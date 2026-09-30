De la secundaria a la universidad: cómo prepararse para una nueva etapa

El ITBA concibe la admisión como una etapa formativa que acompaña esa transición.

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Ingresar a la universidad representa mucho más que aprobar exámenes. Es también una oportunidad para consolidar conocimientos construidos durante la secundaria, abordarlos desde nuevas perspectivas y aprender a ponerlos en juego frente a distintos problemas.

Implica, además, aprender a organizar los tiempos, tomar decisiones, trabajar con otros, pedir ayuda, revisar errores y asumir una mayor responsabilidad sobre el propio aprendizaje. Con esa mirada, el ITBA concibe la admisión como una etapa formativa que acompaña esa transición.

El recorrido permite que los aspirantes conozcan desde el inicio cómo se aprende en la universidad: a partir de problemas concretos, con conocimientos de distintas áreas y con espacios de experimentación, análisis y trabajo colaborativo. A la vez, los ayuda a reconocer sus fortalezas, identificar aspectos a mejorar y avanzar con mayor seguridad en la elección de su carrera.

El ITBA transforma el proceso de admisión en un acompañamiento para elegir una carrera y comenzar la vida universitaria (Juan Novelli)

Aprender a aprender en la universidad

La transición también supone incorporar nuevas formas de estudiar. Durante el ingreso, los estudiantes ejercitan la autonomía, la organización y la capacidad de sostener un proceso de aprendizaje dinámico.

Las clases de consulta, los espacios de profundización y las devoluciones del equipo académico les permiten revisar cómo aprenden y construir estrategias propias.

Qué significa estudiar en una universidad STEM

STEM es el acrónimo en inglés de science, technology, engineering and mathematics: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El enfoque integra estas disciplinas para comprender problemas complejos, formular preguntas y desarrollar soluciones basadas en evidencia.

En el ITBA, esta perspectiva se complementa con conocimientos de negocios y con herramientas de comunicación y pensamiento crítico. Durante el ingreso, matemática, física, química, tecnología y pensamiento y lenguaje se conectan en actividades que pueden incluir prácticas de laboratorio, desafíos interdisciplinarios, visitas a plantas industriales y encuentros con expertos.

Energía, sostenibilidad, ciudades inteligentes y automatización son algunas de las temáticas que permiten aplicar los contenidos. El objetivo es que los estudiantes comprendan que una misma situación puede analizarse desde distintas perspectivas y que su resolución requiere integrar saberes.

“Desde el proceso de admisión tenemos una mirada compartida con todo el ITBA. Es un enfoque que propone centrarse en problemas relevantes y del mundo real, desafíos que tenemos como humanidad. Los abordamos desde los diferentes trayectos curriculares y eso permite poder abordarlos de manera compleja, analizar las múltiples dimensiones que tienen y poder pensar soluciones”, explicó Lucía Gladkoff, directora de Articulaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Admisión del ITBA.

Los desafíos, laboratorios y hackatones permiten observar cómo razonan los aspirantes al ITBA (Juan Novelli)

Herramientas para transitar el cambio

La admisión busca que cada estudiante llegue a la carrera con herramientas que serán centrales en su vida universitaria y su futuro profesional: autogestión, trabajo en equipo, razonamiento crítico, toma de decisiones y capacidad para enfrentar situaciones nuevas. También promueve que pueda reconocer qué necesita reforzar y asumir un papel activo en su aprendizaje.

Cada desafío y experiencia durante este recorrido es un primer paso hacia una formación profesional que distingue a los graduados del ITBA: una educación que combina conocimiento, pensamiento crítico, innovación y capacidad para transformar desafíos en soluciones.

La evaluación forma parte de ese aprendizaje. No se concentra en un único examen, sino que considera los resultados y la evolución de cada aspirante a lo largo del recorrido. Las distintas modalidades organizan la cursada de maneras diferentes, pero comparten los mismos criterios de valoración, el nivel de exigencia académica y el propósito de preparar a los estudiantes para comenzar la Universidad.

Un recorrido que se adapta a cada estudiante

La propuesta cuenta con distintas modalidades de cursada, pensadas para adaptarse a las trayectorias y necesidades de los aspirantes. Cada una ofrece una forma diferente de transitar el pasaje de la escuela secundaria a la universidad.

“En el proceso de admisión tenemos diferentes modalidades que se pueden elegir. La presencial es la más estructurada, donde los estudiantes vienen durante 16 semanas a las sedes del ITBA, cursan 24 horas por semana, con trabajos individuales y en equipos”, expresó Gladkoff.

“La modalidad híbrida combina una fase virtual de 2 meses con una instancia presencial intensiva de 4 semanas. La tercera opción es el período de evaluación intensivo. Es un período centrado en la evaluación de los aprendizajes previos en diferentes áreas y está orientado especialmente a estudiantes con una sólida formación previa en contenidos STEM y capacidad de autogestión”, agregó.

“A esas mentes curiosas las acompañamos a que terminen de encontrar su vocación”, afirmó Lucía Gladkoff, directora de Articulaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Admisión del ITBA (Juan Novelli)

Explorar intereses antes de elegir

El ingreso también ofrece oportunidades para conocer distintas disciplinas y ámbitos profesionales antes de comenzar la carrera. Las actividades, las salidas y los encuentros con directores de carrera permiten contrastar intereses, ampliar la mirada sobre cada campo de estudio y tomar una decisión más informada.

“En ocasiones sucede que llegan con una idea acerca de una carrera que se proponen estudiar, o simplemente que quieren estudiar en el ITBA y después terminan de elegir bien la carrera. A esas mentes curiosas las acompañamos a que terminen de encontrar su vocación. La elección vocacional es un proceso que lleva tiempo, y nosotros estamos acompañando para que puedan realizar una elección madura”, concluyó Gladkoff.

Una experiencia universitaria antes de la carrera

Así, el proceso de admisión funciona como una primera experiencia universitaria y como el punto de partida de un recorrido de formación profesional. Antes de comenzar la carrera, los estudiantes conocen una nueva forma de aprender, desarrollan herramientas para enfrentar desafíos y empiezan a construir las capacidades que los acompañarán a lo largo de su vida universitaria y profesional.

Cómo iniciar la postulación

Quienes estén interesados en ingresar al ITBA para la cohorte que inicia en octubre, o en conocer las siguientes convocatorias, pueden consultar aquí.

El proceso comienza con una instancia de orientación, en la que el equipo de Ingreso de la Universidad acompaña a cada aspirante para identificar la modalidad y carrera que mejor se adapten a su trayectoria y proyecto académico.