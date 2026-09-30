Honduras: Ferry queda parcialmente hundido en el muelle de cabotaje de La Ceiba tras percance

El ferry de Galaxy Wave impactó en la dársena del muelle de cabotaje cuando realizaba su recorrido habitual desde Roatán hacia La Ceiba. (Foto: Cortesía)

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La embarcación Tropical Wave, de la empresa Galaxy Wave, sufrió un incidente al llegar desde Roatán y quedó parcialmente sumergida en el muelle de cabotaje de La Ceiba. Todos los pasajeros fueron evacuados sin lesiones, según informó la compañía.

Quedó parcialmente hundido este martes en el muelle de cabotaje de La Ceiba, luego de sufrir un percance durante su viaje desde Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía. El incidente dejó a la embarcación inmóvil y con parte de su estructura sumergida en el agua.

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La compañía informó que el incidente involucró al ferry Tropical Wave, que realizaba su recorrido habitual de las 2:00 de la tarde desde Roatán hacia La Ceiba, cuando impactó en la dársena del muelle de cabotaje.

Según el comunicado de la empresa, el percance se produjo debido a la falta de dragado en la dársena, una situación que, de acuerdo con su versión, habría afectado las condiciones de navegación en el área de atraque.

Tras el impacto, la embarcación quedó parcialmente sumergida, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de las personas que viajaban a bordo.

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La Fuerza Naval de Honduras y la embarcación Energy colaboraron en la atención de la emergencia registrada en La Ceiba. (Foto: Cortesía)

La empresa aseguró que la tripulación reaccionó de inmediato y puso en marcha los procedimientos correspondientes para atender la emergencia, mientras se desarrollaban las labores para trasladar a los pasajeros a tierra firme.

Galaxy Wave confirmó que todos los pasajeros fueron puestos a salvo en tierra firme, sin que se reportaran personas lesionadas como consecuencia del incidente registrado en el muelle de cabotaje de La Ceiba.

“En perfectas condiciones y sin lesión alguna”, señaló la compañía al referirse al estado de los pasajeros después de la evacuación.

La empresa también agradeció el apoyo de la Fuerza Naval de Honduras y de la embarcación Energy, cuya colaboración contribuyó a la atención de la emergencia.

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La intervención de ambas embarcaciones permitió brindar asistencia durante el incidente, mientras la Tropical Wave permanecía inmovilizada en el muelle con parte de su estructura bajo el agua.

Hasta el momento, no se ha determinado con precisión la magnitud de los daños ocasionados a la embarcación, por lo que se desconoce el alcance de las afectaciones materiales que dejó el percance.

Todos los pasajeros fueron evacuados sin lesiones tras el incidente registrado este martes en el muelle de cabotaje de La Ceiba. (Foto: Cortesía)

El incidente ocurrió en una infraestructura clave para la conexión marítima entre La Ceiba y las islas de Roatán, utilizada diariamente por pasajeros que se desplazan entre el territorio continental y el departamento de Islas de la Bahía.

Pese al incidente, la empresa aseguró que sus operaciones de transporte marítimo continúan con total normalidad y que la continuidad del servicio está garantizada mediante la embarcación Galaxy Wave.

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La compañía indicó que mantendrá sus recorridos habituales, mientras se evalúa la situación de la Tropical Wave y se determina el alcance de los daños ocasionados durante el percance.

La empresa también reiteró su compromiso de garantizar la prestación del servicio de transporte marítimo entre La Ceiba y Roatán, una ruta fundamental para la movilidad de pasajeros y la actividad turística de la región.

Galaxy Wave recordó que acumula más de 32 años de servicio y aseguró que mantiene su compromiso de ofrecer un transporte de calidad, responsable y seguro para los usuarios.

La embarcación Tropical Wave quedó parcialmente hundida en el muelle de cabotaje de La Ceiba tras sufrir un percance durante su viaje desde Roatán. (Foto: Cortesía)

Tras el incidente, Galaxy Wave solicitó a las autoridades competentes instalar una mesa de trabajo para atender con prioridad el dragado de la dársena del muelle de cabotaje de La Ceiba.

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La compañía consideró que el mantenimiento de esta infraestructura es fundamental para garantizar las condiciones de navegación y el funcionamiento de las operaciones marítimas que conectan el departamento de Islas de la Bahía con el territorio continental.

Mientras tanto, la Tropical Wave permanece como la embarcación afectada por el percance, a la espera de que se determine la magnitud de los daños y las acciones necesarias para atender la situación.