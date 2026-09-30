Entretenimiento

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

La particular técnica de la actriz quedó documentada por su equipo y fue recordada años después por Barbara Berkowitz, una de sus colaboradoras

Elizabeth Taylor tenía una inusual rutina de belleza. (Shutterstock)
Elizabeth Taylor tenía una inusual rutina de belleza. (Shutterstock)
Guardar

Elizabeth Taylor desarrolló a lo largo de su vida una rutina de preparación personal poco convencional.

La actriz, reconocida por su trayectoria cinematográfica y por su presencia dentro de la industria de Hollywood, acostumbraba a realizar su baño como último paso de su arreglo, después de haberse maquillado y peinado.

PUBLICIDAD

Barbara Berkowitz, quien se desempeñó como abogada de Taylor, recordó este procedimiento en una entrevista con PEOPLE.

Según relató, cuando se comunicaba con el equipo de la actriz para conocer su estado y saber si estaba preparada para algún compromiso, en ocasiones recibía como respuesta que Taylor se encontraba en el baño.

“Uno pensaría que apenas está comenzando su proceso. Lo que me resulta fascinante es que bañarse fue lo último que hizo, porque le sirvió para fijar el maquillaje. Entonces salía, se ponía las joyas, se vestía y salía por la puerta. Tenía el pelo arreglado, el maquillaje listo. Después de eso, todo era muy rápido””. dijo.

PUBLICIDAD

elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor fijaba su maquillaje con el vapor de la ducha.

De acuerdo con el sitio web oficial de Elizabeth Taylor, la actriz se maquillaba antes de tomar un baño breve y posteriormente utilizaba el vapor para contribuir a fijar el maquillaje.

De esta manera, el procedimiento formaba parte de su método habitual para preparar su rostro antes de presentarse públicamente.

Una vez terminado el baño, Taylor se colocaba sus joyas y su vestuario y se dirigía a sus compromisos. Tanto el cabello como el maquillaje ya estaban preparados, por lo que los últimos pasos de su arreglo podían completarse en poco tiempo.

La técnica también estaba acompañada por características específicas de su maquillaje.

Según la información publicada en el sitio oficial de la artista, ella utilizaba una base de cobertura ligera que permitía conservar la apariencia de sus pecas y recurría a un delineador gris mate en formato de cake.

michael jackson
Elizabeth Taylor lucía un maquillaje poco cargado. (Barry King/WireImage)

“Ella adoptó el look de piel luminosa mucho antes de que se convirtiera en una tendencia que las personas con piel grasa llevaban esperando desde hace mucho tiempo”, dice el sitio web.

Y añade: “Esta singular técnica de maquillaje, junto con una base ligera que dejaba ver sus pecas y un delineador de ojos gris mate para un toque sutil, bien podría haber sido el look original de “‘maquillaje natural’”.

Estos elementos formaban parte de una imagen que mantuvo durante distintas etapas de su carrera.

Barbara Berkowitz también señaló que Elizabeth Taylor contó en algunas ocasiones con maquillistas profesionales. Sin embargo, afirmó que la propia actriz era quien mejor realizaba su maquillaje.

La observación refleja el grado de participación de Taylor en la construcción de su imagen pública y en los detalles de su preparación personal.

George Hamilton
Elizabeth Taylor cuidaba su imagen personal. (WireImage)

Por muy perfecto que fuera su maquillaje, Berkowitz admite que la estrella, ganadora de dos premios Oscar, no estaba exenta de defectos. Berkowitz recordó que los retrasos de la estrella constituían uno de los aspectos de su comportamiento que más dificultades podían generar para quienes trabajaban con ella.

La abogada señaló que no comprendía cómo el equipo encargado de su arreglo podía manejar los tiempos necesarios para que la actriz estuviera lista.

“Lo único que creo que me sacaba de quicio de Elizabeth era su impuntualidad, algo que la gente comentaba. No sé cómo lo hacía su equipo de preparación... Me habría dado una úlcera, por decirlo de alguna manera”, reveló.

