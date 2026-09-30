Crimen y Justicia

Detuvieron a tres sospechosos por la entradera al reconocido abogado de San Isidro: uno está acusado de otros cuatro robos

Los allanamientos se realizaron en Pilar. Entre los elementos secuestrados está el auto que habría sido utilizado en el asalto y pertenencias de las víctimas. Las otras dos detenidas están señaladas por realizar compras y transferencias con las tarjetas y cuentas robadas

El momento en que los ladrones escaparon con el auto de las víctimas

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Tres sospechosos fueron detenidos este martes acusados de haber participado de la violenta entradera que sufrió el abogado Guillermo Cabanellas, de 76 años, y su esposa, Claudia Lucchesi, de 63, el último domingo en su casa de San Isidro.

Las detenciones se concretaron durante dos allanamientos realizados en el partido de Pilar, luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios y tareas encubiertas, según indicaron fuentes policiales.

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Los detenidos fueron identificados como Brian Agustín Britez, de 23 años; Katherine Lovaiza, de 25; y Tamara Lovaiza, de 22.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un Volkswagen Bora patente IPA-808, señalado como el vehículo utilizado durante el robo, además de pertenencias de las víctimas y otros elementos considerados de interés para la causa.

DETENIDOS ROBO ABOGADO EN SAN ISIDRO
Los tres detenidos: Brian Agustín Britez, de 23 años; Katherine Lovaiza, de 25; y Tamara Lovaiza, de 22

El hecho ocurrió el domingo 27 de septiembre en una vivienda de la calle Juan José Paso al 1000, en San Isidro. Como contó este medio, los delincuentes irrumpieron en la propiedad y golpearon al abogado, tras lo cual escaparon con dinero y joyas.

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A partir de la denuncia, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 4ª de San Isidro comenzaron una serie de tareas para reconstruir los movimientos de los asaltantes. De acuerdo con la información policial, la recolección de testimonios y el análisis de material fílmico permitieron identificar a los sospechosos y obtener las órdenes de allanamiento.

En ese trabajo también intervino la Secretaría de Seguridad de San Isidro. Según informaron desde el municipio, las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM), junto con registros privados, permitieron reconstruir el recorrido de los delincuentes e identificar el vehículo utilizado en la entradera.

El seguimiento se realizó en coordinación con la Policía Bonaerense, la Fiscalía y la Justicia. Las imágenes obtenidas fueron incorporadas a la investigación que derivó en los allanamientos realizados en Pilar.

Las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) permitieron reconstruir el recorrido de los delincuentes e identificar el vehículo utilizado en la entradera
Las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) permitieron reconstruir el recorrido de los delincuentes e identificar el vehículo utilizado en la entradera

Los operativos se realizaron este martes de manera simultánea en Pilar y terminaron con las tres aprehensiones.

Según los investigadores, Britez está señalado como autor material del asalto y también es investigado por otros cuatro hechos cometidos bajo la modalidad entradera.

Además, de acuerdo con los antecedentes incorporados a la investigación, tenía un pedido de captura en otra causa por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con efracción y escalamiento, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro.

DETENIDOS ROBO ABOGADO EN SAN ISIDRO
Los allanamientos se realizaron en Pilar

Por esa investigación, indicaron las fuentes policiales consultadas, Britez ya era investigado y tenía sus comunicaciones intervenidas.

En cuanto a Katherine y Tamara Lovaiza, los investigadores las señalan como presuntas partícipes necesarias e integrantes de la banda. La sospecha es que habrían realizado transferencias y compras utilizando las cuentas y tarjetas que les habían sustraído a las víctimas durante el asalto.

La causa por la entradera quedó en manos de la UFI Descentralizada de Martínez, que ahora deberá avanzar con las indagatorias y determinar la situación procesal de los tres detenidos.

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