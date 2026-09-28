La evolución de la industria de los medicamentos de venta libre: “El autocuidado tiene que dejar de ser un privilegio”

Opella es líder mundial en el mercado de medicamentos de venta libre y vitaminas, minerales y suplementos (Opella)

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Opella se posiciona como uno de los líderes globales en autocuidado, con un portafolio de más de 100 marcas de productos entre medicamentos de venta libre y vitaminas, minerales y suplementos, que alcanza a más de 500 millones de consumidores a nivel global.

En diálogo con Infobae, Sandro Vinces, director general de la compañía en Argentina, detalla la nueva etapa que la compañía está viviendo luego de su independencia de Sanofi (en donde supo hallar sus orígenes y de la que formó parte hasta 2025). También abordó la apuesta de Opella por el desarrollo del talento local y la innovación en productos que impactan positivamente en el bienestar cotidiano.

—Opella cumplió más de un año como compañía independiente, ¿qué cambió desde ese momento?

—Fue el inicio de una etapa completamente nueva. Tras años como parte de Sanofi, elegimos transformarnos en una organización independiente porque el entorno lo exigía: el autocuidado dejó de ser una tendencia y se convirtió en una necesidad real para las personas. Hoy buscamos acercar nuestras marcas y soluciones a los consumidores de forma más ágil y con un mensaje claro: el autocuidado debe ser simple y accesible.

“El autocuidado tiene que dejar de ser un privilegio”, aseveró Sandro Vinces, director general de Opella en la Argentina (Opella)

—¿Qué rol cumplen las personas en esta transformación y qué cultura desean construir en Opella?

— Las personas han sido, sin duda, el factor más importante en esta transformación. Nuestro equipo en Argentina es sumamente resiliente y está convencido del propósito que nos guía: la salud está en manos de cada persona. La cultura que promovemos busca desafiar el status quo y premiar el coraje. Además, ejercemos un liderazgo que respalda a todos y celebra el logro colectivo, porque creemos que el crecimiento del negocio solo es sostenible cuando va acompañado por el crecimiento de las personas.

—¿Qué oportunidades abre esta etapa para el mercado argentino?

—Argentina es un mercado estratégico y competitivo para Opella. Hay un enorme potencial en innovación y en el ingreso de nuevas marcas globales. Por ejemplo, planeamos relanzar Allegra, un antihistamínico reconocido que tiene terreno para crecer y llegar a más consumidores para aliviar los síntomas relacionados con la alergia.

El consumidor argentino es exigente y digital: por eso, también fortaleceremos canales digitales y estrategias de e-commerce, para estar presentes donde el consumidor lo necesite.

—¿Cómo está evolucionando el mercado del autocuidado y qué factores impulsan su crecimiento?

—El autocuidado ya no es una tendencia, sino una realidad. Estamos viendo una transformación en la forma en la que las personas se relacionan con su salud, y es necesario empoderarlas para que puedan tomar decisiones informadas. Los medicamentos de venta libre actúan como soluciones rápidas y seguras para tratar dolencias menores o favorecer la prevención de otras enfermedades -en el caso de las vitaminas, minerales y suplementos-.

Todo esto suma valor a hábitos saludables y a la práctica del deporte. El desafío es mantenernos relevantes, comunicando mensajes claros y evitando que la información resulte intimidante o confusa.

—Hoy, el acceso a la información es masivo. ¿De qué manera Opella ayuda a que las personas tomen decisiones más informadas y seguras?

—Trabajamos en tres frentes. Primero, a través de la colaboración con profesionales de la salud y farmacéuticos, quienes comunican mensajes claros y relevantes. Segundo, generando información confiable en redes sociales y foros, siempre cumpliendo la normativa vigente. Tercero, mejorando la claridad de los empaques, para que el consumidor sepa cómo usar un producto de forma segura y conozca sus beneficios.

—Hablar de autocuidado implica educar, informar y conectar. ¿Cómo logran que sus marcas sean relevantes para el consumidor argentino?

—La clave está en conectar lo funcional con lo emocional. Por ejemplo, con Buscapina vinculamos el producto al fútbol y a situaciones cotidianas de estrés o consumo excesivo, para que el consumidor identifique cuándo puede ayudarle. Dulcolax es otro caso: a través de figuras, como Wanda Nara, en campañas que buscan romper tabúes, acercando un mensaje claro y “hackeando” la cultura local. Todo esto se hace con responsabilidad y rigor en la información.

—¿Cuáles son las prioridades estratégicas de la compañía para los próximos años?

—Nuestra ambición es ser la mejor compañía de autocuidado, del mundo y para el mundo. Para lograrlo, apostamos a desarrollar las marcas de nuestro portafolio, impulsar la transformación digital, ser aliados de farmacias y profesionales de la salud y crecer más rápido que el mercado. Planeamos relanzar marcas, innovar en productos y seguir expandiendo el portafolio. Además, el desarrollo del talento interno es clave: “El milagro lo hacen las personas”, repetimos en la empresa.

—¿Cómo fue su llegada personal y profesional a la filial argentina?

—Llegué hace un año, desde la filial de Opella en Panamá. Representar a la compañía en Argentina es un desafío profesional y familiar. Me han recibido muy bien, tanto en el entorno laboral como en la vida cotidiana. Es un país atractivo y relevante para la organización; estoy muy cómodo y motivado por el potencial de crecimiento que ofrece.

—¿Desea agregar algún mensaje final?

—Para nosotros, dar a conocer qué es Opella hoy es fundamental. Detrás de cada marca y producto se encuentran el trabajo y la pasión de un equipo comprometido. Queremos que se nos conozca como una organización que impulsa el autocuidado, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica y el mundo.

La estrategia de Opella en Argentina combina innovación, fortalecimiento de marcas y desarrollo del talento local, en un contexto donde el autocuidado adquiere cada vez mayor relevancia.

El liderazgo de Sandro Vinces y el compromiso del equipo marcan el rumbo de una empresa que apuesta por acercar soluciones de salud accesibles y confiables, en sintonía con la evolución de los hábitos de los consumidores y las demandas del mercado.