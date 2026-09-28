In House

Descuentos, cuotas y premios: de qué se trata la campaña inédita en la Argentina que reúne a supermercados, tiendas y centros comerciales

La inicitiva de Cencosud comienza el 28 de septiembre y ofrece promociones en alimentos, electrodomésticos y artículos para el hogar, además de un sorteo de 50 gift cards de 1 millón de pesos

Vista aérea del edificio de Unicenter con carteles luminosos, rampas de estacionamiento, vehículos en las vías de acceso y cielo al atardecer
Jumbo, Disco, Vea, Makro, Basualdo, Easy, Blaisten, CencoPay, Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar y Portal Rosario. participan de Cenco Black (Cencosud)
Guardar

Cencosud presentó Cenco Black, un evento que reúne por primera vez a todo su ecosistema de marcas en la Argentina dentro de una misma propuesta de compras. La iniciativa incluye promociones en supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, servicios financieros y centros comerciales.

Comienza el lunes 28 de septiembre en los sitios web y aplicaciones de las marcas participantes. La activación principal se realizará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre e incorporará beneficios en locales físicos y centros comerciales.

Participan Jumbo, Disco, Vea, Makro, Basualdo, Easy, Blaisten, CencoPay, Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar y Portal Rosario.

Cartel promocional de Cenco Black con un carro de compras lleno de cajas de cartón con logotipos de supermercados y centros comerciales
Cenco Black llega con una combinación de beneficios que se extenderá durante varios días (Cencosud)

Una semana con descuentos y cuotas

La iniciativa ofrecerá descuentos de hasta 60%, financiación de hasta 24 cuotas sin interés y beneficios exclusivos con CencoPay. Las condiciones variarán según la marca, la categoría de productos y el canal de compra.

En Jumbo, Disco y Vea, las promociones incluirán envío gratis en alimentos y electro para compras online. Las cadenas también ofrecerán hasta 60% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en electro seleccionado, con vigencia exclusiva en sus plataformas digitales.

Las compras de supermercado tendrán ofertas de hasta 2x1 y hasta tres cuotas sin interés. La propuesta también incluirá promociones diarias y hasta 18 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de todos los bancos en línea blanca de electro, con excepción de calefacción.

Además, las tres cadenas sumarán ofertas Prime durante 24 horas y 60 días de suscripción sin cargo.

Beneficios en supermercados, hogar y construcción

Makro y Basualdo se sumarán entre el 2 y el 4 de octubre con promociones en carnicería, frescos, almacén, perfumería y limpieza. Los pagos con CencoPay tendrán un 15% de descuento sin tope de reintegro durante el fin de semana. Ambas cadenas también ofrecerán hasta 12 cuotas sin interés con CencoPay y con tarjetas de Galicia, Macro, Comafi y Banco Nación.

En cuanto a Mercado Pago, las operaciones accederán a un 10% de descuento sin tope los días viernes y sábado, sujeto a exclusiones. El sábado, los pagos mediante MODO tendrán un 30% de descuento, con tope de reintegro de $30.000 y una compra mínima de $100.000.

Easy, por su parte, sumará hasta 50% de descuento en productos seleccionados. La cadena tendrá envío gratis con Club Easy en compras superiores a $150.000, retiro en el día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, además de descuentos exclusivos en la web y la aplicación.

Blaisten ofrecerá hasta 20% de descuento en artículos seleccionados. La marca habilitará hasta 24 cuotas sin interés con CencoPay Crédito, con compras desde $100.000, y hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Afiche promocional con texto informativo sobre un sorteo y un carro de compras lleno de cajas de colores con logotipos
Un sorteo millonario se suma a la estrategia de Cencosud para atraer compradores (Cencosud)

Las promociones principales del evento serán:

  • Jumbo, Disco y Vea: hasta 60% de descuento, hasta 24 cuotas sin interés y ofertas de supermercado.
  • Makro y Basualdo: descuentos con CencoPay, Mercado Pago y MODO, además de hasta 12 cuotas sin interés.
  • Easy: hasta 50% de descuento, envío gratis con Club Easy y retiro en el día en zonas habilitadas.
  • Blaisten: hasta 20% de descuento y financiación de hasta 24 cuotas sin interés con CencoPay Crédito.
  • Centros comerciales: descuentos de hasta 40% en las marcas adheridas.

Beneficios adicionales en los centros comerciales

Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar y Portal Rosario participarán entre el 2 y el 4 de octubre. Los locales adheridos ofrecerán descuentos de hasta 40% y distintas activaciones para los visitantes.

