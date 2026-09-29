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Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: fecha, modelos y artistas que estarán en el desfile

El esperado desfile se muda a Los Ángeles y contará con un cartel musical integrado exclusivamente por mujeres

Gigi Hadid regresará a la pasarela de Victoria’s Secret para la edición que se realizará en Los Ángeles (REUTERS/Brendan McDermid)
Gigi Hadid regresará a la pasarela de Victoria’s Secret para la edición que se realizará en Los Ángeles (REUTERS/Brendan McDermid)
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El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ya tiene todo listo para su regreso. La famosa pasarela dejará Nueva York por segundo año consecutivo y se trasladará a Los Ángeles, donde reunirá a reconocidas modelos y a cuatro artistas que tendrán a su cargo las presentaciones musicales.

La edición de este año se realizará el domingo 18 de octubre y contará con un cartel musical integrado completamente por mujeres.

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¿Cuándo y a qué hora será el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

El desfile comenzará a las 4:30 p. m. PT, equivalente a las 7:30 p. m. ET, y se realizará en Los Ángeles, California.

Fotografía de archivo de un desfile de modelos de la afamada firma de lencería Victoria's Secret, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Andrew Gombert
Fotografía de archivo de un desfile de modelos de la afamada firma de lencería Victoria's Secret, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Andrew Gombert

El evento podrá verse en vivo a través de YouTube y también será transmitido por las cuentas oficiales de Victoria’s Secret en redes sociales. El lugar exacto de la ciudad donde se instalará la pasarela todavía no ha sido anunciado.

La llegada a Los Ángeles representa un cambio respecto a las dos ediciones anteriores, que se realizaron en Nueva York.

¿Quiénes cantarán en el desfile?

El espectáculo tendrá cuatro presentaciones musicales.

Megan Thee Stallion representará al hip-hop, mientras que Megan Moroney llegará con su propuesta de country. Tate McRae también formará parte del espectáculo y KATSEYE completará el cartel.

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KATSEYE llevará su propuesta musical al desfile en medio de su actual WILDWORLD Tour (REUTERS/Mario Anzuoni)
KATSEYE llevará su propuesta musical al desfile en medio de su actual WILDWORLD Tour (REUTERS/Mario Anzuoni)

La elección llega mientras algunas de las artistas atraviesan momentos importantes en sus respectivas carreras. La girlband KATSEYE inició este mes su WILDWORLD Tour y su EP WILD llevó al grupo al #1 del Billboard 200 por primera vez.

Moroney, por su parte, obtuvo en marzo su primer número uno en la lista de álbumes con Cloud 9 y actualmente se encuentra en su Cloud 9 Tour. Por su parte, Tate McRae recientemente ofreció un espectáculo como headliner en Lollapalooza, mientras que Megan Thee Stallion anunció en julio un acuerdo de distribución entre Interscope y su compañía Hot Girl Productions.

La cantautora y bailarina Tate McRae se une al famoso desfile de Victoria's Secret. REUTERS/Steve Marcus
La cantautora y bailarina Tate McRae se une al famoso desfile de Victoria's Secret. REUTERS/Steve Marcus

La selección continúa la apuesta del desfile por grandes intérpretes femeninas. En 2025 participaron Missy Elliott, Madison Beer, Karol G y el grupo surcoreano TWICE.

¿Qué “ángeles” estarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

Entre las modelos confirmadas para esta edición se encuentran Gigi Hadid, Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champion, entre otras.

Hadid fue uno de los primeros nombres anunciados para la pasarela. En julio, Victoria’s Secret confirmó su regreso mediante un video publicado en Instagram, en el que la modelo aparecía desde un automóvil y decía: “Suban, Ángeles, nos vamos a Los Ángeles”.

Victoria's Secret Fashion Show
Alex Consani como Angel de Victoria's Secret en el desfile de 2024 (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

El desfile también tendrá rostros nuevos. Este año, la marca realizó una convocatoria nacional para encontrar a una nueva ángel, un proceso que quedó registrado en la docuserie Angels Among Us.

Adam Selman, vicepresidente ejecutivo y director creativo de Victoria’s Secret & PINK, explicó a PEOPLE que quería una edición “más grande y audaz que el año pasado”. Para esta nueva etapa eligió el concepto “Fandemonium”, relacionado con la conexión de los seguidores con la marca y una mirada a la idea del sueño americano.

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