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¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

El vocalista planteó que una nueva gira de Oasis tendría que estar acompañada de material inédito

Liam Gallagher deja una pista sobre el próximo capítulo de Oasis. (Europa Press)
Liam Gallagher deja una pista sobre el próximo capítulo de Oasis. (Europa Press)
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Liam Gallagher abrió la posibilidad de que Oasis comience a trabajar en nueva música después de finalizar su próxima gira, Live ’27.

El cantante respondió a un fan en X que, si la gira transcurre según lo previsto, el siguiente paso podría ser conversar sobre nuevas canciones. También señaló que no imagina una nueva gira de la banda sin material inédito.

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“Si todo va bien con la gira, supongo que el siguiente paso es hablar sobre nueva música. No puedo vernos haciendo otra gira a menos que tengamos nueva música”, escribió el 28 de septiembre.

Liam Gallagher respondió a un fan que hay probabilidad de lanzar nuevas canciones con Oasis. (X)
Liam Gallagher respondió a un fan que hay probabilidad de lanzar nuevas canciones con Oasis. (X)

La declaración no confirma que Oasis esté escribiendo o grabando actualmente un nuevo álbum. Sin embargo, representa una modificación respecto de algunos comentarios recientes de los integrantes del grupo sobre la posibilidad de publicar material después de su reunión.

Cabe recordar que a comienzos de septiembre, cuando se anunció Live ’27, Noel Gallagher descartó inicialmente la llegada de nuevas canciones vinculadas con la gira.

Al ser consultado sobre esa posibilidad, respondió tajantemente: “No habrá nueva música”. Asimismo, Liam también había mostrado anteriormente una postura similar.

En julio, ante la petición de un fan para que Oasis grabara un nuevo álbum, el vocalista respondió en tono de broma que no estaría dispuesto a menos que pudiera “vender 100 millones de copias en la primera hora”, “curar el mal aliento y el estreñimiento de la nación” y “hacer retroceder el tiempo para Cher”.

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Vamos a hacer algunos conciertos y seamos felices”, añadió entonces.

Liam Gallagher bromeó con crear música nueva para Oasis. (REUTERS/Yves Herman)
Liam Gallagher bromeó con crear música nueva para Oasis. (REUTERS/Yves Herman)

Los comentarios más recientes de Liam Gallagher se producen mientras también han surgido indicios de que Noel Gallagher continúa componiendo y grabando.

El músico Johnny Marr declaró el mes pasado que Noel estaba escribiendo canciones por diversión y grabando material, aunque dijo desconocer si esas canciones estaban destinadas a Oasis, a su proyecto Noel Gallagher’s High Flying Birds o a otra iniciativa.

En caso de concretarse, un nuevo álbum de Oasis sería el primero de la banda desde Dig Out Your Soul, publicado en 2008. La posibilidad de un nuevo disco ya había generado especulaciones después del anuncio de la reunión del grupo en 2024.

En aquel momento, Liam Gallagher afirmó que un álbum estaba “terminado” y que había quedado impresionado con las canciones de su hermano. Posteriormente aclaró que se trataba de una broma. La incertidumbre también se mantiene respecto al futuro de Oasis después de Live ’27.

La semana pasada, Liam describió la próxima gira como una serie de conciertos que “no es una gira de despedida”, aunque añadió que podría ser la última. Noel, por su parte, respondió “no lo sé” cuando le preguntaron si imaginaba que Oasis continuaría después de las fechas programadas.

Liam Gallagher y Noel Gallagher aún no deciden si esta será la última gira. (REUTERS/Jack Taylor)
Liam Gallagher y Noel Gallagher aún no deciden si esta será la última gira. (REUTERS/Jack Taylor)

Live ’27 fue anunciada el 14 de septiembre, después de varios meses de especulaciones sobre una nueva etapa del grupo.

Según Noel, la decisión de volver a salir de gira se tomó después del segundo concierto de Oasis en Wembley durante la gira Live ’25, celebrada en 2025. El guitarrista explicó que tras ver la emoción de la gente decidieron continuar.

La nueva gira fue ampliada posteriormente debido a la demanda de entradas y cuenta con 42 fechas agotadas. El recorrido incluye cinco conciertos en Celtic Park, en Glasgow; 11 presentaciones en el Etihad Stadium de Manchester; seis fechas en Knebworth; dos en Slane Castle, además de actuaciones en distintas ciudades de Europa continental y Estados Unidos.

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