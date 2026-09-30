Educación

La UNLaM cumplió 37 años: de las aulas itinerantes a una sede propia que transformó el acceso universitario en La Matanza

Al incio, las clases se dictaron en varias escuelas del partido, mientras la inscripción se cuadruplicaba, hasta que la casa de estudios inició una etapa de expansión académica con sede permanente

El Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLaM (Gentileza: UNLaM)
El Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLaM (Gentileza: UNLaM)
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La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM )cumplió 37 años desde su creación para llevar educación superior a La Matanza, un distrito del oeste bonaerense que en 1989 no tenía universidad propia y obligaba a muchos jóvenes a viajar al Gran Buenos Aires o a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar.

La institución nació con unos 365 estudiantes, oficinas y aulas prestadas en escuelas primarias del distrito. Hoy reúne a una comunidad educativa de más de 80.000 personas, entre estudiantes, docentes y no docentes.

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El Congreso Nacional aprobó el 29 de septiembre de 1989 la Ley 23.748, que creó la Universidad Nacional de La Matanza. Alberto Reinaldo Pierri, entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y actual presidente de la Fundación de la Universidad Nacional de La Matanza, impulsó su fundación con la intención de ampliar las posibilidades de progreso para los habitantes de la zona.

Y es que hasta ese momento, La Matanza era uno de los distritos más poblados del país y al no contar con una universidad propia, los jóvenes debían trasladarse hacia las instituciones más próximas. Situación que resultaba compleja para quienes no contaban con los recursos suficientes para costear los viajes. Por eso, la UNLaM se convirtió en un eje central para la edución pública en el conurbano, dado que acortó las brechas en el acceso para una formación profesional.

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El natatorio de la UNLaM (Gentileza: UNLaM)
El natatorio de la UNLaM (Gentileza: UNLaM)

De las aulas prestadas al campus de San Justo

Los primeros cursos funcionaron de manera itinerante en distintas escuelas del partido. La falta de recursos para trasladarse a otros centros universitarios convertía el acceso a una carrera en una posibilidad inaccesible para parte de la población local.

La sala común de la biblioteca universitaria (Gentileza: UNLaM)
La sala común de la biblioteca universitaria (Gentileza: UNLaM)

La matrícula se cuadruplicó en poco tiempo. A fines de 1991, la universidad se instaló en San Justo, donde comenzó una etapa de expansión académica centrada en la formación universitaria.

Durante su primera década, se inscribieron más de 20.000 estudiantes y se inauguraron 10 carreras de grado. Con el nuevo milenio, la casa de estudios amplió su oferta ante la demanda de profesionales capacitados y consolidó su presencia en la educación superior argentina.

Estudiantes de la UNLaM (Gentileza: UNLaM)
Estudiantes de la UNLaM (Gentileza: UNLaM)

La Universidad Nacional de La Matanza supera actualmente las 70 carreras y registra una tasa de graduación por encima de la media nacional. La comunidad está encabezada por el rector, Prof. Dr. Daniel Eduardo Martínez, y el vicerrector, Prof. Dr. Fernando Luján Acosta.

El gimnasio de la UNLaM (Gentileza: UNLaM)
El gimnasio de la UNLaM (Gentileza: UNLaM)

La expansión académica y la enseñanza durante la pandemia

En las últimas dos décadas, la universidad incorporó nuevos espacios académicos, culturales y científicos. También promovió actividades artísticas y deportivas junto con la comunidad del distrito.

El comedor universitario (Gentileza: UNLaM)
El comedor universitario (Gentileza: UNLaM)

La pandemia obligó a transformar las modalidades de cursada. La UNLaM reconvirtió la educación presencial en enseñanza virtual, incorporó clases híbridas y puso a disposición equipamiento, instalaciones y conocimientos para enfrentar ese período, en el que, según el relato institucional, “la distancia marcó nuestra vida para siempre”.

La institución define sus aulas como espacios “donde nacen las ideas, donde se desarrolla la ciencia, donde se fortalece el cuerpo y el alma”. Su proyección incluye nuevas propuestas académicas e instalaciones, con el objetivo de defender una educación pública, inclusiva y de calidad.

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