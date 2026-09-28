Descuentos, cuotas y premios: de qué se trata la campaña inédita en la Argentina que reúne a supermercados, tiendas y centros comerciales

Jumbo, Disco, Vea, Makro, Basualdo, Easy, Blaisten, CencoPay, Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar y Portal Rosario. participan de Cenco Black (Cencosud)

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Cencosud presentó Cenco Black, un evento que reúne por primera vez a todo su ecosistema de marcas en la Argentina dentro de una misma propuesta de compras. La iniciativa incluye promociones en supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, servicios financieros y centros comerciales.

Comienza el lunes 28 de septiembre en los sitios web y aplicaciones de las marcas participantes. La activación principal se realizará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre e incorporará beneficios en locales físicos y centros comerciales.

Participan Jumbo, Disco, Vea, Makro, Basualdo, Easy, Blaisten, CencoPay, Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar y Portal Rosario.

Cenco Black llega con una combinación de beneficios que se extenderá durante varios días (Cencosud)

Una semana con descuentos y cuotas

La iniciativa ofrecerá descuentos de hasta 60%, financiación de hasta 24 cuotas sin interés y beneficios exclusivos con CencoPay. Las condiciones variarán según la marca, la categoría de productos y el canal de compra.

En Jumbo, Disco y Vea, las promociones incluirán envío gratis en alimentos y electro para compras online. Las cadenas también ofrecerán hasta 60% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en electro seleccionado, con vigencia exclusiva en sus plataformas digitales.

Las compras de supermercado tendrán ofertas de hasta 2x1 y hasta tres cuotas sin interés. La propuesta también incluirá promociones diarias y hasta 18 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de todos los bancos en línea blanca de electro, con excepción de calefacción.

Además, las tres cadenas sumarán ofertas Prime durante 24 horas y 60 días de suscripción sin cargo.

Beneficios en supermercados, hogar y construcción

Makro y Basualdo se sumarán entre el 2 y el 4 de octubre con promociones en carnicería, frescos, almacén, perfumería y limpieza. Los pagos con CencoPay tendrán un 15% de descuento sin tope de reintegro durante el fin de semana. Ambas cadenas también ofrecerán hasta 12 cuotas sin interés con CencoPay y con tarjetas de Galicia, Macro, Comafi y Banco Nación.

En cuanto a Mercado Pago, las operaciones accederán a un 10% de descuento sin tope los días viernes y sábado, sujeto a exclusiones. El sábado, los pagos mediante MODO tendrán un 30% de descuento, con tope de reintegro de $30.000 y una compra mínima de $100.000.

Easy, por su parte, sumará hasta 50% de descuento en productos seleccionados. La cadena tendrá envío gratis con Club Easy en compras superiores a $150.000, retiro en el día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, además de descuentos exclusivos en la web y la aplicación.

Blaisten ofrecerá hasta 20% de descuento en artículos seleccionados. La marca habilitará hasta 24 cuotas sin interés con CencoPay Crédito, con compras desde $100.000, y hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Un sorteo millonario se suma a la estrategia de Cencosud para atraer compradores (Cencosud)

Las promociones principales del evento serán:

Jumbo, Disco y Vea : hasta 60% de descuento, hasta 24 cuotas sin interés y ofertas de supermercado.

Makro y Basualdo : descuentos con CencoPay, Mercado Pago y MODO, además de hasta 12 cuotas sin interés.

Easy : hasta 50% de descuento, envío gratis con Club Easy y retiro en el día en zonas habilitadas.

Blaisten : hasta 20% de descuento y financiación de hasta 24 cuotas sin interés con CencoPay Crédito.

Centros comerciales: descuentos de hasta 40% en las marcas adheridas.

Beneficios adicionales en los centros comerciales

Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar y Portal Rosario participarán entre el 2 y el 4 de octubre. Los locales adheridos ofrecerán descuentos de hasta 40% y distintas activaciones para los visitantes.

El medio de pago CencoPay acompañará la campaña con beneficios adicionales. Los miércoles, las compras en supermercados tendrán un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en toda la compra.

Todos los días, CencoPay permitirá acceder a hasta 60% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en electro seleccionado de supermercados. En Easy y Blaisten, ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en toda la compra, con un mínimo de $100.000.

Un sorteo de $50 millones en premios

Cenco Black sorteará 50 gift cards de $1 millón cada una, con $50 millones en premios. Participarán las compras superiores a $50.000 realizadas entre el 28 de septiembre y el 11 de octubre en los negocios adheridos de Cencosud.

Los clientes que paguen con CencoPay tendrán doble chance de ganar. La información sobre las promociones, los comercios participantes y las bases del sorteo está disponible en su sitio web.