El medio de pago CencoPay acompañará la campaña con beneficios adicionales. Los miércoles, las compras en supermercados tendrán un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en toda la compra.

Todos los días, CencoPay permitirá acceder a hasta 60% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en electro seleccionado de supermercados. En Easy y Blaisten, ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en toda la compra, con un mínimo de $100.000.

Un sorteo de $50 millones en premios

Cenco Black sorteará 50 gift cards de $1 millón cada una, con $50 millones en premios. Participarán las compras superiores a $50.000 realizadas entre el 28 de septiembre y el 11 de octubre en los negocios adheridos de Cencosud.

Los clientes que paguen con CencoPay tendrán doble chance de ganar. La información sobre las promociones, los comercios participantes y las bases del sorteo está disponible en su sitio web.

Temas Relacionados

CencosudSupermercadosDescuentos

Más Noticias

Lo que los mitos todavía ocultan sobre los métodos anticonceptivos más eficaces

Muchas mujeres enfrentan dudas sobre dispositivos e implantes, pese a que especialistas destacan su reversibilidad, seguridad, duración prolongada y utilidad para prevenir gestaciones no intencionales en distintas edades y contextos de salud

Lo que los mitos todavía ocultan sobre los métodos anticonceptivos más eficaces

Barras caseras de avena y chocolate amargo: el snack crocante que se prepara sin horno en 30 minutos

En una nueva entrega de Guía Coto × Infobae — Especial Recetas Fit, una colación compacta con frutos secos, semillas y miel que no requiere horneado y está lista tras veinte minutos de frío

Barras caseras de avena y chocolate amargo: el snack crocante que se prepara sin horno en 30 minutos

Del control remoto a la conversación: cómo la inteligencia artificial transforma la forma de ver televisión

Atrás quedaron los días de lidiar con menús complejos y múltiples controles. La nueva pantalla de Samsung Micro RGB con Vision AI Companion, combina calidad de imagen y conectividad para integrarse de manera más natural a la vida cotidiana

Del control remoto a la conversación: cómo la inteligencia artificial transforma la forma de ver televisión

Una judoca argentina campeona del mundo que desafía los límites: el recorrido de Valentina Bonfanti y el avance de los implantes cocleares

Desde su infancia en El Calafate hasta los podios internacionales, la atleta convirtió la práctica deportiva y una intervención auditiva en herramientas para fortalecer su autonomía, su comunicación y su desarrollo profesional

Una judoca argentina campeona del mundo que desafía los límites: el recorrido de Valentina Bonfanti y el avance de los implantes cocleares

Una forma distinta de descubrir Iguazú más allá de las Cataratas

Loi Suites propone una estadía inmersa en la naturaleza, con gastronomía regional, bienestar y espacios pensados para disfrutar el entorno misionero

Una forma distinta de descubrir Iguazú más allá de las Cataratas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Comenzó la sucesión para controlar la fortuna del Indio Solari: ¿qué pasa con su testamento?

Comenzó la sucesión para controlar la fortuna del Indio Solari: ¿qué pasa con su testamento?

El Gobierno y Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión de servicios hasta 2049: se esperan inversiones por USD 600 millones

Milei afirmó que su relación con Patricia Bullrich es “excelente” y resaltó que “forma parte de la mesa política”

Taylor Swift deslumbró en la noche de Los Ángeles: así fue su look de lentejuelas plateadas

El legado de Giorgio Armani volvió a la pasarela de Milán: mariposas, sastrería relajada y guiños a los 80

INFOBAE AMÉRICA

El turismo salvadoreño busca crecer con las comunidades en el centro de los nuevos destinos

El turismo salvadoreño busca crecer con las comunidades en el centro de los nuevos destinos

Honduras enfrenta mayor presión sobre el empleo ante el aumento de desempleados y nuevos trabajadores

Empresarios abogan porque en Panamá impere un sistema electoral sólido, sin imponer posiciones

Guatemala cae al puesto 94 entre 110 economías en el índice turístico del Foro Económico Mundial

Honduras ampliará la persecución de estructuras criminales bajo la estrategia regional del Escudo de las Américas

ETRETENIMIENTO

Justin Cooper, actor infantil de ‘Mentiroso, mentiroso’, revela por qué dejó Hollywood durante su adolescencia

Justin Cooper, actor infantil de ‘Mentiroso, mentiroso’, revela por qué dejó Hollywood durante su adolescencia

Taylor Swift vuelve a los MTV VMAs con un vestuario que hace referencia a su tema “Patient Zero”

Anne Hathaway revela por qué su embarazo le impidió comer alitas picantes en ‘Hot Ones’

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026