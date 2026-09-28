Evidencia científica en Argentina: un estudio clínico abre nuevas perspectivas en el abordaje de las manchas cutáneas

El cuidado de la piel y la prevención de las manchas requieren una rutina diaria (Imagen ilustrativa Infobae)

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Las alteraciones en la pigmentación de la piel representan una de las principales causas de consulta dermatológica. Factores como la radiación solar, los procesos inflamatorios previos y los cambios hormonales desencadenan respuestas melanocíticas complejas que afectan no solo la salud cutánea, sino también la autoestima de las personas.

En la Argentina, la diversidad de fototipos y tipos de piel hace que el manejo de estas afecciones requiera evidencia científica desarrollada bajo las condiciones reales del entorno local. Con ese objetivo, La Roche-Posay llevó a cabo un estudio clínico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre una población de 70 pacientes.

La investigación evaluó la respuesta cutánea a partir de la comparación entre un procedimiento estándar de consultorio, el peeling de ácido glicólico al 35% de forma aislada, y un protocolo combinado que incorporó una estrategia despigmentante domiciliaria continua con Mela B3 Serum.

Evidencia clínica desarrollada en pacientes locales

“Contar con evidencia clínica generada en nuestra propia población permite evaluar el comportamiento de un tratamiento en pacientes con características de piel, fototipos, hábitos de exposición solar y condiciones ambientales propias de nuestro contexto. Para los dermatólogos, esto significa información cercana a la práctica cotidiana; para los pacientes, la certeza de un protocolo probado en nuestro medio”, explica Andrea Rey (MN 139.411), médica dermatóloga e investigadora del estudio para La Roche-Posay.

El estudio evaluó la respuesta cutánea al comparar un procedimiento estándar de consultorio, el peeling de ácido glicólico al 35% de forma aislada, frente a un protocolo combinado que sumó una estrategia despigmentante domiciliaria continua con el uso de dos veces al día de Mela B3 Serum. Los tipos de manchas evaluadas fueron melasma, hiperpigmentación postinflamatoria y léntigos solares.

Principales hallazgos: la sinergia entre el consultorio y la rutina diaria

Los datos demostraron una evolución significativamente más favorable y visible desde las primeras semanas en aquellos pacientes que integraron el acompañamiento diario a su rutina.

“El principal aporte del estudio es mostrar el valor de combinar el tratamiento en consultorio con una estrategia dermocosmética domiciliaria. La asociación mostró una mejor evolución que el tratamiento de manera aislada, lo que abre una oportunidad muy interesante para optimizar resultados y llevar el abordaje de las manchas a un siguiente nivel”, destaca la Dra. Rey.

La especialista también señala que la respuesta es progresiva y que el resultado se consolida con la continuidad del tratamiento. El tiempo de respuesta puede variar según el tipo de hiperpigmentación, su profundidad y las características individuales de cada paciente.

Dos fotografías en primer plano permiten comparar las manchas y la textura de la piel en el rostro de una persona.

La ciencia al servicio de la piel: Mela B3 Serum de La Roche-Posay

Como respuesta a los hallazgos de este estudio, Mela B3 Serum de La Roche-Posay se posiciona como la herramienta clave para consolidar esta sinergia entre el consultorio y el hogar. Formulada con Melasyl, un activo cosmético innovador que actúa sobre los precursores de la melanina interfiriendo en etapas tempranas de su formación, este serum ofrece una solución dermatológica adaptable a todo tipo de manchas.

“Una de las ventajas de Mela B3 Serum es que puede incorporarse como una alternativa de tratamiento domiciliario de las manchas que puede sostenerse durante todo el año. Esto es especialmente importante en una condición crónica y recurrente como la hiperpigmentación, porque nos permite mantener una estrategia constante incluso cuando no estamos realizando tratamientos en el consultorio”, sostiene Andrea Rey (MN 139.411), médica dermatóloga de La Roche Posay.

“Por supuesto, esto siempre debe acompañarse de una fotoprotección adecuada. El FPS alto y de amplio espectro es fundamental durante los 12 meses del año y debe reforzarse con reaplicación cuando existe exposición solar prolongada. En pacientes que buscan tratar o prevenir la recurrencia de alteraciones de la pigmentación, también es importante considerar que el fotoprotector ofrezca protección frente a la luz visible, además de la protección frente a la radiación UV”, concluye la especialista.

Con este desarrollo, La Roche-Posay reafirma su compromiso con la investigación médica y la generación de evidencia científica adaptada a las necesidades reales de cada población. Respaldada por la visión de especialistas locales, la marca impulsa soluciones dermatológicas de vanguardia que transforman la salud cutánea y acompañan a los pacientes en cada etapa de cuidado.

Continuidad para acompañar el cuidado de la piel

Más allá de la mejoría objetiva de la pigmentación, la Dra. Rey destaca que recuperar confianza y sentirse mejor con la propia imagen puede formar parte del impacto del tratamiento dermatológico.

Sin embargo, la especialista remarca que los primeros cambios visibles no representan la totalidad del proceso. La evaluación completa de la eficacia debe contemplar todo el período de seguimiento, ya que la respuesta puede variar de acuerdo con las características de cada caso.

El estudio clínico realizado en Buenos Aires aporta evidencia generada sobre una población local y analiza el valor de asociar un procedimiento de consultorio con una estrategia de cuidado domiciliario. En este marco, Mela B3 Serum forma parte del protocolo evaluado como alternativa para sostener el abordaje de las manchas durante todo el año.

En el marco de sus 50 años, La Roche-Posay celebra cinco décadas de compromiso con la salud de la piel y el bienestar de las personas. A lo largo de este recorrido, la marca trabaja junto a la comunidad médica para impulsar nuevas formas de cuidado y acompañar a quienes conviven con afecciones cutáneas, con la convicción de que mejorar la piel puede transformar la vida.

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