Murió un nene de 10 años tras ser atropellado en Córdoba: en medio de la investigación ocurrió un choque múltiple

El atropello en el que murió el niño de 10 años ocurrió sobre el anillo externo de avenida Circunvalación (Fuente: La Voz)

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Un nene de 10 años murió este martes tras ser atropellado por un Volkswagen Vento en el anillo externo de la avenida Circunvalación de Córdoba, a la altura de la salida hacia avenida Rancagua. Por otro lado, a unos 200 metros del lugar y sobre la mano contraria, cinco vehículos protagonizaron una colisión múltiple que agravó las demoras en la zona.

El atropello fatal ocurrió durante la tarde del martes, en el kilómetro 3, a la altura de barrio Ciudad de los Cuartetos cuando el chico cruzaba la calzada junto a otros tres menores en dirección a barrio Mosconi. Los otros tres niños que acompañaban a la víctima se encuentran bien, según informaron fuentes policiales a La Voz del Interior.

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El impacto fue fatal y el nene murió en el lugar, sobre el anillo externo de Circunvalación. Tras conocerse la muerte, familiares de la víctima llegaron al sector, donde se registraron momentos de dolor y tensión. La Policía montó un operativo en la zona y dio intervención a Policía Científica para realizar las pericias y retirar el cuerpo.

Policía Científica realizó pericias en el sector donde un Volkswagen Vento embistió al menor que cruzaba la calzada junto a otros tres chicos (Fuente: ElDoce.tv)

El conductor del Volkswagen Vento, un joven de 25 años fue trasladado a Accidentología Vial, área encargada de intervenir en este tipo de hechos. El control de alcoholemia que se le practicó arrojó resultado negativo. Sin embargo, ese dato no define por sí solo la mecánica del hecho: la investigación todavía deberá precisar la velocidad del vehículo, el punto exacto del cruce y otros factores vinculados con el siniestro.

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La investigación busca determinar cómo ocurrió el atropello. Las condiciones de visibilidad, la circulación vehicular y los testimonios disponibles serán elementos centrales para reconstruir lo sucedido. Para eso, en el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y participó del retiro del cuerpo.

Cinco vehículos chocaron cerca del lugar del atropello

Más tarde, mientras se desplegaba el operativo policial y pericial por la muerte del menor, se registró el choque entre cinco vehículos en el carril contrario. A unos 200 metros del lugar, sobre la mano contraria de Circunvalación y a la altura de la salida hacia Villa Retiro, se registró el segundo accidente.

Tres autos, un camión y un móvil oficial participaron del choque múltiple registrado mientras avanzaba el operativo por el primer hecho (Fuente: La Voz)

En este nuevo episodio, participaron tres autos, un camión y un móvil oficial y sucedió mientras avanzaba el operativo de seguridad dispuesto por el primer hecho. La Policía había establecido un corte de media calzada sobre Circunvalación, a la altura del kilómetro 2, lo que ya generaba una importante acumulación de vehículos.

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El segundo choque de la misma jornada no dejó heridos de gravedad. Sin embargo, la coincidencia temporal y la cercanía entre ambos siniestros exigieron un operativo de gran magnitud para ordenar la circulación y permitir el trabajo de los investigadores.

Mientras avanzaban las tareas de asistencia y peritaje, las autoridades establecieron restricciones vehiculares en el sector. Con el fin de que los especialistas pudieran trabajar en el lugar del atropello, el corte preventivo se sostuvo durante buena parte de la tarde. La medida abarcó la zona cercana al puente Rancagua y llegó hasta los accesos próximos a la salida hacia Villa Retiro, escenario del segundo choque.

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La situación provocó una fila de al menos cinco kilómetros de vehículos. El tránsito en Circunvalación se vio afectado durante buena parte de la tarde. Los conductores que circularon por la zona encontraron reducción de carriles y demoras vinculadas al trabajo de los equipos de seguridad y a la remoción de los vehículos involucrados en el segundo choque.

Los dos episodios ocurrieron en un contexto de intensa actividad policial y dejaron una tarde de demoras para quienes transitaban por Circunvalación, donde el corte preventivo generó una fila de al menos cinco kilómetros de vehículos durante buena parte de la tarde.

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