Elizabeth Taylor era conocida por su impuntualidad.
Elizabeth Taylor era conocida por su impuntualidad.

La actriz mantuvo una extensa trayectoria en el cine. Recibió el premio Oscar a la Mejor Actriz en dos ocasiones: la primera por BUtterfield 8, en 1961, y la segunda por Who’s Afraid of Virginia Woolf?, en 1967.

A lo largo de su carrera también protagonizó producciones como Giant, Cat on a Hot Tin Roof y Cleopatra, además de desarrollar actividades relacionadas con el activismo y la filantropía.

Temas Relacionados

Elizabeth Taylorestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘The New Stanford Prison Experiment’: Netflix presenta la serie que recrea el polémico experimento de la prisión de Stanford

La nueva serie reúne a 30 participantes en una prisión real para recrear el estudio psicológico realizado en Stanford en 1971

‘The New Stanford Prison Experiment’: Netflix presenta la serie que recrea el polémico experimento de la prisión de Stanford

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

Prime Video se acerca a la aprobación de una nueva serie basada en la Clone Saga de Marvel, con Ben Reilly y Kaine Parker como protagonistas

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: fecha, modelos y artistas que estarán en el desfile

El esperado desfile se muda a Los Ángeles y contará con un cartel musical integrado exclusivamente por mujeres

Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: fecha, modelos y artistas que estarán en el desfile

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

El vocalista planteó que una nueva gira de Oasis tendría que estar acompañada de material inédito

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

Sylvester Stallone lanza una dura crítica a los actores en películas de superhéroes: “¿De verdad creen que estos tipos son naturales?”

El actor habló sobre las exigencias físicas de Hollywood y comparó las transformaciones musculares con “ponerse parte de un disfraz”

Sylvester Stallone lanza una dura crítica a los actores en películas de superhéroes: “¿De verdad creen que estos tipos son naturales?”

DEPORTES

La decisión de Ferrari sobre su jefe de equipo en medio de la crisis y los rumores del posible desembarco de Christian Horner

La decisión de Ferrari sobre su jefe de equipo en medio de la crisis y los rumores del posible desembarco de Christian Horner

La revelación de Santiago Sosa sobre Facundo Colidio y Boca Juniors en la previa del cruce ante Vasco Da Gama por la Sudamericana

Estudiantes quiere contratar a Enzo Pérez para jugar la semifinal de la Copa Libertadores: los detalles

La desafiante publicación de Icardi para los que lo critican porque aún no consiguió club: las fotos que le sacó la China Suárez

Ailín Pérez mostró a cámara la amenaza que le envió la brasileña Norma Dumont tras ganarle por fallo unánime en la UFC

TELESHOW

Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires con un show acústico en la puerta de su hotel

Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires con un show acústico en la puerta de su hotel

Danelik explotó contra Brian Sarmiento por sus declaraciones sobre su separación: “Me rompió el corazón”

El insólito proyecto de Luana Fernández tras su paso por Gran Hermano: “Quiero contarles lo que no vieron”

Detuvieron a Maxi Ghione, actor de Casi Ángeles y La 1-5/18, por privación ilegítima de la libertad y secuestraron armas

María Becerra explicó por qué no participó del show de Lali Espósito que tuvo a Tini Stoessel como invitada

INFOBAE AMÉRICA

Condenan en Panamá a 16 años de prisión a exministro de Obras Públicas Federico Suárez

Condenan en Panamá a 16 años de prisión a exministro de Obras Públicas Federico Suárez

Operativo antidrogas en Costa Rica deja 13 detenidos y más de 250 dosis decomisadas

El gobierno de Estados Unidos ordena bloquear las cuentas de emprendedores cubanos privados desde septiembre de 2026

Dos aves superan el ruido de una motosierra y disputan el título por el canto más potente del mundo: qué hay detrás de esa fuerza vocal

Honduras: Nueva onda tropical ingresará este miércoles y dejaría dos días de lluvias