Gabriela de Bukele anuncia 22 cuentos musicales de Cri-Cri para el Mes de la Niñez en El Salvador

La primera dama de El Salvador anunció 22 cuentos musicales con música en vivo inspirados en el compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler. Instituciones nacionales de danza y música llevan meses preparando una producción que promete reunir a las familias en escena.

Guardar

Gabriela Rodríguez de Bukele anunció una programación de 22 cuentos musicales inspirados en Cri-Cri para el Mes de la Niñez, con música en vivo y la participación de más de 150 artistas salvadoreños en escena.

La primera dama de El Salvador presentó la propuesta en un diálogo con Lula, un títere que acompaña parte de las actividades culturales dirigidas al público infantil. La conversación situó al teatro como punto de encuentro entre la música, la danza, los relatos y las canciones que forman parte del repertorio de Cri-Cri, personaje creado por el compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler.

PUBLICIDAD

“Estamos en uno de mis lugares favoritos, el teatro”, dijo Gabriela Rodríguez de Bukele al inicio del anuncio. Lula respondió con una lista de sus preferencias: conciertos, danza y cuentos. La respuesta de la primera dama fue que las familias podrán encontrar esos elementos reunidos en una misma puesta.

“No se lo pueden perder”, compartió el presidente de la República, Nayib Bukele.

Los más de 150 artistas salvadoreños participarán en los espectáculos inspirados en las canciones de Cri-Cri

Más de 150 artistas prepararon los cuentos musicales

La producción reúne a la Escuela Nacional de Danza, la Escuela Nacional de Música, el Centro Nacional de Artes y los tres elencos nacionales de danza. Según explicó Rodríguez de Bukele, esas instituciones trabajaron en el montaje de 22 cuentos musicales, con arreglos adaptados para la presentación e interpretación en vivo.

PUBLICIDAD

La propuesta se apoya en las canciones de Cri-Cri, conocidas por convertir escenas domésticas, animales y personajes de la vida cotidiana en relatos para niños. Entre las referencias que aparecieron en el anuncio estuvieron “La patita”, “El chorrito” y “Los tres cochinitos”.

“Son más de ciento cincuenta artistas en escena que han trabajado para hacer de esto una gran producción artística”, señaló la primera dama. El anuncio no precisó las fechas, los horarios ni los espacios de las presentaciones.

La programación recupera canciones que atravesaron generaciones

Durante el intercambio con Lula, Rodríguez de Bukele explicó el universo de Cri-Cri a partir de objetos y situaciones sencillas. Habló de “un chorrito de agua que se hacía grandote o se hacía chiquito”, de una pata que va al mercado y de tres cerditos reunidos en una cama.

PUBLICIDAD

La primera dama anuncia 22 cuentos musicales de Cri-Cri para el Mes de la Niñez (Captura de video)

La primera dama vinculó esas imágenes con la capacidad de la niñez para transformar lo cotidiano a través de la imaginación. También contó que, durante su infancia, bailó y cantó las composiciones de Cri-Cri, un repertorio que ahora busca compartir con nuevas generaciones.

“Cuando yo estaba chiquita, bailé y canté muchísimo las canciones de Cri-Cri, así que me da mucho orgullo. Es algo que amo compartir”, afirmó.

El títere Lula relacionó esas escenas con lo que observa en Suchitoto, una ciudad que suele aparecer en los contenidos infantiles y culturales promovidos por la primera dama. La conversación mantuvo un tono didáctico y presentó el teatro como un espacio para que los chicos se acerquen a distintas expresiones artísticas.

PUBLICIDAD

Las familias salvadoreñas podrán ver a artistas nacionales

Rodríguez de Bukele afirmó que la programación estará disponible para las familias durante el Mes de la Niñez y destacó que el elenco está integrado por artistas del país. La iniciativa reúne formación artística, interpretación escénica, música en vivo y literatura infantil a partir de un repertorio reconocido en América Latina.

El anuncio cerró con una interpretación de “La patita”, una de las canciones más populares de Cri-Cri. Mientras sonaba la melodía sobre la pata que va al mercado con su canasta, Lula celebró la próxima llegada de los espectáculos.