actividad de verificación sobre el terreno en Irán desde hace más de seis meses”, recordó Grossi. El jefe del OIEA indicó que el organismo perdió desde junio de 2025, tras los primeros ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, la denominada “continuidad de conocimientos” sobre el inventario iraní de uranio enriquecido al 60%.

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“La falta de información del organismo sobre este material nuclear y de acceso a las instalaciones para verificarlo constituye un grave motivo de preocupación en materia de proliferación y debe abordarse con la mayor urgencia”, destacó.

Grossi reclamó el regreso a las conversaciones diplomáticas para resolver las cuestiones pendientes sobre el programa iraní. “Es imperativo retomar la diplomacia y las negociaciones orientadas a encontrar una solución a las cuestiones relacionadas con el programa nuclear de Irán. La situación respecto al programa nuclear de Irán tiene implicaciones para el régimen mundial de no proliferación”, concluyó.

(Con información de EFE)